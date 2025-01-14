Писториус прибыл с визитом в Киев: обсудит поддержку Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет издание n-tv, передает Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, он хочет обсудить с украинским правительством дальнейшую военную поддержку в обороне от России.

Также министр хочет ознакомиться с обстановкой на фронте.

"Для меня важно использовать эту поездку, чтобы показать, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не сама, а вместе с Группой пяти и многими другими союзниками", - отметил он.

