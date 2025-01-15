РУС
Враг поднимал в небо Ту-95мс и атаковал Украину ракетами (обновлено)

ту-95

В ночь на среду, 15 января 2025 года, враг поднимал в небо бомбардировочную авиацию. По состоянию на 8:17 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., рф). Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, сейчас в воздухе около 7 вражеских бортов.

Также читайте: Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

По данным Воздушных сил, сейчас вражеские ракеты атакуют Харьковскую область.

"Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова! Баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг", - информируют ВС.

По состоянию на 6.15 на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

"Прилуки – в укрытие!!!", - написали ВС в 6.20.

Около 6:30 Воздушные силы зафиксировали ракеты с юга.

"Ракеты на Херсонщине по ВОТ, курс - северо-западный. Группа ракет из Херсонщины двигается на Николаевщину", - говорится в сообщении.

"Кривой Рог – в укрытие! Ракета с юга в вашем направлении!", – добавили в ВС.

"Скоростная цель на севере Сумщины в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.

"КР в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении. КР из Сумщины курсом на Полтавщину и юг Черниговщины", - информируют ВС в 6.45.

"Миргород, в укрытие! К вам ракета с севера!" - добавили ВС.

"КР в Кировоградской области продолжают движение в северо-западном направлении", - информируют ВС в 6.48.

"Кривой Рог - в укрытие!!!", - подчеркивают в Воздушных силах.

"КР в Черкасской области, курс - северный/северо-западный", - говорится в сообщении.

"Группа КР из Полтавщины двигается в направлении Киевщины", - заявили в ВС в 6.54.

"Черкассы – в укрытие!!! В вашем направлении КР с востока", - отметили Воздушные силы.

"Белая Церковь – в укрытие! Чернигов – в укрытие!!", - добавляют ВС.

Также смотрите: Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач. ВИДЕО

"КР на юге Киевщины продолжают движение в направлении Винницкой области", - отметили ВС в 7.06.

"Бердичев - в укрытие!" - добавили Воздушные силы.

"Винница - в укрытие! Ракета с юга", - отмечают ВС в 7.08.

После 7 часов Воздушные силы сообщили об угрозе для западных областей.

"КР в центре и на северо-востоке Винницкой области, курс - западный. КР на юго-западе Житомирщины, курс - Хмельнитчина", - говорится в сообщении.

"КР из Черкасщины двигается в направлении Белая Церковь", - добавили в ВС.

"Винница, Хмельницкий – в укрытие!! КР в вашем направлении", – обновили информацию Воздушные силы.

"КР на юге Хмельнитчины, курс – западный", – добавляют Воздушные силы.

"КР на севере Черновицкой области, курс – юго-западный", - сообщили в 7.25 ВС.

"КР из Черновицкой области двигается в направлении Ивано-Франковской", - добавили ВС.

"КР в направлении Львова с востока!", - сообщили в 7.35 Воздушные силы.

"Стрый! В укрытие!!! Ракета с юга!", - добавили ВС в 7.44.

Автор: 

авиация (2902) ракеты (3683) Воздушные силы (2604) воздушная тревога (834)
Топ комментарии
+10
✈️Польща підняла бойову авіацію аби поспостерігати, як ми тут відбиваємось від російських ракет - Оперативне командування Збройних сил Польщі
показать весь комментарий
15.01.2025 07:32 Ответить
+6
І якось так чисто випадково ЗЕблазень сьогодні в Польщі!
показать весь комментарий
15.01.2025 08:06 Ответить
+6
Після війни, в Польщі залишились самі поляки, а з україни вивезли частину українців на Сибід і навезли безліч московитів. Тому таке голосування було на виборах.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:32 Ответить
❗️Перші ракети входять в повітряний простір України через Харківщину
показать весь комментарий
15.01.2025 06:19 Ответить
Десь о 06:50 були пуски з акваторії Каспійського моря з Ту-95, так що буде ще одна хвиля ракет. Інформація з Ютуб каналу "ШосткаСмартСити".
показать весь комментарий
15.01.2025 07:15 Ответить
у цієї підаравіації є всього декілька місць зліту, посадки та обслуговування (здається 3 аеродрома) ось туди і треба направлять бпла тоді коли вони ідуть на взльот щоб поповерненню їх чекав режим ковьйор….
показать весь комментарий
15.01.2025 07:22 Ответить
Швидко неможливо це зробити.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:20 Ответить
Так ми мали б туди запускати дрони щогодинно...
показать весь комментарий
15.01.2025 08:58 Ответить
Ти такий розумний, чому ще в генеральному штабі з шапкой Наполеона, впевнений, ти б краще всіх генералів стрілочки на карті малював би куди треба атакувати!
Відстань від Києва до Мурманська по прямій 2066.65 km (з онлайн карт), чи є у нас дрони, які так далеко літають? Якщо пульнути його по прямій буде летіти через території РФ та Білорусі і його, звісно, ніхто збивати не буде, так?
От як-би таких геніїв з "офісу простих рішень" як ти, садовити на ракети і з катапульти чи ще як пуляти в бік москаля то зиску було б більше точно, аніж читати твої висери тут
показать весь комментарий
15.01.2025 10:03 Ответить
✈️Польща підняла бойову авіацію аби поспостерігати, як ми тут відбиваємось від російських ракет - Оперативне командування Збройних сил Польщі
показать весь комментарий
15.01.2025 07:32 Ответить
І що Польща не так зробила? Польща на відміну від України готова і головне має чим захищати свою територію!
показать весь комментарий
15.01.2025 08:04 Ответить
І мовчки не віддавала свою ядерну зброю за гроші
показать весь комментарий
15.01.2025 08:29 Ответить
Згоден з тобою і літаки свої на металолом не різала і аеродроми під будови не віддавала і свої патронні і не тільки заводи не заккривала і і і - і тому в них зараз війни немає!
показать весь комментарий
15.01.2025 08:34 Ответить
І не дивились мовчки як влада розкрадає країну
показать весь комментарий
15.01.2025 08:38 Ответить
поляки перше що зробили - звільнили всіх суддів радянського режиму.
а у нас деякі досі "в строю".
показать весь комментарий
15.01.2025 08:59 Ответить
У нас хоч всих звільни-прийдуть такі самі....З влади треба питати...і питати як кажуть по дорослому
показать весь комментарий
15.01.2025 09:07 Ответить
Бо не мала.
показать весь комментарий
15.01.2025 22:11 Ответить
Львів, Стрий - в укриття! Підвищена небезпека!
показать весь комментарий
15.01.2025 07:33 Ответить
ага..в укриття...наріт вже звик... йдуть і їдуть хто куди,по своїх справах..але вибухи знатні,в підїзді аж двері гупають від вибухової хвилі
показать весь комментарий
15.01.2025 07:56 Ответить
Ракети 🚀 літають по всій Україні, а де F16?)
показать весь комментарий
15.01.2025 07:41 Ответить
в Польщі
показать весь комментарий
15.01.2025 07:45 Ответить
Наші напевно поломались, бо попередні рази постійно кружляли)
показать весь комментарий
15.01.2025 07:48 Ответить
Літаки цілі. --------"Наразі з Повітряних сил, згідно з розпорядженнями Головнокомандувача ЗСУ Сирського, інтенсивно переправляють людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів. Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. --------Клоуни думають, що авіатехніки краще будуть воювати в окопах. А літаки і без них добре будуть літати.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:06 Ответить
А ви думаєте чому кловун відмовився від поставок літаків? Йому в вечірньому кварталі авіація не потрібна.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:59 Ответить
Це пздц(
показать весь комментарий
15.01.2025 16:20 Ответить
Зараз до вас передзвонять з доповіддю.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:47 Ответить
Певно, треба ще більше авіатехників перевести до піхоти.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:11 Ответить
Судячи по всьому атакують Стрий, підземні газосховища ГТС.
Фіцо допросився....
показать весь комментарий
15.01.2025 07:49 Ответить
Ну подземным хранилищам довольно трудно нанести ущерб крылатыми ракетами... А вот наземную инфраструктуру, могут и повредить.

Но судя по тому что начались отключения электричества, удар был все таки по электрике.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:52 Ответить
Здається це очевидно. Самі газосховища це вибрані в 60-тих родовища газу на глибині пару км...
показать весь комментарий
15.01.2025 07:56 Ответить
Наше ППО працює...чутно вибухи
показать весь комментарий
15.01.2025 07:49 Ответить
Здається відбилися/долетіло...
показать весь комментарий
15.01.2025 07:58 Ответить
Польща в НАТО з 1999 року, а Україна обміняла за борг Росії за газ в 1999 році 8 літаків Ту-160 та 3 літаки Ту-95МС. Тому поляки можуть спостерігати, а ми воювати.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:00 Ответить
Після війни, в Польщі залишились самі поляки, а з україни вивезли частину українців на Сибід і навезли безліч московитів. Тому таке голосування було на виборах.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:32 Ответить
За фиктивный долг 300 лямов, стоимость одного літака
показать весь комментарий
15.01.2025 08:38 Ответить
А ще щі Стрия угнали ТУ22М3 . І стрийський аеродром розтягли . Хоча в 89 був зроблений капремонт взльотки під ТУ 22
показать весь комментарий
15.01.2025 09:28 Ответить
Добавити ще по цистернам в Енгельсі.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:03 Ответить
А що ж нам іксперди розповідали про знищення 800 тисяч тон авіаційного пального, якого кацапам вистачало б на 3 тисячі вильотів?
показать весь комментарий
15.01.2025 08:05 Ответить
Так то было топливо для Ту-160) А их вообще редко используют для атак.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:11 Ответить
Там на всій базі було 56 бочок по 5 тисяч кожна. І це якщо всі повні. Згоріло в перший раз 8. Звідки цифра 800.000 тонн це питать наших журналюхів...
показать весь комментарий
15.01.2025 08:15 Ответить
І якось так чисто випадково ЗЕблазень сьогодні в Польщі!
показать весь комментарий
15.01.2025 08:06 Ответить
Потім болото скаже, що це, мовляв, відповідь за Енгельса. Возмєздіє, скрепи і т.д.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:27 Ответить
Кремлівський фюрер офу@в , мабуть перед смертю 🤬
показать весь комментарий
15.01.2025 08:29 Ответить
 
 