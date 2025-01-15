Через ракетну атаку у низці областей діють аварійні відключення світла

У зв'язку з масованою ракетною атакою 15 січня у семи областях застосували аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, обмеження запровадили у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Пізніше, енергетична компанія ДТЕК повідомила про те, що у Дніпропетровській та Донецькій областях екстрені відключення скасовано.

Як повідомлялося, під час ранкової масованої ракетної атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру Львівської області.