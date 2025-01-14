РУС
Зеленский о выборах в Германии: Украина защищает Европу и демократические ценности

президент України Зеленський

Украина в своей борьбе с российской агрессией защищает не только свою независимость, но и демократические ценности Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на свою риторику, все соглашаются, что Украина защищает не только себя, а защищает ценности, защищает Европу. Это самое главное. Мы защищаем демократию и свободу", - сказал Зеленский.

Комментируя популярность в Германии некоторых политических сил, которые выступают против продолжения военной помощи Украине, Зеленский подчеркнул: "Риск не защитить Украину сегодня - это риск не защитить себя завтра".

Читайте также: Все необходимое для помощи Украине на €3 миллиарда готово, однако еще продолжаются переговоры относительно финансирования, - Писториус

Что предшествовало?

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.

16 декабря 2024 года немецкий Бундестаг выразил недоверие правительству действующего канцлера страны Олафа Шольца. Это приведет к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага. Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия внесла 16% всей помощи Украине, - Зеленский

Германия Зеленский Владимир война в Украине
Топ комментарии
+8
Українське сусільство має великі сумніви, що ішак та його шапіто захищають Україну. Україну захищають ЗСУ та не байдужі громадяни. І це вже стало зрозумілим для усього світу.
14.01.2025 16:48
+4
Украина защищает только себя. И защищает ЗСУ, и зачастую не благодаря, а вопреки власти. Сколько можно вешать эту лапшу? Норвегия, Финляндия, Польша и страны Балтии граничат с рашкой. И что-то не видно особого желания у ***** нападать на страны НАТО. При том, что у стран Балтии и армий то своих практически нет.
14.01.2025 16:56
+3
Демократичні цінності нафту з газом сосуть в підорашці. Не заважйте потужним партнерам.
14.01.2025 16:44
Демократичні цінності нафту з газом сосуть в підорашці. Не заважйте потужним партнерам.
14.01.2025 16:44
В демократії головна цінність - то людина. У людини головні цінності - то вигода і комфорт.
14.01.2025 16:59
Це тому закликають у нас, як на кацапстані, платити 10 тис. доларів підйомних за вступ до лав ЗСУ? Навіть якби й платили, нічого кардинально б це не змінило.
14.01.2025 17:29
У нас теж є якийсь прошарок, згодний на фронт за 10 тисяч. Все-таки ми ближче до "русского міра", ніж до Європи. Там би таке точно не спрацювало.
14.01.2025 17:31
"Прошарок" то може і є, але з того боку "прошарок" поширше буде...

Давно переконався, що або ми їх переможемо зброєю, або вони нас своїм м'ясом.
14.01.2025 17:36
Звичайно, ширше. В рази ширше. Тому так, або ми їх залізом, або вони нас - м'ясом.
14.01.2025 17:47
Українське сусільство має великі сумніви, що ішак та його шапіто захищають Україну. Україну захищають ЗСУ та не байдужі громадяни. І це вже стало зрозумілим для усього світу.
14.01.2025 16:48
Нацики из "Альтернатива для Германии " победят. Щас в Европе голосуют только или за нациков "левых" "правых" или за *********.
14.01.2025 16:48
Підараси не можуть натовкти пику знахабнілим арабам, тому пролітають.
14.01.2025 17:00
чужі тексти зачитувати навчився, а ось пряма мова віслюка-апокаліпсису:

https://www.youtube.com/watch?v=JHhzi8rJDlo наш Эл Людоед родил гениальную мысль, до слёз...

Володимир Зеленський, пряма мова:

❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чому різниця - не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
14.01.2025 16:49
Бред синюшный. Оно когда пытается общаться на украинском, то не может составить смысловую фразу, оно само не понимает шо говорит.
14.01.2025 17:36
Зеленський мав на увазі наступне: "...Україна захищає Європу..." і мою жОПу, а з демократичними цінностями в Україні вже давно вчинили, як з тим роялем."
14.01.2025 16:52
Нет никаких "демократических ценностей" в Германии. Это стало ясно еще тогда когда Меркель всю срань по Миру сообрала и в Германию себе пустила. Все эти мля "прохачи прытулку" террорюги исламисты, экстремисты, нео-фашисты , ********, и прочий сброд МЕРКЕЛЬ В Германию пустила! Это что "ценности"?
14.01.2025 16:54
В Німеччині зараз більше мільйона українських біженців.
Втікачів з сектора Гази чомусь немає у Єгипті, Саудівській Аравії, Катарі, Еміратах. Замість братів за вірою побігли до невірних.
14.01.2025 17:12
А взагалі подивіться, якщо буде час, "Das Lehrerzimmer" (Учительська). Там ця проблема "цінностей" у повний зріст. Як надмірне бажання нікого не зачепити призводить до ще гостріших і ширших конфліктів.
14.01.2025 17:23
Украина защищает только себя. И защищает ЗСУ, и зачастую не благодаря, а вопреки власти. Сколько можно вешать эту лапшу? Норвегия, Финляндия, Польша и страны Балтии граничат с рашкой. И что-то не видно особого желания у ***** нападать на страны НАТО. При том, что у стран Балтии и армий то своих практически нет.
14.01.2025 16:56
Бажання є, ще й яке. Давнє, жагуче. Але поки сцикотно. Потрібна впевнена моральна перемога. Тобто розгром і приєднання України. Тоді можна буде.
14.01.2025 17:01
Послушать - так у него и Аляску вернуть тоже желание есть В том-то и проблема что по отношению к нам у ***** что-то иррациональное, пунктик в больной голове. И если бы он хотел, то давно бы уже напал на НАТО и Запад.
14.01.2025 17:31
У нього пунктік і щодо відновлення СРСР є. А країни Балтії та Польща були у складі СРСР.
14.01.2025 17:32
Ну так логичнее было начать с маленьких стран без армии, а не со страны с 42 млн. населения и достаточно крупными вооруженными силами. Устроить победоносную молниеносную войнушку. Но ведь не начал.
14.01.2025 17:36
Ще сцить поки. Але смілішає потроху.
14.01.2025 17:50
А куда ему теперь быть смелее? Он уже "стер" самую боеспособную часть армии и запасов о нас. Лет 10 минимум нужно будет это восстанавливать. "А ему сейчас задача на кладбище не попасть".
14.01.2025 18:06
Не все так просто.
14.01.2025 18:12
Как-раз все гораздо проще. Он никогда не устроит ядерную войнушку. Это билет в один конец. Он больной на голову, но не настолько.
14.01.2025 18:26
Ядерную войну ссут все. Поэтому никакой прямой войны между НАТО и РФ не будет. Прокси-войны (чужими руками и не напрямую) будут постоянно.
14.01.2025 18:09
Найвеличніша історична постать всіх часів і народів - Володимир львине серце - захисник Європи, вільного світу та цивілізованого людства.
Майбутній святий імператор всього всесвіту.
14.01.2025 17:04
А ти до цього яким боком
14.01.2025 17:13
Всі погоджуються...

А "всі" - це хто? Вова і ко?
14.01.2025 17:31
Да! 500 прокурорів- інвалідів це підтверджують, в єдиному телемарафоні...
14.01.2025 17:36
Напевно вже пора випустити толковий словник речей нашого світоча, дуже важко впіймати політ його думок
14.01.2025 17:39
Вiршик: Летит по небу самолет, но он не сядет никогда - напрасно думает пилот, что не подействует трава."
14.01.2025 18:04
Звідки тобі знати, що таке демократія?
Що таке захист, якщо не був в армії?
Суцільне мовне непорозуміння.
14.01.2025 22:00
 
 