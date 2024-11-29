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Норвегия поможет защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше

Норвегія та Польща разом захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні

Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.

Об этом со ссылкой на премьера Дональда Туска пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об аэропорте Жешув-Ясенка.

Отмечается, что поддержка будет предоставлена в рамках Североатлантического договора.

Ранее в этом году правительство Польши усилило безопасность вокруг хаба из-за того, что оно назвало беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства.

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Автор: 

защита (184) Норвегия (690) Польша (8395) помощь (7758) Украина (44912)


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Норвегія мабуть найбільше і найсміливіше допомагає Україні!
PS. Підправте заголовок: Норвегія допоможе зі захистом захистити ключовий хаб допомоги Україні в Польщі
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29.11.2024 00:06 Ответить
Лише неписьменний кацап міг написати "зі захистом".
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29.11.2024 00:15 Ответить
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29.11.2024 00:21 Ответить
Це було неважко, бо міністерство культури разом з міністерством освіти весь цей час затято плекали і насаджували мову окупанта в Україні, починаючи з дитячого садочка і школи.
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29.11.2024 00:31 Ответить
Норвегія допоможе захистити ключову хатинку? 😁
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29.11.2024 00:45 Ответить
 
 