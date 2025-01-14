"Транспортний безвіз" діє: Експорт українських товарів автотранспортом зріс торік до $14,7 мільярда

Минулого року український експорт автотранспортом склав понад 10 млн тонн на суму $14,7 млрд, що на 5% вище, ніж у 2023 році.

Про це заявив прем'єр-міністр україни Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 січня.

"60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до Європейського Союзу. Минулого року ми експортували туди товарів майже на $25 млрд. Це на 6% більше, ніж у 2023 році", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що одним із важливих чинників такого успіху став так званий "економічний безвіз", коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот.

"Так само цього року будемо обговорювати продовження "транспортного безвізу", завдяки якому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи. Торік експорт автомобільним транспортом склав вже більше 10 млн тонн на суму $14,7 млрд. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком і свідчення того, який важливий "транспортний безвіз" для української логістики та експорту", – підкреслив Шмигаль.

Окрім того, за його словами, цьогоріч планується й далі розширювати та покращувати систему "єЧерга" – за більш ніж два роки було майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна експортувала 78,3 млн тонн аграрної продукції на $24,5 млрд – це 59% загальної вартості експортованих українських товарів.

У 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 млрд, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.