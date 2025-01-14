БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні несуттєво знизився щодо долара США і продовжує перебувати біля історичних мінімумів.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 15 січня 2025 року, на рівні 42,2734 грн/$, порівняно із 42,2692 грн/$ у вівторок. У понеділок, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 19 копійок до 43,3218 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

А пам'ятаєте як все починалося?
https://www.youtube.com/shorts/9bPzTKJ9xT0
14.01.2025 16:25 Відповісти
14.01.2025 16:52 Відповісти
Вже пофігу - вчора замовив в Нідерландах ще 4 комірки LiFePo4 акумів по 315 АН за 200 Євро разом з доставкою, у доповнення до вже наявних таких самих. 8 КВт єнергії в акумах - це вже Вам не абищо! В крайньому випадку можно перейти на трьохзоновий тариф, і вночі заряджати акуми, а вдень живитись від них.
14.01.2025 17:15 Відповісти

