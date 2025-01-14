Германия внесла 16% всей помощи Украине, - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения Германия стала одним из крупнейших партнеров Украины в оказании помощи, и ее вклад в общий объем помощи составляет около 16%.

Об этом во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вообще Германия помогла Украине, ее вклад около 16% из всей помощи, которую получила Украина. 16% - это очень серьезные цифры, мы особенно благодарны за то, что в сложные моменты защиты неба, блэкаутов, Германия, наверное, сделала одну из самых больших защит украинского неба, строительство новейшей украинской системы противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность этой помощи в критические моменты, в частности в периоды блэкаутов и активных боевых действий, когда Германия стала ключевым партнером в обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны, в частности системами "Patriot" и "Iris".

Он также поблагодарил за системы ПВО Gepard, которые играют ключевую роль в защите критической инфраструктуры страны, особенно энергетических объектов. Зеленский отметил необходимость расширения производства этих систем, чтобы покрыть растущие потребности украинской обороны.

"Это так важно, и они очень сильно защищают нашу критическую инфраструктуру, включая энергетическую сеть", - подчеркнул президент.

Кроме того, президент выразил благодарность Германии за лидерство в работе Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), где вместе с США координируется предоставление оборонной помощи. "Благодарны за этот союз министров обороны, где все решается ежемесячно и достаточно быстро, в рассчитываемом в феврале у нас будут соответствующие встречи", - добавил он.

Напомним, сегодня, 14 января, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины.

