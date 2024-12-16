Правительство Шольца получило вотум недоверия от Бундестага
В понедельник, 16 декабря, немецкий Бундестаг выразил недоверие правительству действующего канцлера страны Олафа Шольца. Это приведет к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle и Bild.
Отмечается, что 394 депутата проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов.
Шольц вынес вопрос о вотуме доверия его правительству после распада "светофорной коалиции". На поименном голосовании 16 декабря большинство депутатов выразили ему недоверие.
В дальнейшем канцлер должен просить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент. На это у федерального президента есть 21 день. Штайнмайер еще несколько недель назад согласовал дату досрочных выборов - 23 февраля 2025 года.
Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.
Отметим, что очередные выборы в Германии должны были состояться в сентябре 2025 года.
Что предшествовало?
Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.
Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.
Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.
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А у Мерца план простий -відправити сірійців додому, надавши підйомні і припинити арабське нашестя.
Тепер Шольц заявить, що не надасть Бундестагу ракети Taurus
Цей вотум - процедурний крок на шляху до позачергових виборів, які вже заплановані на 23 лютого.
Переможцем на цих виборах, найімовірніше, стане блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.
Зараз за опитуваннями ХДС/ХСС підтримують 30-33% виборців, і якщо його рейтинг раптом не впаде в останні два місяці, такий відсоток гарантує блоку перше місце і право сформувати уряд на чолі з Мерцем.
В останні два роки Мерц, як опозиціонер, критикував Олафа Шольца за нерішучість у допомозі Україні та разом з іншими політиками не з Соціал-демократичної партії Шольца закликав дати Україні ракети Taurus.
У жовтні він знову сказав, що на місці Шольца дав би українцям ці ракети - "але не просто так", а спочатку домовившись із Британією і Францією про єдину політику щодо ракет і поставивши вимогу до Путіна припинити удари по українській інфраструктурі.
"Я б сказав так: якщо удари не припиняться, то першим кроком буде скасування ліміту на дальність ударів [у глибину території Росії]. А другим кроком буде постачання Taurus. І тоді нехай Путін вирішує, як далеко він хоче зайти в ескалації в цій війні", - сказав Мерц.