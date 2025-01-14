Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко объяснить обществу перевод в ВС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в обращении.
"День начался с военных вопросов. Доклад по фронту, наших потребностей в оружии и соответствующих поставках.
Отдельный разговор с командующим Воздушных сил. Сегодня было много разной информации, возмущений и обсуждений - по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
Random User
14.01.2025 21:13
Вася Быколог
14.01.2025 21:18
Ревизор
14.01.2025 21:38
-Влад Ссаніч, так того, фронт валиться На Покровському, на Купяньському, людей катастрофічно не вистачає...
- Нічего, пускай солдаті как нібудь там самі.. А мінє для рейтінгу оочєнь важно сіграть роль " заботлівого папі".., заработать балі , шо я мол пріслухаюсь до абщєствєнног гулу,
а погібшіх,із за нестачі лічного складу ,мі потом наградим...
але чому не потужно наказав, алише потужно доручив????? яне знаю такого закону який зобов'язує виконувати доручення і навпаки, знаю, що буває за невиконання наказу...
Ковід+війна мене двічі калікою зробили
Як шо за ФАХОМ у подальшому використать не можливо та ще і коли фахивець відмовився разів 10 на перевід до інших підрозділів СОУ, як то зв'язкивець, мінометник, ппошник (пікап кулемет шахед), водій тощо то командування, яке пропонувала йому різні варіанти від яких отой фахивець відмовився, має повне право у наказному порядку перевести військовослужбовця туди де є більша потреба у особовому складію Дотогож всі авіційні технарі офіцери и в прості штурми не призначаются. Переподготовка - взвод або рота. Я їх розумію, шо жерти тушкованку у теплій ТЕЧ полку десь під Франківськом отримуючи 30-50 косарів краще ніж командувать взводом або ротой на СБЗ у складі мотопіхотной бригади, но все має свій початок і свій кінець. Розумні технарі вже давно чи у дроноводах чи у РЕБі тощо. До речи, тушкованка і там і там майже однакова.
Ти іх під ковдри інколи вилазь, замерзнеш
Воно от прямо дало доручення не зменшувати саме ПОТРІБНИХ фахівців!
------------------------------------------
Здесь плакать или смеятся?
Зеленский, как Верховный Главнокомандующий должен был приказом ЗАПРЕТИТЬ это делать!
Стратегічні рішення приймає, де наступати, напрями головних ударів, хитрі котли та заманухи оркам устраює.
В армии - приказывают.
Если приказа кому-то и сделать то-то нет, то потом виновника найти будет невозможно.
Как например, кто разминировал Чонгар.
А "поручил", к делу не привяжешь.
Сирский приказал выделить техников, а Зеленский поручил не выделять.
И это притом, что идет 3-й год войны.
сотни тысяч депутатишек, которые только деребанят бюджет.
Десятки тысяч прокуроров инвалидов, которые за бабло сделают убийцу ангелом.
Тысячи судей, которые судят ребят из ЗСУ за типа жестокое обращение с кацапней.
Сотни тысяч налоговиков, откормленных, холеных, розовощеких, кроме взятки ничего в жизни не поднимавшие тяжести.
Сотни тысяч ментов, ловящих диверсантов в кустах с радаром, но они не обучены воевать, а фермеры, рабочие, баристы, парикмахеры обучены.
А боевой 95 квартал и куча рабочих ртом и жопой, все в наградах, что их заставляет нажирать брюхо, что бы было куда боевые награды вешать.
Миллионы по ночным клубам, ресторанам, у косметологов, в качалках ….., куда тцк не разрешают заходить.
*****.
дай посилання, цікаво просто
зі 140 тисяч приблизно тисяч 10 мужеского пола, а це ніяк не сотні тисяч
а як вони розмножуються?
Я вполне по логике, пытался рассуждать.