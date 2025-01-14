РУС
Писториус прибыл с визитом в Киев: обсудит поддержку Украины

Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет издание n-tv, передает Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, он хочет обсудить с украинским правительством дальнейшую военную поддержку в обороне от России.

Также министр хочет ознакомиться с обстановкой на фронте.

"Для меня важно использовать эту поездку, чтобы показать, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не сама, а вместе с Группой пяти и многими другими союзниками", - отметил он.

Сподіваємося на результативність візиту. Але більш дієвим чинником видається постійна присутність в Україні військових місій з офіцерів генеральних штабів країн-союзників, які б оперативно визначали потреби нашого війська та інформували свої уряди.
14.01.2025 09:50
Давай вводи війська бігом, виправляй помилки меркеліхи, що наситила кремль газовими грошима.
14.01.2025 09:52
Для початку подякуйте за те, що годують мільйони біженців з України, і за системи ППО. А то вже задовбали ці інтонації бичачі "сишь ти, давай давай, мало, мало" . Забули ще спитати, чи їм це потрібно. Та й Зеля ж іще недавно бив себе копитом в груди, що іноземних військ не буде в Україні. Правда, без своїх радників він не згадає, що обіцяв лохторату ще дві години тому..
14.01.2025 10:10
Плати і кайся мовчки якщо не хочеш пригод на аес.
14.01.2025 10:11
Написав маячню генератор випадкових слів.
14.01.2025 10:12
Сміливий цей Пісторіус , це і Трампу натяк , шо лягати під кремль , німці не збираються !
14.01.2025 10:08
Квиток купував у перекупщиків з УЗ-мафії?
14.01.2025 10:26
 
 