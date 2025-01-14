В уряді Росії визнали провал програми розвитку авіації: План випуску російських літаків урізали у півтора раза

Амбітна програма розвитку російської цивільної авіації, яка передбачала відродження авіапрому в радянських масштабах та майже повну заміну іноземних лайнерів у російських авіакомпаній, провалилася.

Так, російський уряд у понад 1,5 раза скоротив план із випуску російських літаків у найближчі шість років, випливає з плану досягнення національних цілей розвитку РФ, передає The Moscow Times.

Якщо спочатку планувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%.

Причому початок масштабного авіавиробництва, яке розраховували запустити ще минулого року, відкладається на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність і взагалі переноситься на 2030 рік.

Наразі лише 19% лайнерів у російських авіакомпаній – виготовлені в РФ, і цього року ця частка не зміниться. У 2026 році заплановано лише незначне зростання виробництва літаків зі збільшенням частки у парку на 1 процентний пункт, до 20%.

2027 року російських лайнерів має стати 25%, у 2028 – 30%, і лише у 2029-2030 роках обсяги випуску мають різко зрости, а частка російських літаків у перевізників – сягнути планових 50%.

Спочатку російський уряд закладав у програму випуск тисячі цивільних лайнерів до 2030 року, але "одразу було зрозуміло, що ці плани нереалістичні".

"Коли з'явилася ця програма, всі професіонали крутили біля скроні, – каже він. — Ті, хто розробив програму, видали неправду за правду", – сказав колишній заступник міністра цивільної авіації СРСР, нині голова комісії з цивільної авіації громадської ради Ространснагляду Олег Смірнов.

До 2026 року обсяги випуску цивільних лайнерів у Росії мали вийти на рекордні з радянських часів рівні – 120 одиниць на рік, а 2028 року – перевищити 200 щорічно.

Насправді за три роки розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України російські авіазаводи виготовили лише п'ять літаків.

За словами Смірнова, жодна програма розвитку цивільної авіації в Росії не була виконана.

"Будь-якому зрозуміло, що для 1 тис. літаків треба 2 тис. двигунів. А де їх взяти? Потрібна електроніка та багато іншого. Та навіть шасі потрібні, а це унікальний виріб – він повинен витримувати навантаження до 100 тонн при ударі об землю під час посадки, і при цьому повинні самі важити максимально мало для того, щоб не обтяжувати літак, не впливати на дальність польотів. Потрібні заводи, верстати, потрібні інженери та робітники", – сказав він.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.

Санкції та здатність Росії самостійно виробляти літаки

Навесні 2022 року до Росії літав 1101 пасажирський літак. 738 із них були іноземними, на них припадало близько 95% пасажирообігу.

Наразі російські авіакомпанії тримаються на плаву за допомогою ремонту літаків шляхом зняття запчастин з інших машин чи "сірих" схем імпорту.

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого 2022 року ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня того ж року контракти з російськими авіакомпаніями.

Мінтранс РФ своєю чергою уточнював, що всього в країні до повномасштабного вторгнення в Україну було 1 367 літаків, переважна більшість із них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

У березні 2022 року Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників.

У серпні того ж року російська Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) просила розробити поправки до місцевого законодавства, які дозволять російським авіакомпаніям переставляти компоненти повітряних суден з одних літаків на інші.

У липні 2024 року стало відомо, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

Як повідомлялося, наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили поставки в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

Наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.