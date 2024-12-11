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Шольц призвал бизнес Германии больше инвестировать в Украину

Шольц закликав німецький бізнес більше інвестувати в Україну

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бизнес ФРГ инвестировать в Украину.

Об этом он заявил на открытии 7-й Немецко-украинского бизнес-форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине. Украина стоит и пройдет свою третью военную зиму.

"Путин не сможет и экономически разрушить Украину, хотя очень старается", - сказал Шольц и вспомнил, что ВВП страны растет, растет ее экспорт, чему помогли, в частности, "коридоры солидарности".

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Также канцлер призвал к созданию совместных предприятий и заверил, что интерес немецких бизнесменов к Украине очень большой.

Почти 2 тыс. украинских компаний активны в Украине, некоторые из них планируют дополнительные инвестиции. Растет сотрудничество в энергетической отрасли, продолжил Шольц, по словам которого в этой области есть "много частных инвестиций". Но для этого нужны инвестиционные гарантии, признал политик и добавил, что сейчас Украина занимает первое место в мире по объему предоставления Германией таких гарантий.

"Без частного капитала восстановление не будет возможным", - подчеркнул он.

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Автор: 

Германия (6947) экономика (3879) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+3
Типа немцы настолько тупые,что не знают как экономикой Украины керуэ агент сивковича и что будет с их инвестициями.
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11.12.2024 15:03
+2
Немецкий бизнес как пообщается с нашими чиновниками и ментами разного рода, надолго забудет что такое инвестиции в Украину. А после посещения Украинских судов вообще запретит инвестиции сюда. На всякий случай напоминаю, Украина занимает где то 150 какое то место по свободе ведения бизнеса. И никто ничего менять не собирается.
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11.12.2024 15:08
+2
це дійсно шольц заявляв, чи це укрінформ випва та не так зрозумів?
який притомний бізнесмен буде інвестувати у воюючу країну, прогнившу наскрізь від корупції з забрехавшуюся владою?
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11.12.2024 15:10
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Правила форума Совет форумчан
Типа немцы настолько тупые,что не знают как экономикой Украины керуэ агент сивковича и что будет с их инвестициями.
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11.12.2024 15:03 Ответить
закликати мало
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11.12.2024 15:07 Ответить
Треба щоразу нагадувати німцям, що за кожним інвестором тут буде закріплена інвест-няня.

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11.12.2024 15:21 Ответить
Я бы многое инвестировал, но боюсь не хватит даже потрогать.
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11.12.2024 15:41 Ответить
Немецкий бизнес как пообщается с нашими чиновниками и ментами разного рода, надолго забудет что такое инвестиции в Украину. А после посещения Украинских судов вообще запретит инвестиции сюда. На всякий случай напоминаю, Украина занимает где то 150 какое то место по свободе ведения бизнеса. И никто ничего менять не собирается.
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11.12.2024 15:08 Ответить
дякуємо Німеччини за підтримку
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11.12.2024 15:10 Ответить
Побачите Шольца - бийте відразу в морду - по таурусу.
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11.12.2024 15:10 Ответить
це дійсно шольц заявляв, чи це укрінформ випва та не так зрозумів?
який притомний бізнесмен буде інвестувати у воюючу країну, прогнившу наскрізь від корупції з забрехавшуюся владою?
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11.12.2024 15:10 Ответить
Нехай Шольц послухає що генерал Марченко сказав , по іншому потім заговорить
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11.12.2024 15:36 Ответить
спочатку штольц "поприбирай" німецький бізнес з русляндії ,котрий до сьогодні тусується в 3,14дераці
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11.12.2024 15:43 Ответить
Зелені під час війни ніхто інвестувати не буде. Іншій владі, в мирний час - так, але не зелені і не зараз.
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11.12.2024 15:58 Ответить
 
 