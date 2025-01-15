Враг поднимал в небо Ту-95мс и атаковал Украину ракетами (обновлено)
В ночь на среду, 15 января 2025 года, враг поднимал в небо бомбардировочную авиацию. По состоянию на 8:17 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., рф). Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
По данным мониторинговых телеграмм-каналов, сейчас в воздухе около 7 вражеских бортов.
По данным Воздушных сил, сейчас вражеские ракеты атакуют Харьковскую область.
"Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова! Баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг", - информируют ВС.
По состоянию на 6.15 на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
"Прилуки – в укрытие!!!", - написали ВС в 6.20.
Около 6:30 Воздушные силы зафиксировали ракеты с юга.
"Ракеты на Херсонщине по ВОТ, курс - северо-западный. Группа ракет из Херсонщины двигается на Николаевщину", - говорится в сообщении.
"Кривой Рог – в укрытие! Ракета с юга в вашем направлении!", – добавили в ВС.
"Скоростная цель на севере Сумщины в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.
"КР в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении. КР из Сумщины курсом на Полтавщину и юг Черниговщины", - информируют ВС в 6.45.
"Миргород, в укрытие! К вам ракета с севера!" - добавили ВС.
"КР в Кировоградской области продолжают движение в северо-западном направлении", - информируют ВС в 6.48.
"Кривой Рог - в укрытие!!!", - подчеркивают в Воздушных силах.
"КР в Черкасской области, курс - северный/северо-западный", - говорится в сообщении.
"Группа КР из Полтавщины двигается в направлении Киевщины", - заявили в ВС в 6.54.
"Черкассы – в укрытие!!! В вашем направлении КР с востока", - отметили Воздушные силы.
"Белая Церковь – в укрытие! Чернигов – в укрытие!!", - добавляют ВС.
"КР на юге Киевщины продолжают движение в направлении Винницкой области", - отметили ВС в 7.06.
"Бердичев - в укрытие!" - добавили Воздушные силы.
"Винница - в укрытие! Ракета с юга", - отмечают ВС в 7.08.
После 7 часов Воздушные силы сообщили об угрозе для западных областей.
"КР в центре и на северо-востоке Винницкой области, курс - западный. КР на юго-западе Житомирщины, курс - Хмельнитчина", - говорится в сообщении.
"КР из Черкасщины двигается в направлении Белая Церковь", - добавили в ВС.
"Винница, Хмельницкий – в укрытие!! КР в вашем направлении", – обновили информацию Воздушные силы.
"КР на юге Хмельнитчины, курс – западный", – добавляют Воздушные силы.
"КР на севере Черновицкой области, курс – юго-западный", - сообщили в 7.25 ВС.
"КР из Черновицкой области двигается в направлении Ивано-Франковской", - добавили ВС.
"КР в направлении Львова с востока!", - сообщили в 7.35 Воздушные силы.
"Стрый! В укрытие!!! Ракета с юга!", - добавили ВС в 7.44.
Відстань від Києва до Мурманська по прямій 2066.65 km (з онлайн карт), чи є у нас дрони, які так далеко літають? Якщо пульнути його по прямій буде летіти через території РФ та Білорусі і його, звісно, ніхто збивати не буде, так?
От як-би таких геніїв з "офісу простих рішень" як ти, садовити на ракети і з катапульти чи ще як пуляти в бік москаля то зиску було б більше точно, аніж читати твої висери тут
а у нас деякі досі "в строю".
Фіцо допросився....
Но судя по тому что начались отключения электричества, удар был все таки по электрике.