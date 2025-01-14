"Ситуація стійка та контрольована": У Нацбанку назвали причини зниження курсу гривні

Зниження офіційного курсу гривні до долара у січні 2025 року передусім обумовлене дією сезонних чинників, водночас ослаблення гривні не було стрімким, а в останні дні спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти.

Про це директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (НБУ) Володимир Лепушинський заявив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку стійка. У Національного банку достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку", – наголосив керівник департаменту НБУ.

Він нагадав, що обсяг міжнародних резервів НБУ станом на 1 січня 2025 року досяг рекордного показника $43,8 млрд, тоді як на початку повномасштабного вторгнення вони були меншими за $30 млрд.

За словами Лепушинського, про стійкість валютного ринку свідчить ситуація у грудні 2024 року, коли, незважаючи на значний чистий попит на безготівкову валюту в умовах сезонного зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, гривня послабшала до долара лише на 1%. До євро курс гривні майже не змінився з огляду на зміцнення долара США щодо євро на світових ринках, додав керівник департаменту НБУ.

Він зазначив, що також контрольованою залишається ситуація в готівковому сегменті валютного ринку.

"Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно – до $57 млн у січні 2025 року проти $54 млн у грудні 2024 року", – уточнив директор департаменту.

За його словами, фінансова система України має достатню валютну ліквідність, зокрема готівкову, щоб задовольняти попит клієнтів на іноземну валюту: обсяг готівкової валюти в касах банків станом на 10 січня становив близько $1 млрд, що відповідає показникам 2024 року.

"Водночас у січні різниця між готівковим та офіційним курсом трохи збільшилася. Однак, на думку НБУ, таке явище тимчасове в умовах суттєвих можливостей банків задовольняти попит на готівкову валюту за курсом, близьким до офіційного", – запевнив Лепушинський.

Він наголосив, що Національний банк і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку, а отже, курсові коливання будуть помірними та не загрожуватимуть зламу інфляційного тренду у 2025 році та приведенню інфляції до цілі 5% у наступні роки.

Як повідомлялося, минулого тижня офіційний курс гривні щодня оновлював історичні мінімуми. Загалом від початку 2025 року офіційний курс гривні послабився приблизно на 0,5%, проте в понеділок НБУ зміцнив його на 1,5 коп. – до 42,2692 грн/$.