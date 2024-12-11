Шольц призвал бизнес Германии больше инвестировать в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бизнес ФРГ инвестировать в Украину.
Об этом он заявил на открытии 7-й Немецко-украинского бизнес-форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине. Украина стоит и пройдет свою третью военную зиму.
"Путин не сможет и экономически разрушить Украину, хотя очень старается", - сказал Шольц и вспомнил, что ВВП страны растет, растет ее экспорт, чему помогли, в частности, "коридоры солидарности".
Также канцлер призвал к созданию совместных предприятий и заверил, что интерес немецких бизнесменов к Украине очень большой.
Почти 2 тыс. украинских компаний активны в Украине, некоторые из них планируют дополнительные инвестиции. Растет сотрудничество в энергетической отрасли, продолжил Шольц, по словам которого в этой области есть "много частных инвестиций". Но для этого нужны инвестиционные гарантии, признал политик и добавил, что сейчас Украина занимает первое место в мире по объему предоставления Германией таких гарантий.
"Без частного капитала восстановление не будет возможным", - подчеркнул он.
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