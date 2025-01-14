БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Іспанія запровадить 100% податок на нерухомість для покупців із-за меж ЄС. Він поширюватиметься на українців

Іспанія хоче ввести 100% податок на нерухомість для покупців із країн, що не входять до ЄС

Влада Іспанії збирається ввести 100% податок на нерухомість для покупців із країн, що не входять до Європейського Союзу.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Як зазначається, цей захід є частиною представленого прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом плану, спрямованого на подолання житлової кризи та забезпечення доступності житла для місцевих жителів.

Санчес сказав, що нерезиденти ЄС щорічно скуповують в Іспанії по 27 тис. об'єктів житлової нерухомості, переважно "з метою спекуляції".

"Ми зіткнулися з серйозною проблемою з величезними соціальними та економічними наслідками, яка вимагає рішучої реакції", – сказав Санчез.

Іспанія входить до числа європейських країн, де зростає суспільне невдоволення через труднощі з пошуком доступного житла для покупки чи оренди на тлі різкого зростання цін на нерухомість та суттєвого відставання нового будівництва від попиту.

Нерухомість у Іспанії має високий попит серед людей, які купують житло для відпочинку або прагнуть переїхати до країни з теплішим кліматом.

Такі покупки вже оподатковуються низкою податків, розмір яких залежить від регіону, а також від того, відбувається угода на первинному чи вторинному ринку. Разом ці податки становлять від 7% до 12%.

Згідно з даними Асоціації реєстраторів Іспанії, лише в третьому кварталі 2024 року іноземці, включно з громадянами ЄС, придбали 24,7 тис. об’єктів нерухомості в Іспанії, що становить 15% усіх покупок нерухомості в країні.

Найбільшою групою неіспанських покупців були британці, на яких припало 8,5% усіх іноземних угод. За ними йшли німці, потім марокканці, далі – поляки та італійці.

У квітні минулого року повідомлялося, що іспанський уряд планує скасувати програму, що дозволяє іноземцям отримувати "золоті візи" в обмін на інвестиції у нерухомість.

