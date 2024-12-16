Правительство Шольца получило вотум недоверия от Бундестага

В понедельник, 16 декабря, немецкий Бундестаг выразил недоверие правительству действующего канцлера страны Олафа Шольца. Это приведет к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle и Bild.

Отмечается, что 394 депутата проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов.

Шольц вынес вопрос о вотуме доверия его правительству после распада "светофорной коалиции". На поименном голосовании 16 декабря большинство депутатов выразили ему недоверие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц

В дальнейшем канцлер должен просить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент. На это у федерального президента есть 21 день. Штайнмайер еще несколько недель назад согласовал дату досрочных выборов - 23 февраля 2025 года.

Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

Отметим, что очередные выборы в Германии должны были состояться в сентябре 2025 года.

Читайте также: Мерц в случае победы на выборах обещает пересмотреть выплаты украинским беженцам в Германии и ускорить их трудоустройство

Что предшествовало?

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.