Через ракетну атаку у низці областей діють аварійні відключення світла
У зв'язку з масованою ракетною атакою 15 січня у семи областях застосували аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, обмеження запровадили у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях.
Пізніше, енергетична компанія ДТЕК повідомила про те, що у Дніпропетровській та Донецькій областях екстрені відключення скасовано.
Як повідомлялося, під час ранкової масованої ракетної атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру Львівської області.
