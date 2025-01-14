Нелегально вивозили чоловіків за кордон: Від системи "Шлях" відключили ще 20 перевізників

За системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону від системи "Шлях" відключили ще 20 перевізників.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" 13 січня, повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, від системи "Шлях" на три місяці відключили:

ФОП Чумак Наталія Петрівна;

ФОП Удовенко Тетяна Миколаївна;

ФОП Гузаревич Олег Андрійович;

ФОП Яковенко Вадим Валерійович;

ФОП Дан Михайло Нуцович;

ФОП Головко Юрій Іванович;

ФОП Селітбовська Вікторія Болеславівна;

ФОП Цілле Стелла Юріївна;

ФОП Кащишинн Олег Богданович;

ФОП Медведь Дар’я Ігорівна;

ФОП Костін Дмитро Андрійович;

ФОП Романенко Регіна Вікторівна;

ФОП Третяк Ростислав В’ячеславович;

ФОП Палига Віктор Володимирович;

ФОП Батін Олександр Богданович;

ФОП Колодяжна Марія Андріївна;

ФОП Голубнич Олександр Миколайович;

ФОП Смирнов Євген Володимирович;

ФОП Беремеш Володимир Русланович;

ТОВ "Айхал".

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Зокрема, водії цих компаній протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину держкордону.

Загалом за такі порушення від системи "Шлях" відключили вже 279 перевізників.

В "Укртрансбезпеці" додали, що наразі розглядаються десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як повідомлялося, у грудні "Укртрансбезпека" на три місяці відключила 13 перевізників від системи "Шлях".