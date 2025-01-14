Україна відкрила за рік 16 нових ринків для експорту агропродукції. Що відправляли та куди

Міністерство закордонних справ спільно з Держпродспоживслужбою торік допомогли українським виробникам сільськогсподарської продукції відкрити доступ до 16 нових іноземних ринків.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що високі такі результати, зокрема, свідчать, що українська система контролю визнана ключовими торговельними партнерами – Китаєм, Канадою, США, державами-членами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.

Так, у 2024 році українські виробники отримали доступ на іноземні ринки для 16 груп товарів у дев’яти країн світу:

борошно з птиці/пір’я/рибного борошна до Ізраїлю;

олії та жири для годування тварин до Ізраїлю;

меду до Китаю;

морські та річкові водні тварини (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірі, в тому числі вирощені в господарствах) та продукти з них до Кувейту;

м'ясо птиці та продукти з нього до Бахрейну;

м'ясо механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини ;

яєчні продукти до Канади;

консервовані корми для домашніх тварин до Албаніяї;

жувальні предмети для домашніх тварин до Албанії;

непарнокопитні, зареєстровані для племінних та користувальних цілей до Молдови;

напівфабрикати з м'яса птиці до Молдови;

композитні продукти до Молдови;

м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Молдови;

ветеринарний сертифікат здоров'я для супроводу рептилій до Ізраїлю;

м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Албанії;

м’ясні продукти до Північної Македонії.

Зазначається, що сьогодні продовжується робота з міжнародними партнерами щодо розширення збуту по різних товарних позиціях, серед яких – продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Станом на сьогодні Україна має право доступу на експорт продукції за 360 торговельними напрямками аграрної продукції. У найближчі п‘ять років заплановано посилити роботу з відкриття нових ринків та збільшити експортний потенціал країни.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.