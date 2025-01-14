РУС
Зеленский лично примет участие в Давосском форуме, Трамп присоединится онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский должен лично принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Мероприятие будет проходить с 20 по 24 января.

Об этом заявил президент ВЭФ Берге Бренде, пишет SRF, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Бренде, ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них - более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.

Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп не будет физически присутствовать на мероприятии, но присоединится к нему онлайн и выступит с речью в четверг, 23 января.

Также Бренде рассказал, что в Давосе ближе к концу недели ожидают представителей новой администрации Трампа.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Среди других европейских лидеров, которые приедут на форум, Бренде упомянул президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

