Норвегия поможет защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.
Об этом со ссылкой на премьера Дональда Туска пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет об аэропорте Жешув-Ясенка.
Отмечается, что поддержка будет предоставлена в рамках Североатлантического договора.
Ранее в этом году правительство Польши усилило безопасность вокруг хаба из-за того, что оно назвало беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства.
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