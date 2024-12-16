Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что пока он возглавляет правительство страны, Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Taurus для Украины, а также не позволит немецким солдатам участвовать в войне.
Об этом он сказал, выступая в Бундестаге перед голосованием за недоверие его правительству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
Шольц заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Германии. По его словам, страна является крупнейшим донором помощи для Украины в Европе.
"Я хочу, чтобы так было и в дальнейшем", - сказал канцлер.
В то же время Шольц подчеркнул: он против поставок немецких крылатых ракет Taurus в Украину, также он не хочет, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине.
"Не со мной на посту федерального канцлера", - заявил он.
Отметим, что в понедельник, 16 декабря, Бундестаг голосует по недоверию правительству Шольца, что должно открыть путь к досрочным выборам, назначенным на 23 февраля.
Taurus для Украины
Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.
Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
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Тим не менш, він відправиться на звалище політичної історії, так само як і вона.
Перемога Путіна у війні стала би довготривалою загрозою для Європи, - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3525337
І зразу ж- Німеччина не постачатиме ракети Taurus в Україну і не відправлятиме своїх солдатів, - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3525338
А як же не програти якщо не даєте те що треба для перемоги. Таким чином безпека Європи за рахунок України
Л -- логіка.
nachнах%_ ґеґанґен. Причому дуже скоро.