Победа Путина в войне стала бы долговременной угрозой для Европы, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России в войне против Украины поставит под угрозу безопасность Европы.

Об этом он сказал в Бундестаге перед голосованием по вотуму доверия правительству, сообщает корреспондент "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Шольц подчеркнул, что Германия оказывает Украине наибольшую поддержку среди европейских стран и стремится сохранить этот статус: "И я хочу, чтобы так и оставалось. Потому что, давайте не обманывать себя, если Путин одержит победу в Украине, безопасность Европы будет долгое время под угрозой".

Канцлер заверил, что Украина может положиться на помощь Германии, однако отметил, что Берлин не будет втягиваться в войну: "В то же время мы не делаем ничего, что ставит на карту нашу собственную безопасность, именно поэтому мы не передаем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которое может наносить удары вглубь территории России. И однозначно мы не посылаем наших солдат на эту войну, не при мне как федеральном канцлере".

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Шольц отметил важность единства Европы, особенно после возможных изменений в администрации США, и выразил удовлетворение активизацией форматов, таких как Веймарский треугольник.

Канцлер также призвал граждан к компромиссам и вере в демократию: "И мы хотим, чтобы убийства в конце концов завершились".

Напомним, недавно Шольц во время выборов призвал граждан Германии "приблизиться к справедливому миру" в Украине.

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