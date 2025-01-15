Враг поднимал в небо Ту-95мс и атаковал Украину ракетами (обновлено)

В ночь на среду, 15 января 2025 года, враг поднимал в небо бомбардировочную авиацию. По состоянию на 8:17 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., рф). Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, сейчас в воздухе около 7 вражеских бортов.

По данным Воздушных сил, сейчас вражеские ракеты атакуют Харьковскую область.

"Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова! Баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг", - информируют ВС.

По состоянию на 6.15 на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

"Прилуки – в укрытие!!!", - написали ВС в 6.20.

Около 6:30 Воздушные силы зафиксировали ракеты с юга.

"Ракеты на Херсонщине по ВОТ, курс - северо-западный. Группа ракет из Херсонщины двигается на Николаевщину", - говорится в сообщении.

"Кривой Рог – в укрытие! Ракета с юга в вашем направлении!", – добавили в ВС.

"Скоростная цель на севере Сумщины в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.

"КР в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении. КР из Сумщины курсом на Полтавщину и юг Черниговщины", - информируют ВС в 6.45.

"Миргород, в укрытие! К вам ракета с севера!" - добавили ВС.

"КР в Кировоградской области продолжают движение в северо-западном направлении", - информируют ВС в 6.48.

"Кривой Рог - в укрытие!!!", - подчеркивают в Воздушных силах.

"КР в Черкасской области, курс - северный/северо-западный", - говорится в сообщении.

"Группа КР из Полтавщины двигается в направлении Киевщины", - заявили в ВС в 6.54.

"Черкассы – в укрытие!!! В вашем направлении КР с востока", - отметили Воздушные силы.

"Белая Церковь – в укрытие! Чернигов – в укрытие!!", - добавляют ВС.

"КР на юге Киевщины продолжают движение в направлении Винницкой области", - отметили ВС в 7.06.

"Бердичев - в укрытие!" - добавили Воздушные силы.

"Винница - в укрытие! Ракета с юга", - отмечают ВС в 7.08.

После 7 часов Воздушные силы сообщили об угрозе для западных областей.

"КР в центре и на северо-востоке Винницкой области, курс - западный. КР на юго-западе Житомирщины, курс - Хмельнитчина", - говорится в сообщении.

"КР из Черкасщины двигается в направлении Белая Церковь", - добавили в ВС.

"Винница, Хмельницкий – в укрытие!! КР в вашем направлении", – обновили информацию Воздушные силы.

"КР на юге Хмельнитчины, курс – западный", – добавляют Воздушные силы.

"КР на севере Черновицкой области, курс – юго-западный", - сообщили в 7.25 ВС.

"КР из Черновицкой области двигается в направлении Ивано-Франковской", - добавили ВС.

"КР в направлении Львова с востока!", - сообщили в 7.35 Воздушные силы.

"Стрый! В укрытие!!! Ракета с юга!", - добавили ВС в 7.44.