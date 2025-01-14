РУС
4 399 72

Зеленский поручил командующему ВС Кривоножко не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко объяснить обществу перевод в ВС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в обращении.

"День начался с военных вопросов. Доклад по фронту, наших потребностей в оружии и соответствующих поставках.

Отдельный разговор с командующим Воздушных сил. Сегодня было много разной информации, возмущений и обсуждений - по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский лично примет участие в Давосском форуме, Трамп присоединится онлайн

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) обращение (799) Воздушные силы (2604)
Топ комментарии
+33
Сам проблему створив, сам її вирішив - потужно! Рейтинг перш за все.
14.01.2025 21:13 Ответить
+10
А кого тоді посилати в штурмовики? Менти силові структури охорона на броні, воювати не збираються.
14.01.2025 21:18 Ответить
+9
В стране оказывается, кроме тех, что воюют, больше воевать некому.
сотни тысяч депутатишек, которые только деребанят бюджет.
Десятки тысяч прокуроров инвалидов, которые за бабло сделают убийцу ангелом.
Тысячи судей, которые судят ребят из ЗСУ за типа жестокое обращение с кацапней.
Сотни тысяч налоговиков, откормленных, холеных, розовощеких, кроме взятки ничего в жизни не поднимавшие тяжести.
Сотни тысяч ментов, ловящих диверсантов в кустах с радаром, но они не обучены воевать, а фермеры, рабочие, баристы, парикмахеры обучены.
А боевой 95 квартал и куча рабочих ртом и жопой, все в наградах, что их заставляет нажирать брюхо, что бы было куда боевые награды вешать.
Миллионы по ночным клубам, ресторанам, у косметологов, в качалках ….., куда тцк не разрешают заходить.
*****.
14.01.2025 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сам проблему створив, сам її вирішив - потужно! Рейтинг перш за все.
14.01.2025 21:13 Ответить
Та да, " вирішив питання" - пропіарився- " нє пєрєводітє я вам сказал, нарід так в фейсбукє бажає.."
-Влад Ссаніч, так того, фронт валиться На Покровському, на Купяньському, людей катастрофічно не вистачає...
- Нічего, пускай солдаті как нібудь там самі.. А мінє для рейтінгу оочєнь важно сіграть роль " заботлівого папі".., заработать балі , шо я мол пріслухаюсь до абщєствєнног гулу,
а погібшіх,із за нестачі лічного складу ,мі потом наградим...
14.01.2025 23:21 Ответить
А потужна, потужністть це наше все.....
але чому не потужно наказав, алише потужно доручив????? яне знаю такого закону який зобов'язує виконувати доручення і навпаки, знаю, що буває за невиконання наказу...
14.01.2025 23:27 Ответить
От що значить - РОЗГОЛОС.....
14.01.2025 21:15 Ответить
Вже ж штабісти клялись шо це наговори чи диму без вогню не буває?
14.01.2025 21:16 Ответить
Ну от наприклад скінчились у нас, не дай Боже всі Мігі. Шо робити з обслугою техничною як шо у них нема перспективи переучитись на Ф16 чи Міраж тощо а тилові служби (чімалі за чисельністю) теж не мають вже чім занятись. Ваша пропозиція?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:21 Ответить
Я б іх перевчив на дронщиків - це ж люди з головою - потрібно берегти
14.01.2025 21:26 Ответить
Може. в ТЦК? А воювати хай наловлять цивільних.
14.01.2025 21:29 Ответить
А людей менш кмітливих пускати в розхід? Що це за якась совкова жуковщина. Люди - з вами все в порядку?
14.01.2025 21:30 Ответить
Це не жуковщина, це ЗЕлена сиршина.
14.01.2025 21:35 Ответить
Не бачу між ними різниці - одні кидали людей під німецькі кулемети, інші кидають під російські Каби
14.01.2025 21:39 Ответить
Ну, ідея не погана, продвігайте. До речі, знаючи шо бортів нема, обслуговувать та ремонтувати нема вже чого і сидячи на тушкованці вони щось у дронщики не рвались. А чому? Да, і мені у підлеглі втюхали, коли я був у відпусці, одно таке обдароване головою з погонами капітана. Васільківське технарів закінчело це обдароване. Я не кажу шо там всі таки, но і подібних багато. Воно знає свій шман наприклад по озброєну а інше для нього темний ліс.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:34 Ответить
Пздц, як я жалкую, що не ходжу..попенділась б до Вашого підрозділу....могла й б ремонтувати техніку й їсти готовути..

Ковід+війна мене двічі калікою зробили
14.01.2025 21:43 Ответить
Та то було майже 30 років тому. Я
14.01.2025 22:00 Ответить
Так й мені вже полтос)))
14.01.2025 22:08 Ответить
Та Ви ще дівачина що несе грушки у фартушку.
14.01.2025 22:26 Ответить
Мерсі за комплєман))))
14.01.2025 23:01 Ответить
Значить вузькопрофільнии спец - і таких потрібно
14.01.2025 21:55 Ответить
Ага, потрібен спець по бортовий рлс МіГ29, коли вже нема МіГа.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:02 Ответить
Спец по бортовой РЛС был бы полезнее например при работе с РЄБ чем бариста, не?
15.01.2025 14:23 Ответить
Був би, нема питань. то шо заважає бути ребовцев наприклад у 72, або 81 чи 112 бригадах а не гріти сраку в порожніх ТЕЧ полка?
15.01.2025 15:21 Ответить
Посмотри ЧТО обсуждается - не личная инициатива, а решения командования про перевод. Это командование должно перевести его не в штурмовики, а в РЭБ, как-то так...
15.01.2025 17:10 Ответить
Командованню віднійше. Наказ на перевод треба не обсмоктувать та відоси писати а виконувати. Покупці 100% були і пропонували. Пропозиції скінчились. Аривідерчі. Злочину не бачу.
15.01.2025 17:32 Ответить
Если специалист по РЛС попадает в штурмовики - по любому хреново, не?
15.01.2025 17:43 Ответить
Як шо фахивець без роботи та відвовився від купи пропозицій то норм.
15.01.2025 17:50 Ответить
Опять ты путаешь грешное с праведным! КОМАНДОВАНИЕ должно думать, как наиболее эффективно использовать квалифицированный л/с, не?
15.01.2025 17:59 Ответить
Ні, я ничого не плутаю.
Як шо за ФАХОМ у подальшому використать не можливо та ще і коли фахивець відмовився разів 10 на перевід до інших підрозділів СОУ, як то зв'язкивець, мінометник, ппошник (пікап кулемет шахед), водій тощо то командування, яке пропонувала йому різні варіанти від яких отой фахивець відмовився, має повне право у наказному порядку перевести військовослужбовця туди де є більша потреба у особовому складію Дотогож всі авіційні технарі офіцери и в прості штурми не призначаются. Переподготовка - взвод або рота. Я їх розумію, шо жерти тушкованку у теплій ТЕЧ полку десь під Франківськом отримуючи 30-50 косарів краще ніж командувать взводом або ротой на СБЗ у складі мотопіхотной бригади, но все має свій початок і свій кінець. Розумні технарі вже давно чи у дроноводах чи у РЕБі тощо. До речи, тушкованка і там і там майже однакова.
15.01.2025 18:11 Ответить
ну, якщо не можливо....
16.01.2025 16:25 Ответить
Ой яка ж розумна дитинка попалась, він би перевів...
Ти іх під ковдри інколи вилазь, замерзнеш
14.01.2025 23:11 Ответить
Прочитаи ще раз шо ти наліпив - кучі не тримається
14.01.2025 23:15 Ответить
А ти кого " консультуєш по пєрєведєнням", мамку, чи свою Глашку, чи кобилу Машку ?
14.01.2025 23:26 Ответить
Шо ти гилиш?
14.01.2025 23:32 Ответить
Тебе, а що?
14.01.2025 23:37 Ответить
Не в"ізжаєш?
14.01.2025 23:38 Ответить
Переводять механіків які учились обслуговувати F16.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:14 Ответить
технічна обслуга це не військові, які навчані воювати в піхоті. Це ті ж цивільні, яких потрібно навчити. Поліцейські не можуть, а техніки можуть? Дехто з них і стріляти добре не вміє, а їх відразу в окопи.
15.01.2025 00:00 Ответить
Не пишить бред. Технари військові, всі. Вони мають військові звання та на 1 курсі проходили курс загальновійськовой підготовки. За мусарів звернится до Зеленського якому мусара підпорядковані, а до ЗСУ мусарня не має відношення тем більш до ПС.
15.01.2025 07:53 Ответить
А шо, там у ПС зменшували кількисть саме ПОТРІБНИХ фахівців?
Воно от прямо дало доручення не зменшувати саме ПОТРІБНИХ фахівців!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:17 Ответить
А кого тоді посилати в штурмовики? Менти силові структури охорона на броні, воювати не збираються.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:18 Ответить
оооо...оцього я і боявся.....
14.01.2025 21:18 Ответить
А де ексОлєщук - теж в штурмовики пішов?
14.01.2025 21:20 Ответить
треба було сирському долучати, щоб не чипав фахівців
14.01.2025 21:20 Ответить
Зеленський доручив ......
------------------------------------------
Здесь плакать или смеятся?
Зеленский, как Верховный Главнокомандующий должен был приказом ЗАПРЕТИТЬ это делать!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:21 Ответить
Та наш головнокомандувач Бубочка і так командує. То не його рівень, займатись комплектацією.
Стратегічні рішення приймає, де наступати, напрями головних ударів, хитрі котли та заманухи оркам устраює.
14.01.2025 21:25 Ответить
Зеленский поручать может в своем офисе президента или в 95 квартале.
В армии - приказывают.
Если приказа кому-то и сделать то-то нет, то потом виновника найти будет невозможно.
Как например, кто разминировал Чонгар.
А "поручил", к делу не привяжешь.
Сирский приказал выделить техников, а Зеленский поручил не выделять.
И это притом, что идет 3-й год войны.
14.01.2025 21:43 Ответить
А чому Кривоножко - а не Сирському???? Чий наказ був, Боневтік???
показать весь комментарий
14.01.2025 21:26 Ответить
Фішка в тому що ***** ще навіть не починав, не починав мобілізацію, а в нас вже ніким фронт тримати, шо отака ось хйня, що ППО кидають в піхоту. Я думаю всім все поянтно... раз мєнтов, дітей міністров, чиновників, та іншу сволочь не посилають, ну значить феніта ля комедія, хоть поржали
14.01.2025 21:37 Ответить
В стране оказывается, кроме тех, что воюют, больше воевать некому.
сотни тысяч депутатишек, которые только деребанят бюджет.
Десятки тысяч прокуроров инвалидов, которые за бабло сделают убийцу ангелом.
Тысячи судей, которые судят ребят из ЗСУ за типа жестокое обращение с кацапней.
Сотни тысяч налоговиков, откормленных, холеных, розовощеких, кроме взятки ничего в жизни не поднимавшие тяжести.
Сотни тысяч ментов, ловящих диверсантов в кустах с радаром, но они не обучены воевать, а фермеры, рабочие, баристы, парикмахеры обучены.
А боевой 95 квартал и куча рабочих ртом и жопой, все в наградах, что их заставляет нажирать брюхо, что бы было куда боевые награды вешать.
Миллионы по ночным клубам, ресторанам, у косметологов, в качалках ….., куда тцк не разрешают заходить.
*****.
14.01.2025 21:38 Ответить
Тысячи судей, которые судят ребят из ЗСУ за типа жестокое обращение с кацапней.

дай посилання, цікаво просто
14.01.2025 21:39 Ответить
У вас є сумніви в тому що судді та прокурори підараси( в поганому сенсі слова)?
15.01.2025 08:56 Ответить
Я просто спитав лінк на пруф. Я міркував, що якщо я попаду на фронт, не по своїй волі звичайно, то я б не проти чинити там військові злочини заради забави. Ну типу, завести свій блог, публікувати в телеграм, ну наприклад як я ставлю 10 полонених кацапів в ряд і стріляю першому в голову кулею 7,62 подивитись скілько голів прошиє куля. Потім міняти калібри. Хто вижеве випустити по мінному полю і добити в спину. Це все діло монетизувати в інтернеті, більш жорстокий контект в даркнеті наприклад продавати. В мене багато ідей, насправді.
15.01.2025 09:14 Ответить
Рыба гниет с головы.
14.01.2025 21:46 Ответить
Ми згнили з хвоста
15.01.2025 00:57 Ответить
Ну прямо як в президента--все міліонами і сотні тисячами Ви слідкуєте що пишете?
14.01.2025 21:48 Ответить
Сотни тысяч налоговиков...

зі 140 тисяч приблизно тисяч 10 мужеского пола, а це ніяк не сотні тисяч
14.01.2025 23:05 Ответить
а чому це такий малий відсоток?
а як вони розмножуються?
15.01.2025 03:57 Ответить
гаремним способом
15.01.2025 08:20 Ответить
за наші податки
15.01.2025 12:46 Ответить
в якості альтернативи можна знайти волонтерів, які будуть працювати в податковій не за наші податки
15.01.2025 14:51 Ответить
спермоподатки!
15.01.2025 22:39 Ответить
Я конечно, как и все, не в куре. Но если весь воздушный флот Украины, состоит из 16ти самолётов. То может понятно, что сухопутные войска Украины, смотрят на них как голодный волк на откормленного телёнка. Глядя на раздутый штат обслуживающего персонала "крупного" украинского военно-воздушного флота, существующего лишь в фантазийных бумажках Генштаба. Но эта вся "великая, воздушная эскадрилья" получает все почести военнослужащих, премии, выплаты по выслуге лет с соответствующими званиями. При этом обслуживая и "ремонтируя" несуществующие самолёты. А фронт они видят только по телевидению и в соц.сетях, как и любой здешний, диванный "вояка".
показать весь комментарий
14.01.2025 21:50 Ответить
Если не в курсе , зачем воздух попусту трясешь?
14.01.2025 22:20 Ответить
Ну ты такой же укор можешь написать, каждому здешнему комментатору, на каждый комментарий. Я хоть пояснил, что "не в курсе". А остальные "диванные лётчики-налётчики" вообще в утвержденной форме строчат. Смех)))
Я вполне по логике, пытался рассуждать.
14.01.2025 22:27 Ответить
Літаків набагато більше.
14.01.2025 23:23 Ответить
Чим дальше, тим дурнішим виглядає це безтолкове чмо. Воно доручило не зменшувати...
14.01.2025 21:53 Ответить
Зебіли - які ви ***** квартальні підораси. Як і ваша шлюха - кацап- сирській.
14.01.2025 23:29 Ответить
Сцяння у вічі
15.01.2025 00:39 Ответить
Оце ручне управління, прийняття рішень(обгрунтовані чи дурні) створюють хаос та розвалюють ЗСУ. Якщо таке рішення кимось прийняте то командир що його прийняв мусить пояснити його і відстоювати перед начальником. Якщо, звісно, він має характер а не просто тряпка і карєрист або тупо довбень що бавиться в шашки шахматними фігурами. А верховний просто женеться за рейтингами. Як прочитав десь комент про зе-"Він говорить все щоб сподобатися виборцям, а робить усе щоб сподобатися *****"
15.01.2025 00:56 Ответить
15.01.2025 09:00 Ответить
Скоріш за все, підеш на шибеницю!!!
15.01.2025 15:21 Ответить
воно доручило, курва. дрочило доручило.
31.01.2025 11:33 Ответить
 
 