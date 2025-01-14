Металурги закликали Кулебу не підвищувати тарифи на вантажні перевезення "Укрзалізниці": є ризик звільнення тисяч працівників

Підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укразалізниці" може стати останньою крапкою для підприємств, які вже працюють у збиток. Це призведе до закриття стратегічних виробництв, масових звільнень працівників та зростання соціальної напруги в регіонах. Натомість, щоб стимулювати економіку та утримати промисловість від кризи, потрібно запровадити мораторій на підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" до кінця війни.

Про це йдеться у відкритому листі найбільших металургійних компаній (серед яких – "АрселорМіттал", "Запоріжсталь" та великі гірничо-добувні комбінати) до віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, передає УНІАН.

"За наявною інформацією, "Укрзалізниця" та Мінрозвитку почали готувати проект наказу про підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 37%. Але поточна ситуація вкрай несприятлива для підвищення вантажних залізничних тарифів, адже вплив війни на підприємства ГМК і вже існуючи високі логістичні витрати невпинно наближають час, коли наслідки для галузі стануть незворотними", – йдеться у листі.

У ньому зазначається, що зараз перед галуззю вже стоїть низка викликів – відключення електроенергії через атаки на енергетичну інфраструктуру, кадровий дефіцит, викликаний мобілізацією та міграцією, падіння цін та обсягів виробництва, зростання тарифів підприємств-монополістів в енергетичній сфері та підвищення вартості логістики. У такій ситуації підвищення ще й вантажних тарифів "Укрзалізниці" стане критичною точкою, наголошують металурги.

"Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення завдасть сильного удару по національній економіці та обороноздатності України та стане катастрофічним для промислових підприємств України. Серед наслідків цього рішення – закриття підприємств, звільнення персоналу, скорочення валютної виручки та зменшення обсягів експорту", – попереджають металурги.

Вони закликали Міністерство розвитку допомогти "Укрзалізниці" знайти внутрішні резерви для оптимізації витрат, щоб не створювати надмірний тарифний тиск на виробників, а також проаналізувати фінансовий план компанії на цей рік, щоб уникнути надмірних витрат, які вже становлять загрозу для стану "Укрзалізниці".

"Зараз "Укрзалізниця" має всі можливості зберегти поточний рівень тарифів на вантажні перевезення за рахунок оптимізації витрат та відновлення вантажної бази, і при цьому залишитися прибутковою. Закликаємо міністра врахувати, що підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення у нинішніх умовах є неприпустимим, та запровадити мораторій на підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" до закінчення війни", – сказано у листі.

Нагадаємо, за результатами трьох кварталів минулого року "Укрзалізниця" відзвітувала про 1,7 млрд грн чистого прибутку. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.