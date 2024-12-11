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Новости Война
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Шольц призвал граждан Германии во время выборов "приблизиться к справедливому миру" в Украине

Олаф Шольц про мир в Україні

Граждане Германии будут решать политику страны на внеочередных выборах в 2025 году. Одним из таких вопросов будет "приближение справедливого мира" в Украине.

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в экстренном заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что попросив президента Бундестага о проведении голосования по вотуму доверия ему, он хочет расчистить путь к новым выборам, которые возможно будет провести 23 февраля следующего года.

Шольц пообещал основательно объяснить свое решение в парламенте 16 декабря. Если депутаты выразят канцлеру недоверие, федеральный президент в тот же день подпишет приказ о роспуске Бундестага.

"Это моя цель. В демократиях граждане определяют курс будущей политики. Они решают во время выборов, как мы ответим на большие вопросы, которые стоят перед нами", - подчеркнул канцлер.

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Среди таких вопросов он назвал Украину и призвал "приблизиться к справедливому миру и не быть втянутыми в войну". Остальные касались преимущественно внутренне экономических вопросов.

Шольц добавил, что до формирования нового правительства нынешний кабинет и Бундестаг будет полностью функционирующими.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.

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Автор: 

выборы (24726) Германия (6949) Шольц Олаф (906) война в Украине (3761)


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"Справедливий мир" без Таурусів неможливий.
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11.12.2024 17:20 Ответить
Ковбасо!
Тобі не здається, що ти намагаєшся іти у північно-південному напрямку?
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11.12.2024 17:20 Ответить
Ніт, у західно-східному, на..
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11.12.2024 17:45 Ответить
Ох-ть! Заява ні про що.
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11.12.2024 17:28 Ответить
Серед таких питань він назвав Україну та закликав "наблизитися до справедливого миру та не бути втягнутими у війну". Джерело: https://censor.net/ua/n3524586
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Справедливий мир нікого не цікавить. Це передвиборний піар. А от не бути втягнутими у війну, це більш реальні та розумні слова порівняно з тим, до чого одинадцять років тому наші "розумники" не додумалися.
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11.12.2024 17:36 Ответить
 
 