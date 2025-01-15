Ворог піднімав у небо Ту-95мс та атакував Україну ракетами (оновлено)

У ніч проти середи, 15 січня 2025 року, ворог піднімав у небо бомбардувальну авіацію. Станом на 8.17 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., рф). Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі у повітрі близько 7 ворожих бортів.

Інформація ПС щодо фіксації ракет у повітряному просторі України:

За даними Повітряних сил, ворожі ракети атакували Харківську область.

"Ракети з білгородщини в напрямку Харкова!..Балістика на Харківщині продовжує рух на південь", - інформували ПС.

Станом на 6.15 на всій території України оголосили повітряну тривогу.

"Прилуки - в укриття!!!", - написали ПС о 6.20.

Близько 6.30 Повітряні сили зафіксували ракети з півдня.

"Ракети на Херсонщині з ТОТ, курс - північно-західний. Група ракет з Херсонщини рухається на Миколаївщину", - йшлося у повідомленні.

"Кривий Ріг - в укриття! Ракета з півдня у вашому напрямку!", - додали в ПС.

"Швидкісна ціль на півночі Сумщини в напрямку Чернігівщини", - йшлося у повідомленні.

"КР на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку. КР з Сумщини курсом на Полтавщину та південь Чернігівщини", - інформували ПС о 6.45.

"Миргород, в укриття! До вас ракета з півночі!", - додали ПС.

"КР на Кіровоградщині продовжують рух у північно-західному напрямку", - інформували ПС о 6.48.

"Кривий Ріг - в укриття!!!", - наголошували у Повітряних силах.

"КР на Черкащині, курс - північний/північно-західний", - йшлося у повідомленні.

"Група КР з Полтавщини рухаються в напрямку Київщини", - заявили в ПС о 6.54.

"м.Черкаси - в укриття!!! У вашому напрямку КР зі сходу", - зазначили Повітряні сили.

"м.Біла Церква - в укриття! Чернігів - в укриття!!", - додали ПС.

"КР на півдні Київщини продовжують рух у напрямку Вінниччини", - зазначили ПС о 7.06.

"м.Бердичів - в укриття!", - додали Повітряні сили.

"Вінниця - в укриття! Ракета з півдня", - наголошували ПС о 7.08.

Після 7 години Повітряні сили повідомили про загрозу для західних областей.

"КР в центрі та на північному сході Вінниччини, курс - західний. КР на південному заході Житомирщини, курс - Хмельниччина", - йшлося у повідомленні.

"КР з Черкащини рухається в напрямку м.Біла Церква", - додали в ПС.

"Вінниця, Хмельницький - в укриття!! КР у вашому напрямку", - оновили інформацію Повітряні сили.

"КР на півдні Хмельниччини, курс - західний", - додали Повітряні сили.

"КР на півночі Чернівецької області, курс - південно-західний", - повідомили о 7.25 ПС.

"КР з Чернівецької області рухається в напрямку Івано-Франківської", - додали ПС.

"КР в напрямку м.Львова зі сходу!", - повідомили о 7.35 Повітряні сили.

"м.Стрий! В укриття!!! Ракета з півдня!", - додали ПС о 7.44.