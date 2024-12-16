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Правительство Шольца получило вотум недоверия от Бундестага

Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца

В понедельник, 16 декабря, немецкий Бундестаг выразил недоверие правительству действующего канцлера страны Олафа Шольца. Это приведет к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle и Bild.

Отмечается, что 394 депутата проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов.

Шольц вынес вопрос о вотуме доверия его правительству после распада "светофорной коалиции". На поименном голосовании 16 декабря большинство депутатов выразили ему недоверие.

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В дальнейшем канцлер должен просить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент. На это у федерального президента есть 21 день. Штайнмайер еще несколько недель назад согласовал дату досрочных выборов - 23 февраля 2025 года.

Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

Отметим, что очередные выборы в Германии должны были состояться в сентябре 2025 года.

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Что предшествовало?

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.
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Топ комментарии
+10
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16.12.2024 18:17
+9
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16.12.2024 18:18
+6
Починаючи з Віллі Брандта, який щиро цілувався з Брєжнєвим, всі канцлери дивились в *глаза Кремлю*. В 70 зародилась мєчта-газ труби. США ПОПЕРЕДЖУВАЛО що совєти використають це для політичного тиску, через 40 років їх попередження підтвердилось.
А у Мерца план простий -відправити сірійців додому, надавши підйомні і припинити арабське нашестя.
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16.12.2024 18:33
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свінособака російска .
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16.12.2024 18:13 Ответить
Інший уряд буде кращім?
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16.12.2024 18:13 Ответить
якщо переможе ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем, то скоріш за все так! за опитуваннями лідирують саме вони.
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16.12.2024 20:20 Ответить
Це вже ескалація ?
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16.12.2024 18:16 Ответить
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16.12.2024 18:17 Ответить
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16.12.2024 18:18 Ответить
їз "Штазі" в "князі"
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16.12.2024 18:35 Ответить
Що з патлами що без-розуму не додалося. Але виглядає іронічно. Теперішній світ-нашестя фріків.
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16.12.2024 18:46 Ответить
Починаючи з Віллі Брандта, який щиро цілувався з Брєжнєвим, всі канцлери дивились в *глаза Кремлю*. В 70 зародилась мєчта-газ труби. США ПОПЕРЕДЖУВАЛО що совєти використають це для політичного тиску, через 40 років їх попередження підтвердилось.
А у Мерца план простий -відправити сірійців додому, надавши підйомні і припинити арабське нашестя.
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16.12.2024 18:33 Ответить
Нах йди,лисе чмо.
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16.12.2024 18:43 Ответить
Уряд Шольца отримав вотум недовіри від Бундестагу.
Тепер Шольц заявить, що не надасть Бундестагу ракети Taurus
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16.12.2024 18:52 Ответить
Отакеото - якщо тобі довіряє х*йло, то тобі недовіряє Бундестаг...)))
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16.12.2024 19:08 Ответить
Такої ганьби як цей уряд у Німеччині ще не було.
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16.12.2024 19:12 Ответить
Сказавши "А", треба казати і "дольф". )))

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16.12.2024 19:43 Ответить
BBC
Цей вотум - процедурний крок на шляху до позачергових виборів, які вже заплановані на 23 лютого.

Переможцем на цих виборах, найімовірніше, стане блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

Зараз за опитуваннями ХДС/ХСС підтримують 30-33% виборців, і якщо його рейтинг раптом не впаде в останні два місяці, такий відсоток гарантує блоку перше місце і право сформувати уряд на чолі з Мерцем.

В останні два роки Мерц, як опозиціонер, критикував Олафа Шольца за нерішучість у допомозі Україні та разом з іншими політиками не з Соціал-демократичної партії Шольца закликав дати Україні ракети Taurus.

У жовтні він знову сказав, що на місці Шольца дав би українцям ці ракети - "але не просто так", а спочатку домовившись із Британією і Францією про єдину політику щодо ракет і поставивши вимогу до Путіна припинити удари по українській інфраструктурі.

"Я б сказав так: якщо удари не припиняться, то першим кроком буде скасування ліміту на дальність ударів [у глибину території Росії]. А другим кроком буде постачання Taurus. І тоді нехай Путін вирішує, як далеко він хоче зайти в ескалації в цій війні", - сказав Мерц.
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16.12.2024 19:24 Ответить
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16.12.2024 20:12 Ответить
 
 