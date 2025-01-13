РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6622 посетителя онлайн
Новости
1 220 8

Германия в январе развернет ЗРК Patriot в польском Жешуве для защиты хаба помощи Украине, – Писториус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Германия еще в этом месяце разместит в Жешуве, недалеко от украинской границы системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил 13 января в Варшаве министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. Не имею детального расписания своих встреч на ближайшие две недели, особенно учитывая, что сейчас избирательная кампания в Германии, но еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", - сказал Писториус.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали, передает корреспондент Радио Свобода.

Читайте: Украина пока не получила все Patriot, которые ей пообещали на саммите НАТО в Вашингтоне, - Зеленский

"С января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО, формируя свою миссию. И здесь наши союзники заявили о своей готовности. Первым, кто объявил свою помощь в поддержке и защите был министр Писториус, за что я очень благодарен. "Ясенка" - это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно тем более эта союзническая поддержка нужна", - сказал Косиняк-Камыш.

9 января мониторинговый проект German Aid to Ukraine сообщил, что Германия планирует на полгода разместить на территории Польши для защиты логистического хаба две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, а также перебросить в страну 200 немецкий военных. Это означает, что немецкие силы возвращаются в Польшу после более чем годичного перерыва, поскольку они уже были временно дислоцированы в Замостье - неподалеку от места падения ракеты, где погибли двое польских граждан.

Читайте: Для защиты логистического узла, обеспечивающего доставку помощи в Украину: Германия предлагает развернуть Patriot в Польше

Защита хаба помощи Украине в Польше

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о том, что Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящей через Польшу. Правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Также Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.

Автор: 

Германия (7219) Польша (8611) Patriot (357) Писториус Борис (251)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розгортайте вже в Мюнхені .. Там буде безпечніше
показать весь комментарий
13.01.2025 21:17 Ответить
Їм видніше де розгортати, бо то територія НАТО і системи належать НАТО. Краще вже давати поради Найвєлічайшому Лідору світу, де розгортати наші системи ППО "СД-300", "Кільчень", і ті, що мали до 2020 року зробити наші спільні підприємства з турками.
На територію України ставити не можна, бо наше доблєсноє ДБР познімає клістрони, чи ще щось.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:35 Ответить
Ну то ясно шо ***** по країні нато пуляти не буде......а якшо і пульне то скажуть непорозуміння
показать весь комментарий
13.01.2025 22:14 Ответить
цензор, там наші кацапів ********...

Зараз відбувається масований ракетний удар по рф

Десятки наших літаків в повітрі. Кримській міст перекрито, а в Орловській, Брянській, Курській, Калузької областях лунає повітряна тривога.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:18 Ответить
Ооо, .... якщо швидкісна ціль буде летіти в сторону "хабу" - будуть збивати? ...навіть над територією України???
показать весь комментарий
13.01.2025 21:27 Ответить
рашистська ракета пролетить над самим хабом і поляки її не будуть збивати .пояснюючи це тим, що вони не виявили в напрямку траєкторії польоту ракети, ворожого наміру рашиста, по відношенні до Польщі.або якоїсь з країн НАТО
показать весь комментарий
13.01.2025 21:33 Ответить
Ще один петріот?!
Один рік тому я був в тому аеропорту і мене вразило кількість пускових установок зрк петріот неподалік взльотної смуги. Вони стояли на відкритому місті в скупченні і їх було близько двох десятків. Так, частина аеропорту відведена під військові цілі (саме звідти я, як військовий я і вилітав). Тобто, якби ця концентрація пускових установок була для запобігання загрози їх мали б сховати, або хоч би розсередити. При всій повазі до цього комплексу, він теж вразливий. Якась маячня, або поляки не сприймають загрозу як реальну. І навіщо їх так багато на обмеженому майданчику. Такою кількістю можна було б закрити Херсон і Харків.
Нагадаю, що це було близько року тому.
Десь нас най...ть?!
показать весь комментарий
14.01.2025 00:19 Ответить
Гарна думка. Там є що захищати, був - гарна місцевість. Люди більш на наших схожі, все ж таки 70 км від кордону не так далеко.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:17 Ответить
 
 