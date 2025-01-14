Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко объяснить обществу перевод в ВС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в обращении.

"День начался с военных вопросов. Доклад по фронту, наших потребностей в оружии и соответствующих поставках.

Отдельный разговор с командующим Воздушных сил. Сегодня было много разной информации, возмущений и обсуждений - по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский лично примет участие в Давосском форуме, Трамп присоединится онлайн