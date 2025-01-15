УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини
15 540 41

Ворог піднімав у небо Ту-95мс та атакував Україну ракетами (оновлено)

ту-95

У ніч проти середи, 15 січня 2025 року, ворог піднімав у небо бомбардувальну авіацію. Станом на 8.17 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної загрози. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., рф). Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі у повітрі близько 7 ворожих бортів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ піднімала в повітря дальні бомбардувальники Ту22-М3, вони вже здійснили посадку, - Повітряні сили (оновлено)

Інформація ПС щодо фіксації ракет у повітряному просторі України: 

За даними Повітряних сил, ворожі ракети атакували Харківську область.

"Ракети з білгородщини в напрямку Харкова!..Балістика на Харківщині продовжує рух на південь", - інформували ПС.

Станом на 6.15 на всій території України оголосили повітряну тривогу.

"Прилуки - в укриття!!!", - написали ПС о 6.20.

Близько 6.30 Повітряні сили зафіксували ракети з півдня.

"Ракети на Херсонщині з ТОТ, курс - північно-західний. Група ракет з Херсонщини рухається на Миколаївщину", - йшлося у повідомленні.

"Кривий Ріг - в укриття! Ракета з півдня у вашому напрямку!", - додали в ПС.

"Швидкісна ціль на півночі Сумщини в напрямку Чернігівщини", - йшлося у повідомленні.

"КР на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку. КР з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини", - інформували ПС о 6.45.

"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!", - додали ПС.

"КР на Кіровоградщині продовжують рух у північно-західному напрямку", - інформували ПС о 6.48.

"Кривий Ріг - в укриття!!!", - наголошували у Повітряних силах. 

"КР на Черкащині, курс - північний/північно-західний", - йшлося у повідомленні.

"Група КР з Полтавщини рухаються в напрямку Київщини", - заявили в ПС о 6.54.

"м.Черкаси - в укриття!!! У вашому напрямку КР зі сходу", - зазначили Повітряні сили.

"м.Біла Церква - в укриття! Чернігів - в укриття!!", - додали ПС.

Також читайте: Генштаб ЗСУ заперечив переведення у піхоту гостродефіцитних фахівців Повітряних сил: не планувалося і не планується

"КР на півдні Київщини продовжують рух у напрямку Вінниччини", - зазначили ПС о 7.06.

"м.Бердичів - в укриття!", - додали Повітряні сили.

"Вінниця - в укриття! Ракета з півдня", - наголошували ПС о 7.08.

Після 7 години Повітряні сили повідомили про загрозу для західних областей.

"КР в центрі та на північному сході Вінниччини, курс - західний. КР на південному заході Житомирщини, курс - Хмельниччина", - йшлося у повідомленні.

"КР з Черкащини рухається в напрямку м.Біла Церква", - додали в ПС.

"Вінниця, Хмельницький - в укриття!! КР у вашому напрямку", - оновили інформацію Повітряні сили.

"КР на півдні Хмельниччини, курс - західний", - додали Повітряні сили.

"КР на півночі Чернівецької області, курс - південно-західний", - повідомили о 7.25 ПС.

"КР з Чернівецької області рухається в напрямку Івано-Франківської", - додали ПС.

"КР в напрямку м.Львова зі сходу!", - повідомили о 7.35 Повітряні сили.

"м.Стрий! В укриття!!! Ракета з півдня!", - додали ПС о 7.44.

Автор: 

авіація (4243) ракети (4144) Повітряні сили (2949) повітряна тривога (964)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
✈️Польща підняла бойову авіацію аби поспостерігати, як ми тут відбиваємось від російських ракет - Оперативне командування Збройних сил Польщі
показати весь коментар
15.01.2025 07:32 Відповісти
+6
І якось так чисто випадково ЗЕблазень сьогодні в Польщі!
показати весь коментар
15.01.2025 08:06 Відповісти
+6
Після війни, в Польщі залишились самі поляки, а з україни вивезли частину українців на Сибід і навезли безліч московитів. Тому таке голосування було на виборах.
показати весь коментар
15.01.2025 08:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Перші ракети входять в повітряний простір України через Харківщину
показати весь коментар
15.01.2025 06:19 Відповісти
Десь о 06:50 були пуски з акваторії Каспійського моря з Ту-95, так що буде ще одна хвиля ракет. Інформація з Ютуб каналу "ШосткаСмартСити".
показати весь коментар
15.01.2025 07:15 Відповісти
у цієї підаравіації є всього декілька місць зліту, посадки та обслуговування (здається 3 аеродрома) ось туди і треба направлять бпла тоді коли вони ідуть на взльот щоб поповерненню їх чекав режим ковьйор….
показати весь коментар
15.01.2025 07:22 Відповісти
Швидко неможливо це зробити.
показати весь коментар
15.01.2025 08:20 Відповісти
Так ми мали б туди запускати дрони щогодинно...
показати весь коментар
15.01.2025 08:58 Відповісти
Ти такий розумний, чому ще в генеральному штабі з шапкой Наполеона, впевнений, ти б краще всіх генералів стрілочки на карті малював би куди треба атакувати!
Відстань від Києва до Мурманська по прямій 2066.65 km (з онлайн карт), чи є у нас дрони, які так далеко літають? Якщо пульнути його по прямій буде летіти через території РФ та Білорусі і його, звісно, ніхто збивати не буде, так?
От як-би таких геніїв з "офісу простих рішень" як ти, садовити на ракети і з катапульти чи ще як пуляти в бік москаля то зиску було б більше точно, аніж читати твої висери тут
показати весь коментар
15.01.2025 10:03 Відповісти
✈️Польща підняла бойову авіацію аби поспостерігати, як ми тут відбиваємось від російських ракет - Оперативне командування Збройних сил Польщі
показати весь коментар
15.01.2025 07:32 Відповісти
І що Польща не так зробила? Польща на відміну від України готова і головне має чим захищати свою територію!
показати весь коментар
15.01.2025 08:04 Відповісти
І мовчки не віддавала свою ядерну зброю за гроші
показати весь коментар
15.01.2025 08:29 Відповісти
Згоден з тобою і літаки свої на металолом не різала і аеродроми під будови не віддавала і свої патронні і не тільки заводи не заккривала і і і - і тому в них зараз війни немає!
показати весь коментар
15.01.2025 08:34 Відповісти
І не дивились мовчки як влада розкрадає країну
показати весь коментар
15.01.2025 08:38 Відповісти
поляки перше що зробили - звільнили всіх суддів радянського режиму.
а у нас деякі досі "в строю".
показати весь коментар
15.01.2025 08:59 Відповісти
У нас хоч всих звільни-прийдуть такі самі....З влади треба питати...і питати як кажуть по дорослому
показати весь коментар
15.01.2025 09:07 Відповісти
Бо не мала.
показати весь коментар
15.01.2025 22:11 Відповісти
Львів, Стрий - в укриття! Підвищена небезпека!
показати весь коментар
15.01.2025 07:33 Відповісти
ага..в укриття...наріт вже звик... йдуть і їдуть хто куди,по своїх справах..але вибухи знатні,в підїзді аж двері гупають від вибухової хвилі
показати весь коментар
15.01.2025 07:56 Відповісти
Ракети 🚀 літають по всій Україні, а де F16?)
показати весь коментар
15.01.2025 07:41 Відповісти
в Польщі
показати весь коментар
15.01.2025 07:45 Відповісти
Наші напевно поломались, бо попередні рази постійно кружляли)
показати весь коментар
15.01.2025 07:48 Відповісти
Літаки цілі. --------"Наразі з Повітряних сил, згідно з розпорядженнями Головнокомандувача ЗСУ Сирського, інтенсивно переправляють людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів. Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. --------Клоуни думають, що авіатехніки краще будуть воювати в окопах. А літаки і без них добре будуть літати.
показати весь коментар
15.01.2025 08:06 Відповісти
А ви думаєте чому кловун відмовився від поставок літаків? Йому в вечірньому кварталі авіація не потрібна.
показати весь коментар
15.01.2025 11:59 Відповісти
Це пздц(
показати весь коментар
15.01.2025 16:20 Відповісти
Зараз до вас передзвонять з доповіддю.
показати весь коментар
15.01.2025 07:47 Відповісти
Певно, треба ще більше авіатехників перевести до піхоти.
показати весь коментар
15.01.2025 08:11 Відповісти
Судячи по всьому атакують Стрий, підземні газосховища ГТС.
Фіцо допросився....
показати весь коментар
15.01.2025 07:49 Відповісти
Ну подземным хранилищам довольно трудно нанести ущерб крылатыми ракетами... А вот наземную инфраструктуру, могут и повредить.

Но судя по тому что начались отключения электричества, удар был все таки по электрике.
показати весь коментар
15.01.2025 07:52 Відповісти
Здається це очевидно. Самі газосховища це вибрані в 60-тих родовища газу на глибині пару км...
показати весь коментар
15.01.2025 07:56 Відповісти
Наше ППО працює...чутно вибухи
показати весь коментар
15.01.2025 07:49 Відповісти
Здається відбилися/долетіло...
показати весь коментар
15.01.2025 07:58 Відповісти
Польща в НАТО з 1999 року, а Україна обміняла за борг Росії за газ в 1999 році 8 літаків Ту-160 та 3 літаки Ту-95МС. Тому поляки можуть спостерігати, а ми воювати.
показати весь коментар
15.01.2025 08:00 Відповісти
Після війни, в Польщі залишились самі поляки, а з україни вивезли частину українців на Сибід і навезли безліч московитів. Тому таке голосування було на виборах.
показати весь коментар
15.01.2025 08:32 Відповісти
За фиктивный долг 300 лямов, стоимость одного літака
показати весь коментар
15.01.2025 08:38 Відповісти
А ще щі Стрия угнали ТУ22М3 . І стрийський аеродром розтягли . Хоча в 89 був зроблений капремонт взльотки під ТУ 22
показати весь коментар
15.01.2025 09:28 Відповісти
Добавити ще по цистернам в Енгельсі.
показати весь коментар
15.01.2025 08:03 Відповісти
А що ж нам іксперди розповідали про знищення 800 тисяч тон авіаційного пального, якого кацапам вистачало б на 3 тисячі вильотів?
показати весь коментар
15.01.2025 08:05 Відповісти
Так то было топливо для Ту-160) А их вообще редко используют для атак.
показати весь коментар
15.01.2025 08:11 Відповісти
Там на всій базі було 56 бочок по 5 тисяч кожна. І це якщо всі повні. Згоріло в перший раз 8. Звідки цифра 800.000 тонн це питать наших журналюхів...
показати весь коментар
15.01.2025 08:15 Відповісти
І якось так чисто випадково ЗЕблазень сьогодні в Польщі!
показати весь коментар
15.01.2025 08:06 Відповісти
Потім болото скаже, що це, мовляв, відповідь за Енгельса. Возмєздіє, скрепи і т.д.
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
Кремлівський фюрер офу@в , мабуть перед смертю 🤬
показати весь коментар
15.01.2025 08:29 Відповісти
 
 