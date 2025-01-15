На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок (оновлено)

Під час ранкової масованої ракетної атаки війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети.

"Станом на зараз вони більше не становлять загрози. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - наголошує очільник міста.

Також читайте: Рашисти атакували Путивльську громаду на Сумщині: без світла 185 населених пунктів двох районів

Оновлена інформація

Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами.

"Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", - уточнив він.

Пізніше Козицький повідомив, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджено житловий будинок та господарську споруду.

Жертв і постраждалих немає.

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.