Зеленский о выборах в Германии: Украина защищает Европу и демократические ценности

Украина в своей борьбе с российской агрессией защищает не только свою независимость, но и демократические ценности Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на свою риторику, все соглашаются, что Украина защищает не только себя, а защищает ценности, защищает Европу. Это самое главное. Мы защищаем демократию и свободу", - сказал Зеленский.

Комментируя популярность в Германии некоторых политических сил, которые выступают против продолжения военной помощи Украине, Зеленский подчеркнул: "Риск не защитить Украину сегодня - это риск не защитить себя завтра".

Что предшествовало?

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.

16 декабря 2024 года немецкий Бундестаг выразил недоверие правительству действующего канцлера страны Олафа Шольца. Это приведет к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага. Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.

