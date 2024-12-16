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Победа Путина в войне стала бы долговременной угрозой для Европы, - Шольц

Перемога Путіна у війні стане загрозою для Європи

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России в войне против Украины поставит под угрозу безопасность Европы.

Об этом он сказал в Бундестаге перед голосованием по вотуму доверия правительству, сообщает корреспондент "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Шольц подчеркнул, что Германия оказывает Украине наибольшую поддержку среди европейских стран и стремится сохранить этот статус: "И я хочу, чтобы так и оставалось. Потому что, давайте не обманывать себя, если Путин одержит победу в Украине, безопасность Европы будет долгое время под угрозой".

Канцлер заверил, что Украина может положиться на помощь Германии, однако отметил, что Берлин не будет втягиваться в войну: "В то же время мы не делаем ничего, что ставит на карту нашу собственную безопасность, именно поэтому мы не передаем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которое может наносить удары вглубь территории России. И однозначно мы не посылаем наших солдат на эту войну, не при мне как федеральном канцлере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев считают, что снятие ограничений на удары по РФ западным оружием приведет к миру, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Шольц отметил важность единства Европы, особенно после возможных изменений в администрации США, и выразил удовлетворение активизацией форматов, таких как Веймарский треугольник.

Канцлер также призвал граждан к компромиссам и вере в демократию: "И мы хотим, чтобы убийства в конце концов завершились".

Напомним, недавно Шольц во время выборов призвал граждан Германии "приблизиться к справедливому миру" в Украине.

Читайте также: Партия Шольца может прописать отказ от Taurus для Украины в предвыборной программе, - СМИ (дополнено)
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Топ комментарии
+7
Пішов ти знаєш куди,лисий чорт...
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16.12.2024 15:44
+4
Шольц! Звільняй місце... Не нуди!
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16.12.2024 15:43
+3
А ракети все одно не дам. І хто той Шольц після цього?
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16.12.2024 15:45
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Шольц! Звільняй місце... Не нуди!
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16.12.2024 15:43 Ответить
Пішов ти знаєш куди,лисий чорт...
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16.12.2024 15:44 Ответить
він знає, але у нього бонусні хвилини залишилися на телефоні і хоче використати - дзвінок пуйлу!!!
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16.12.2024 15:54 Ответить
А ракети все одно не дам. І хто той Шольц після цього?
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16.12.2024 15:45 Ответить
3.14....
Правильно думаєте....
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16.12.2024 15:52 Ответить
У Німеччині настільки некомпетентні політики, що навіть не можуть зрозуміти чого хоче німецький народ. Через це постійні хаотичні метання, протиріччя. В економіці як ніби циган пустили управляти банком. Зовнішня політика з напівграмотної Бербок якийсь неадекватний цирк. А ви Зеленського і його партію лаєте. Вони хоча б знають народ як свої п'ять пальців.
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16.12.2024 15:51 Ответить
Як можна бути такими лицемірами і циніками? Зразу видно, що після перемоги в 1945 совкопітеки масово залишили своє сім'я в зґвалтованих німкенях! От воно і дається взнаки тепер...
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16.12.2024 15:53 Ответить
там після переселення "поволжських німців" із СРСР є теж своє "сім'я"
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16.12.2024 15:56 Ответить
Ну то давай ракети, бо доведеться німцям в себе воювати
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16.12.2024 16:07 Ответить
Походу Шольц вважає, що перемога України буде ще більшою загрозою для нього.
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16.12.2024 16:12 Ответить
А когда Путин свою подружку Меркель наградит за разгром 26 бригад бундесвера?
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16.12.2024 17:18 Ответить
А він так то ще не програв
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16.12.2024 17:19 Ответить
Ти вже виріши для себе, чи не сцикатися й дати "Таурус" Україні, чи сцаться того що х.йло "пабідіт" Європу.
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16.12.2024 17:31 Ответить
Та він ніяк не вирішить труси чи хрестик надіти, все його "гложут смутниє сомнєнія бить ілі нєбить".
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16.12.2024 18:01 Ответить
"І однозначно ми не посилаємо наших солдатів на цю війну, не при мені як федеральному канцлері".

Ти більше ніколи не станеш кнцлером, твій рейтинг 14%!
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16.12.2024 18:49 Ответить
Не перестаю поражаться глупости европейских руководителей государств , от осознания такого положения становится страшно и грустно, понимаешь, что мир с ними обречён.

Какая долгосрочная угроза, если этот параноик в любой момент может нажать на кнопку и всех вас просто не станет?
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16.12.2024 19:09 Ответить
 
 