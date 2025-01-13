Германия в январе развернет ЗРК Patriot в польском Жешуве для защиты хаба помощи Украине, – Писториус

Германия еще в этом месяце разместит в Жешуве, недалеко от украинской границы системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил 13 января в Варшаве министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. Не имею детального расписания своих встреч на ближайшие две недели, особенно учитывая, что сейчас избирательная кампания в Германии, но еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", - сказал Писториус.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в этом деле согласовываются последние детали, передает корреспондент Радио Свобода.

Читайте: Украина пока не получила все Patriot, которые ей пообещали на саммите НАТО в Вашингтоне, - Зеленский

"С января этого года большую роль в координации безопасности аэропорта "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО, формируя свою миссию. И здесь наши союзники заявили о своей готовности. Первым, кто объявил свою помощь в поддержке и защите был министр Писториус, за что я очень благодарен. "Ясенка" - это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно тем более эта союзническая поддержка нужна", - сказал Косиняк-Камыш.

9 января мониторинговый проект German Aid to Ukraine сообщил, что Германия планирует на полгода разместить на территории Польши для защиты логистического хаба две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, а также перебросить в страну 200 немецкий военных. Это означает, что немецкие силы возвращаются в Польшу после более чем годичного перерыва, поскольку они уже были временно дислоцированы в Замостье - неподалеку от места падения ракеты, где погибли двое польских граждан.

Читайте: Для защиты логистического узла, обеспечивающего доставку помощи в Украину: Германия предлагает развернуть Patriot в Польше

Защита хаба помощи Украине в Польше

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о том, что Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящей через Польшу. Правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Также Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.