БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
109 0

Через ракетну атаку у низці областей діють аварійні відключення світла

електроенергія

У зв'язку з масованою ракетною атакою 15 січня у семи областях застосували аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, обмеження запровадили у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Пізніше, енергетична компанія ДТЕК повідомила про те, що у Дніпропетровській та Донецькій областях екстрені відключення скасовано.

Як повідомлялося, під час ранкової масованої ракетної атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру Львівської області.

Автор: 

електроенергія (4352) ДТЕК (1362) Укренерго (2040)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 