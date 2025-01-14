Південнокорейська HD Hyundai планує створити митно-логістичний хаб на Львівщині

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution збирається створити митно-логістичний хаб та навчальні центри з використання будівельного обладнання у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державнї адміністрації за результатами зустрічі першого заступника голови Львівської ОДА з представниками компанії HD Hyundai XiteSolution.

У межах зустрічі сторони обговорили поставки спеціальної техніки для відновлення інфраструктури та використання програм корейської допомоги, створення митно-логістичного хабу, створення тренінгового центру, локалізацію виробництва.

"Ми приїхали обговорити можливості співпраці у Львівській області. Ми зацікавлені щодо участі у майбутніх проєктах із відбудови України. На нашу думку, Львівщина може запропонувати хороші рішення для створення потенційного логістичного хабу та митних складів", – сказав голова представництва HD Hyundai XiteSolution в Україні Чон Іль-Рйонг.

За його словами, в планах також – створення навчальних центрів із використання будівельного обладнання.

Своєю чергою Годик висловив пропозицію організації цієї роботи на базі вже чинних навчальних центрів: Центру зайнятості та закладів професійно-технічної освіти.

"Наявна матеріальна база навчальних центрів дозволяє забезпечити належну кооперацію між роботодавцем, закладами освіти і майбутніми працівниками. Це дасть можливість запустити ваш проєкт у найкоротші терміни", – зауважив Годик.

За підсумками зустрічі південнокорейська сторона підготує концепцію презентованих проєктів, які скерує у Львівську ОВА, надалі вони погоджуватимуться урядами обох країн.

Львівська ОВА зі свого боку надасть пропозиції щодо наявних об'єктів або ж земельних ділянок для реалізації інвестиційного проєкту та щодо наявних навчальних центрів професійної підготовки та перепідготовки.

Компанія HD Hyundai XiteSolution – це південнокорейська компанія, заснована в липні 2021 року як проміжна холдингова структура в секторі будівельної техніки HD Hyundai. Вона об'єднує такі дочірні підприємства, як HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore, з метою максимізації синергії в дослідженнях і розробках, закупівлях та продажах між цими компаніями.

Компанія спеціалізується на виробництві гідравлічних компонентів, таких як головні розподільчі клапани (MCV), трансмісії, циліндри та інші гідравлічні частини, які відіграють важливу роль у різноманітному будівельному обладнанні та промислових транспортних засобах.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року Україна підписала кредитний договір про залучення $100 млн у Експортно-імпортного банку Республіки Корея.

Наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.