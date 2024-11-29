Норвегия поможет защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше

Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.

Об этом со ссылкой на премьера Дональда Туска пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об аэропорте Жешув-Ясенка.

Отмечается, что поддержка будет предоставлена в рамках Североатлантического договора.

Ранее в этом году правительство Польши усилило безопасность вокруг хаба из-за того, что оно назвало беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства.

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