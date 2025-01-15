УКР
Новини
15 812 30

На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок (оновлено)

Удари по енергетиці

Під час ранкової масованої ракетної атаки війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети.

"Станом на зараз вони більше не становлять загрози. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - наголошує очільник міста.

Також читайте: Рашисти атакували Путивльську громаду на Сумщині: без світла 185 населених пунктів двох районів

Оновлена інформація

Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами.

"Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", - уточнив він.

Пізніше Козицький повідомив, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджено житловий будинок та господарську споруду.

Жертв і постраждалих немає.

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.

Автор: 

енергетика (2660) Львівська область (2522) Львівський район (96) Дрогобицький район (8) Золочівський район (2) Стрийський район (30) Скнилів (1)
Щось летіло і щось нічого не долетіло. Виглядає як сама обісранська "масована ракетна атака" кацапів за весь час...
15.01.2025 08:42 Відповісти
+7
Можу помилятися, але Садовий не має "рубильника" Укренерго і не вирішує, кого відключати.
15.01.2025 08:53 Відповісти
+7
Ми не терористи. А ось спирт заводи атакувати - діло. То є одне з нагальних підприємств у виготовлені палива для ******.
15.01.2025 08:54 Відповісти
Мабуть в газосховища попали.
15.01.2025 09:31 Відповісти
Готувалися в попихах, як відповідь на нашу нещодавню атаку, тому і такий результат. Але це добре шо вони обісралися
15.01.2025 10:16 Відповісти
А наші сили атакували спиртзаводи кацапсячі,щеб наливайки атакували🤷.А у кацапів нема енергетичної інфраструктури???!
15.01.2025 08:44 Відповісти
наливайки і спиртзаводи це важливо. що ви розумієте
15.01.2025 08:48 Відповісти
Ми не терористи. А ось спирт заводи атакувати - діло. То є одне з нагальних підприємств у виготовлені палива для ******.
15.01.2025 08:54 Відповісти
Спиртзаводи виготовляють компоненти палива для тих самих ракет, якими русня нас обстрілює.
показати весь коментар
Всім хто хоче бомбити енергетику кацапів, давайте вперед, тільки ось у кацапів єнергетична галузь міцніша за нашу. Це та сама радянська школа енергетиків, матеріальна база у них більша набагато. енергетики там профі, такі як і у нас, це не кінчені бурати там працюють. А тепер порахуйте скілько вони ракет та дронів влупили по нам, а енергетика жива. У нас стільки немає. Ось тому наші і не луплять по енергетиці ворога, бо це не має сенсу. Краще вже логістику та склади хєрачить.
15.01.2025 10:19 Відповісти
А для Садового це якась новина, що кацапи будуть бити по енергетичній інфрастуктурі? Там, здається поруч є "Другий непрохідний" дружбан Садового бо боротьбі з реальною опозицією під час виборів 2019 року, а точніше Толян Гриценко, який продав рекордну кількість наших систем ППО і ракет, то можливо він щось порадить?
Кому не зрозуміло, що кацапи терористи і будуть бити по нашій економіці, по містах?
15.01.2025 08:47 Відповісти
А де видно, що Садовий здивувався чи не очікував ? У статті проглядається лише констатація.
15.01.2025 08:51 Відповісти
Не здивувався і це правда, але міг би робити захист як енергетичних споруд, так і інші заходи для їх захисту. Я там ще запитав про його друга Гриценко, з яким вони "мочили" опозицію і який продав найбільше наших систем ППО і ракет, коли бьув міністром оборони.
15.01.2025 08:55 Відповісти
Це які заходи ? Усі енергетичні споруди під землю закопати ? Чи які такі інші заходи ? Можна багато пофантазувати. Міг би ще десяток батарей Петріотів купити, а чому б і ні ?
15.01.2025 09:12 Відповісти
Не всі енергетичні споруди закопувати під землю. Хай запитає у наєма, він зі своєю командою освоїли 9 мільярдів виділених коштів на ці споруди. Напишу прямо, що у 2019 році Садовий дуже сильно критикував і лив бруд на політика(бо той заборонив йому вивозити сміття і викидати на полях і містах України), який запровадив кошти і інші сили на виготовлення української системи ППО "Кільчень", майже аналогу Петріоту. А ще розроблялася українська СД-300. А ще, якщо хтось забувся, то були заключені договори з турками на виготовлення систем ППО дальньої, середньої дії...не пам'ятаєте, хто розірвав ті договори, а гроші витратив на асфальт? А сьогодні, то є наслідки дій і того ж Садового. Уявили, якби за 6 років в нас з'явилися ще майже сотня своїх новеньких систем ППО і ракети до них в додачу до тих, що нам виділили партнери? А що по поводу друга Садового - Гриценка?
15.01.2025 09:19 Відповісти
Толян Гриценко вирішив собі заробити, взяв і продав ППО. Ти справді такий тупий, що навіть не знаєш, хто приймає такі рішення? Не може міністр оборони власноручно приймати такі рішення, бовдуре!
15.01.2025 09:34 Відповісти
А він вам не казав хто ж ті люди, котрі його продали? Ще питання, а хто підписує документи на передачу чи продаж майна МО, і тому несе відповідальність?
15.01.2025 10:15 Відповісти
Цікавий хлоп цей Садовий. Області, де Укренерго ввели обмеження, є. Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська. А атакували енергетику Львівщини. Хм...
15.01.2025 08:49 Відповісти
Можу помилятися, але Садовий не має "рубильника" Укренерго і не вирішує, кого відключати.
15.01.2025 08:53 Відповісти
В конкурсе пидаров.
15.01.2025 09:28 Відповісти
Щось ті пабєди останнім часом все менш переконливі.
Вже друга масована, після якої абсолютна більшість країни зі світлом.
15.01.2025 09:29 Відповісти
А от цікаво, у нас під боком енергетична структура ворога - та, що в районі Курська. Ми легко можемо її вивести з ладу, але чомусь не робимо цього у відповідь на удари по нашій. Це вже перемога чи зрада?
показати весь коментар
15.01.2025 09:28 Відповісти
Єрмак заборонив
15.01.2025 09:55 Відповісти
як стало прийнято повідомляти "деякі позиції зруйновано" (С)
15.01.2025 09:56 Відповісти
Енергетична інфраструктура це не тільки електроенергія, це газосховища, а Дрогобицький та Стрийський райони, це якраз воно...
15.01.2025 11:27 Відповісти
Система ППО і ПРО країни не організована і не забезпечена. Камарілья зеленського дає безкарно руйнувати Україну і добивати Армію, перед тим як підписати капітуляцію.
15.01.2025 12:23 Відповісти
Збивали саперними лопатками?
15.01.2025 16:17 Відповісти
 
 