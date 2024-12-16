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Новости
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Германия (6728) Шольц Олаф (851) Taurus (25) война в Украине (1151)

Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц

Шольц вкотре виступив проти постачання Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что пока он возглавляет правительство страны, Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Taurus для Украины, а также не позволит немецким солдатам участвовать в войне.

Об этом он сказал, выступая в Бундестаге перед голосованием за недоверие его правительству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Шольц заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Германии. По его словам, страна является крупнейшим донором помощи для Украины в Европе.

"Я хочу, чтобы так было и в дальнейшем", - сказал канцлер.

Читайте также: Победа Путина в войне стала бы долговременной угрозой для Европы, - Шольц

В то же время Шольц подчеркнул: он против поставок немецких крылатых ракет Taurus в Украину, также он не хочет, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине.

"Не со мной на посту федерального канцлера", - заявил он.

Отметим, что в понедельник, 16 декабря, Бундестаг голосует по недоверию правительству Шольца, что должно открыть путь к досрочным выборам, назначенным на 23 февраля.

Также читайте: Партия Шольца может прописать отказ от Taurus для Украины в предвыборной программе, - СМИ (дополнено)

Taurus для Украины

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
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Топ комментарии
+13
То все зрозуміло з 22 року так що сарделька не напружуйся.
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16.12.2024 15:48
+13
Че хочеш воювати в Украiнi? Будеш воювати в Германii. Курво!
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16.12.2024 15:50
+11
Сподіваюсь цей дивний чувак найближчим часом перестане очолювати уряд Німеччини.
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16.12.2024 15:50
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То все зрозуміло з 22 року так що сарделька не напружуйся.
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16.12.2024 15:48 Ответить
Куколд ще раз повторив, що воно куколд. Ж
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16.12.2024 15:50 Ответить
Че хочеш воювати в Украiнi? Будеш воювати в Германii. Курво!
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16.12.2024 15:50 Ответить
Такі як він ніколи не будуть воювати.
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16.12.2024 17:25 Ответить
Сподіваюсь цей дивний чувак найближчим часом перестане очолювати уряд Німеччини.
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16.12.2024 15:50 Ответить
Мабуть скоро ми дізнаємось чому цей персонаж так впертий,да і фрау меркельсон на тому ж гачку у х@йла що і шольцер,там добрячі папочки на обох.
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16.12.2024 16:14 Ответить
Згинь,опудало лисе.
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16.12.2024 15:52 Ответить
виходить строк придатності у ліверної… тому таке й полізло…
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16.12.2024 15:52 Ответить
І пішов ти на ....
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16.12.2024 15:54 Ответить
Гроші параши роблять своє діло
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16.12.2024 15:57 Ответить
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16.12.2024 15:57 Ответить
Шольц з команди Меркель, яких цар боліт скупив оптом ще 15 років тому.
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16.12.2024 15:59 Ответить
Шольц не з команди меркель.

Тим не менш, він відправиться на звалище політичної історії, так само як і вона.
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16.12.2024 16:00 Ответить
+100500!
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16.12.2024 16:07 Ответить
Перед цим каже:
Перемога Путіна у війні стала би довготривалою загрозою для Європи, - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3525337
І зразу ж- Німеччина не постачатиме ракети Taurus в Україну і не відправлятиме своїх солдатів, - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3525338
А як же не програти якщо не даєте те що треба для перемоги. Таким чином безпека Європи за рахунок України
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16.12.2024 16:03 Ответить
І в той же час: Перемога Путіна у війні стала би довготривалою загрозою для Європи, - Шольц
Л -- логіка.
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16.12.2024 16:06 Ответить
Фраза не закінчена. Закінчення- "я просив ,але путлер не дозволив".
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16.12.2024 16:08 Ответить
Шольцен капутен, чи капітулянтен?
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16.12.2024 16:09 Ответить
Шольц nach нах%_ ґеґанґен. Причому дуже скоро.
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16.12.2024 16:12 Ответить
найхитрожопіші з усіх країн НАТО
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16.12.2024 16:11 Ответить
Ні, "найхитрожопіші" це пшеки.
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16.12.2024 16:15 Ответить
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16.12.2024 16:14 Ответить
Олаф Батькович ну ти і цинічна **** ! Кажеш що не відправиш війська в Україну і тут же заявляєш що перемога Путіна це загроза ЄС .
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16.12.2024 16:30 Ответить
Германія і так більше всіх грошей вкинула в Україну з європейців, чого ще вимагати? А вава асфальтний нічого не робить, а все одно найвеличніший
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16.12.2024 16:38 Ответить
Шольц "шольца" валяє...😡
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16.12.2024 16:54 Ответить
От же падло хитрое. Хочет одной жопой на два ***** сесть
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16.12.2024 17:19 Ответить
 
 