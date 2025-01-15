Ворог піднімав у небо Ту-95мс та атакував Україну ракетами (оновлено)
У ніч проти середи, 15 січня 2025 року, ворог піднімав у небо бомбардувальну авіацію. Станом на 8.17 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., рф). Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі у повітрі близько 7 ворожих бортів.
Інформація ПС щодо фіксації ракет у повітряному просторі України:
За даними Повітряних сил, ворожі ракети атакували Харківську область.
"Ракети з білгородщини в напрямку Харкова!..Балістика на Харківщині продовжує рух на південь", - інформували ПС.
Станом на 6.15 на всій території України оголосили повітряну тривогу.
"Прилуки - в укриття!!!", - написали ПС о 6.20.
Близько 6.30 Повітряні сили зафіксували ракети з півдня.
"Ракети на Херсонщині з ТОТ, курс - північно-західний. Група ракет з Херсонщини рухається на Миколаївщину", - йшлося у повідомленні.
"Кривий Ріг - в укриття! Ракета з півдня у вашому напрямку!", - додали в ПС.
"Швидкісна ціль на півночі Сумщини в напрямку Чернігівщини", - йшлося у повідомленні.
"КР на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку. КР з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини", - інформували ПС о 6.45.
"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!", - додали ПС.
"КР на Кіровоградщині продовжують рух у північно-західному напрямку", - інформували ПС о 6.48.
"Кривий Ріг - в укриття!!!", - наголошували у Повітряних силах.
"КР на Черкащині, курс - північний/північно-західний", - йшлося у повідомленні.
"Група КР з Полтавщини рухаються в напрямку Київщини", - заявили в ПС о 6.54.
"м.Черкаси - в укриття!!! У вашому напрямку КР зі сходу", - зазначили Повітряні сили.
"м.Біла Церква - в укриття! Чернігів - в укриття!!", - додали ПС.
"КР на півдні Київщини продовжують рух у напрямку Вінниччини", - зазначили ПС о 7.06.
"м.Бердичів - в укриття!", - додали Повітряні сили.
"Вінниця - в укриття! Ракета з півдня", - наголошували ПС о 7.08.
Після 7 години Повітряні сили повідомили про загрозу для західних областей.
"КР в центрі та на північному сході Вінниччини, курс - західний. КР на південному заході Житомирщини, курс - Хмельниччина", - йшлося у повідомленні.
"КР з Черкащини рухається в напрямку м.Біла Церква", - додали в ПС.
"Вінниця, Хмельницький - в укриття!! КР у вашому напрямку", - оновили інформацію Повітряні сили.
"КР на півдні Хмельниччини, курс - західний", - додали Повітряні сили.
"КР на півночі Чернівецької області, курс - південно-західний", - повідомили о 7.25 ПС.
"КР з Чернівецької області рухається в напрямку Івано-Франківської", - додали ПС.
"КР в напрямку м.Львова зі сходу!", - повідомили о 7.35 Повітряні сили.
"м.Стрий! В укриття!!! Ракета з півдня!", - додали ПС о 7.44.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відстань від Києва до Мурманська по прямій 2066.65 km (з онлайн карт), чи є у нас дрони, які так далеко літають? Якщо пульнути його по прямій буде летіти через території РФ та Білорусі і його, звісно, ніхто збивати не буде, так?
От як-би таких геніїв з "офісу простих рішень" як ти, садовити на ракети і з катапульти чи ще як пуляти в бік москаля то зиску було б більше точно, аніж читати твої висери тут
а у нас деякі досі "в строю".
Фіцо допросився....
Но судя по тому что начались отключения электричества, удар был все таки по электрике.