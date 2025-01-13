Германия в январе развернет ЗРК Patriot в польском Жешуве для защиты хаба помощи Украине, – Писториус
Германия еще в этом месяце разместит в Жешуве, недалеко от украинской границы системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил 13 января в Варшаве министр обороны Германии Борис Писториус.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. Не имею детального расписания своих встреч на ближайшие две недели, особенно учитывая, что сейчас избирательная кампания в Германии, но еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", - сказал Писториус.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали, передает корреспондент Радио Свобода.
"С января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО, формируя свою миссию. И здесь наши союзники заявили о своей готовности. Первым, кто объявил свою помощь в поддержке и защите был министр Писториус, за что я очень благодарен. "Ясенка" - это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно тем более эта союзническая поддержка нужна", - сказал Косиняк-Камыш.
9 января мониторинговый проект German Aid to Ukraine сообщил, что Германия планирует на полгода разместить на территории Польши для защиты логистического хаба две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, а также перебросить в страну 200 немецкий военных. Это означает, что немецкие силы возвращаются в Польшу после более чем годичного перерыва, поскольку они уже были временно дислоцированы в Замостье - неподалеку от места падения ракеты, где погибли двое польских граждан.
Защита хаба помощи Украине в Польше
Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о том, что Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящей через Польшу. Правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.
Также Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На територію України ставити не можна, бо наше доблєсноє ДБР познімає клістрони, чи ще щось.
Зараз відбувається масований ракетний удар по рф
Десятки наших літаків в повітрі. Кримській міст перекрито, а в Орловській, Брянській, Курській, Калузької областях лунає повітряна тривога.
Один рік тому я був в тому аеропорту і мене вразило кількість пускових установок зрк петріот неподалік взльотної смуги. Вони стояли на відкритому місті в скупченні і їх було близько двох десятків. Так, частина аеропорту відведена під військові цілі (саме звідти я, як військовий я і вилітав). Тобто, якби ця концентрація пускових установок була для запобігання загрози їх мали б сховати, або хоч би розсередити. При всій повазі до цього комплексу, він теж вразливий. Якась маячня, або поляки не сприймають загрозу як реальну. І навіщо їх так багато на обмеженому майданчику. Такою кількістю можна було б закрити Херсон і Харків.
Нагадаю, що це було близько року тому.
Десь нас най...ть?!