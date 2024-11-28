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Дробович об украинских захоронениях в Польше: Нет смысла в новых запросах, если старые места памяти разбиты кувалдой и выброшены на свалки

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что Украина не подавала запросов на проведение новых поисковых или эксгумационных работ на территории Польши, поскольку для начала просит восстановить разрушенные.

"Ситуация с украинскими захоронениями в Польше требует дополнительного изучения, но те данные, которые у нас есть, свидетельствуют о том, что есть целый ряд актов вандализма, значительная часть из которых не была исправлена... Сложная ситуация", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава УИНП заявил, что если подходить к проблемным вопросам украинско-польских захоронений конструктивно и прагматично, то это хозяйственные вопросы, которые могут быть решены в течение одного-двух сезонов за минимальные средства.

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"Восстановить разрушенную в Польше табличку на горе Монастырь можно за неделю. И если в большой Польской Республике найдутся люди, которые готовы остановить этот позор и надругательство, готовы восстановить справедливость и оскверненное украинское место памяти, которое в Польше уже вскоре 10 лет будет таким, то это возможно сделать в течение нескольких дней", - добавил он.

Среди прочего, Дробович отметил, что Институт пока не слышал никаких заявлений с польской стороны о намерениях восстановить украинские места памяти, не говоря уже о будущих гарантиях их сохранения. Кроме того, он рассказал, что за его пятилетнюю каденцию Украина не подавала запросов на проведение поисковых или земельных работ на территории Польши, поскольку для начала Украина просила восстановить то, что уже есть и вандализировано.

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"Какой смысл давать запрос на поисковые работы, для того чтобы найти останки, эксгумировать их для создания новых мест памяти, если те, что уже созданы, разбиты кувалдой и выброшены на свалки?" - пожаловался он.

Автор: 

Институт нацпамяти (305) история (2017) памятник (2238) память (1491) Польша (8395) эксгумация (141) Дробович (84)


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Топ комментарии
+21
Поляки такі ж кончені імперці як і московити. Просто іноді у нас з ними є спільний ворог. У 2020 УНР врятувало їм Варшаву, а сьогодні вони допомогою віддають боржок, хоч вже і забули за це
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28.11.2024 21:00
+16
Ну в 20х вони ще й концтабори для рятівників влаштовували..
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28.11.2024 21:10
+16
Моя бабця сиділа в концтаборі Береза Картузька тільки за те, що викладал українську мови в недільній школі.
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28.11.2024 21:57
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Поляки такі ж кончені імперці як і московити. Просто іноді у нас з ними є спільний ворог. У 2020 УНР врятувало їм Варшаву, а сьогодні вони допомогою віддають боржок, хоч вже і забули за це
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28.11.2024 21:00 Ответить
Ну в 20х вони ще й концтабори для рятівників влаштовували..
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28.11.2024 21:10 Ответить
9 травня 1920 у Києві на Хрещатику відбувся спільний парад польських вояків та військ УНР, які відзначили звільнення столиці України від більшовиків.
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28.11.2024 21:52 Ответить
Моя бабця сиділа в концтаборі Береза Картузька тільки за те, що викладал українську мови в недільній школі.
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28.11.2024 21:57 Ответить
Мабуть були вагоміші політичні причини. Бо в тодішній Речі Посполитій були легальні українські школи: мову викладання визначала громада....
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28.11.2024 22:42 Ответить
У цьому таборі разом перебували польські та українські політичні противники санаційної диктатури.
У 1926 році Пілсудський здійснив державний переворот і повалив селянський уряд, встановивши диктатуру. Багато людей зазнали тортур і були вбиті. Лідер селянської партії Вінцентій Вітос, законний прем'єр-міністр, після показового судового процесу був вигнаний з Польщі. У той час у Польщі знову утвердився сарматський расизм. Владу захопила еліта шляхетських маєтків, яка продовжувала утримувати селян у кріпацькій злиденності. Життя українських селян майже не відрізнялося від життя польських селян. Великий селянський страйк (1937) був жорстоко придушений. Після цього расистська поліція заходила до будинків польських селян, вибивала вікна, зривала дахи, розрубувала меблі і ламала суглоби коням і коровам.

Усі країни світу викладають загальну історію свого народу для піднесення духу. Але ця жорстока і кривава історія вимагає досліджень та сміливості, щоб прийняти правду про власний народ.
Проте кожна порядна людина має вроджений інстинкт, який підказує, що кожне людське тіло слід гідно поховати. Інакше людські душі, добрі чи злі, не підуть, і виникає Егрегор, який знищує народ, що втратив такий інстинкт.
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28.11.2024 23:14 Ответить
тобто поховати треба достойно треба лише подляків?? сподіваюся неупокоєні там Українці такий егрегор на подляків наведуть, що мало не здасться.
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29.11.2024 00:00 Ответить
Росіянине (Gen b02aa289), можливо, слово «гідно» означає дещо інше, ніж польською. Просто поховати по-людськи, щоб у людини була своя могила, якийсь хрестик, щоб родина, близькі могли попрощатися з нею, так щоб вона пішла або до раю, або до пекла.
Навіть якщо твій ворог цього не дотримується, це не звільняє тебе від цього людського обов'язку. Навіть у цій війні тіло твого співвітчизника «орка» - це все одно людське тіло.
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29.11.2024 00:46 Ответить
ти тут людей за ідіотів маєш? думаєш подлякам треба когось ховати? да плювати вони хотіли хто там гниє в посадках. Знайшли місце і час зовсім для іншої мети.
Сподіваюся, хоч уламки ракет впадуть на їх мерзенні голови. Буде їм ексгумація тих, хто приїхав ексгумовувати.
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29.11.2024 00:55 Ответить
Тут ще немає генетичного інстинкту відчувати москалів, який протягом століть набули поляки.
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29.11.2024 01:05 Ответить
Ви його слабо набули, принаймні з нашим не порівняти.
Але питання таки задається слушне. Якщо ви хочете ексгумації та вшанування пам'яті - то чи не варто якось дотримуватись цього принципу і по відношенню до нас, українців? Чи може нам теж треба спершу порозбивати всі таблички і понищити могили а тоді вже домовлятись так би мовити на рівних?
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29.11.2024 02:30 Ответить
А хіба це все перелічене заважає встановлювати пам'ятники Пілсудському та називати в його гонор вулиці та інші об'єкти?
Швидше навпаки! То кого ви тоді намагаєтеся лікувати?
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29.11.2024 07:47 Ответить
Я проводив різні переговори, і можу сказати, що не все так однозначно 😀. Якщо хочеш договоритися, то договоришся.
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28.11.2024 22:16 Ответить
Так це через його позицію по даній темі його "попросили" подати у відставку? Першим був колишній міністр, також мав необережність зачепити гонорових
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28.11.2024 23:24 Ответить
Для Віслюка це надто складно. Його розплющені роялем мозок і совість остаточно перемелені безперервним схематозним деребаном і щоденною брехнею.
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29.11.2024 00:26 Ответить
Очікування української сторони від Польщі, яка приймає пам'ятники за УПА, схоже на висування позову Росії проти України погодитися на спорудження почесних пам'яток для росіян, загиблих сьогодні у війні в Україні. Подумайте на мить! Навіть німці, які загинули під час окупації європейських країн, не пред'являють таких претензій. І саме формація СС-Галізієн була союзником армії Гітлера і взяла участь у забою Варшави та повстанців у 1944 році. Сьогодні німці визнають свої злочини і не знімають колишніх концтаборів. Монастир - це не місце мучеництва, а бійки двох ворожих у ті роки. Давайте логічно подумаємо про взаємні відносини. Я розумію, що політичне питання, важливе для України, показує та відновив образ історії та представлення українського історичного бачення, але факти залишаються фактами. Найгірше в тому, що політика знищує польсько-українські відносини, відновлені у 2022 році. І якщо наші країни не досягнуть угоди, це буде розрив у міждержавних відносинах на політичній, економічній, військовій та переважно міжособистісній площині. Але це лише проблема лише Україна. Політики бояться істини та фактів, а наслідки політиків несуть звичайні люди. Відсутність згоди з Польщею матиме погані наслідки для України та лише для України. Польща нічого не втратить через відсутність співпраці з Україною, але чи зможе Україна що -небудь отримає? Я не думаю, що вона щось отримає. Але що я про це знаю. Ви краще знаєте, що найкраще для вас, тому робіть те, що хочете. Але наслідками також будуть лише ваша участь. Польща без України керуватиме у світі так само, як і сьогодні. А Україна без допомоги Польщі? Час покаже.
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29.11.2024 10:00 Ответить
Głupi Tłumacz Google. Przetłumaczył, że Polska będzie rządzić, zamiast radzić sobie sama ze światem.
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29.11.2024 10:04 Ответить
Те, що ти написав, москалику, - це типова московська пропаганда. Росіяни звинувачували Польщу в тому, що вона нібито знищує могили червоноармійців, що руйнує цілі кладовища. Але правда в тому, що Польща прибрала з кладовищ лише комуністичні пам'ятники з червоною зіркою та комуністичними гаслами. А самі могили солдатів Червоної армії доглядаються належним чином.
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29.11.2024 10:39 Ответить
І скоріше Польща не відмовиться від російської сторони, щоб викликати свої кладовища та віднести останки загиблих у Другій світовій війні до Росії.
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29.11.2024 11:35 Ответить
Тут ти маєш рацію, у багатьох країнах Заходу досі стоять пам'ятники більшим чи меншим диктаторам і злочинцям (наприклад, король Леопольд II Кобург - 10 мільйонів жертв).
У мене особисто з Пілсудським чимала проблема. До 1926 року він був національним героєм, а потім став диктатором. Від героя до диктатора - це тоді було правилом у багатьох країнах. Я б йому пам'ятник не поставив. Він ліквідував демократію і зупинив економічний розвиток Польщі. Найбільшим злочином була повна відсутність освітньої системи та мізерна кількість підготовлених інженерів. З демократією та такими людьми, як Вінцентій Вітос (який почав би з побудови освітньої системи для мільйонів селян), Польща досягла б значно більшого економічного успіху.
Варто пам'ятати, як у 1920 році, коли Пілсудський зазнав поразки від Червоної армії, він звернувся до Вітоса, щоб той врятував Польщу. І Польща перемогла Червону армію завдяки селянським рекрутам. А в 1926 році він встромив ножа в спину Вітосу і селянським героям тієї війни.
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29.11.2024 11:35 Ответить
Якщо ти пишеш тут як поляк, то перевір дуже уважно! Бо ти пишеш нісенітниці.
Злочини вчинили переважно російські колаборанти (РОНА), у Варшаві СС-Галичина не було.
Злочини відбулися в іншому місці.
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29.11.2024 12:48 Ответить
Proszę uprzejmie o wyrozumiałość dot. błędu odn. SS-Galizien i jej udziału w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Tu pełniejszy rys historyczny: https://pl.wikipedia.org/wiki/Udzia%C5%82_Ukrai%C5%84c%C3%B3w_w_t%C5%82umieniu_powstania_warszawskiego
Zatem nawet określenie "marginalny" jest niedopowiedzeniem.
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29.11.2024 17:27 Ответить
Sorki translator postanowił dokonać podwójnego tłumaczenie i wyszedł bełkot, więc pierwotnie źle zrozumiałem twoje sprostowanie.

Jak wcześniej pisałem, każdy naród pomija swoją wstydliwą historię. Trzeba mocno grzebać aby odszukać prawdę o własnym narodzie. Zwłaszcza ostatni nakaz aresztowania z Hagi za zbrodnie wojenne świadczy o tym, że nie ma świętych narodów.

https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB 14-та гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» - Вікіпедія
"На початку лютого 1944 року в Гайделягері сформували бойову групу «Байерсдорф», яка трьома ешелонами виїхала до України і включилася в бойові дії проти радянських і польських партизан в північно-західній частині Галичини і Холмщини"

"Словацький історик Міхал Шмігель у спільній монографії з російським істориком з Томського університету Олександром Черкасовим наводять матеріали про те, що солдати дивізії можливо брали участь у рейді на село Смерцани, де було спалено 80 зі 120 будинків і вбито чотирьох мирних жителів, у селі Нижня Боца - п'ятеро, у січні 1945-го солдати дивізії провели обшук у Подгоріє, де ховалися вісім євреїв.[25] 16 жовтня 1944-го у селі Плешіва дивізійники вбили трьох цивільних, серед них була дворічна дівчинка. У Радошці вони вбили і пограбували чоловіка, що переховував партизан. За деякими даними, під час відступу зі Словаччини у січні 1945-го дивізійники за наказом нацистів відбирали в місцевого населення коней та вози.[9][26""

https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_ukrai%C5%84ska) 14 Dywizja Grenadierów SS (1 ukraińska) - Wikipedia, wolna encyklopedia
W Polsce obecnie toczy się śledztwo pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni wojennej popełnionej w Hucie Pieniackiej przez funkcjonariuszy SS-Galizien i nacjonalistów ukraińskich[34] gdzie 28 lutego 1944 zamordowano 868 Polaków. 16 kwietnia 1944 roku policjanci 4 pułku policji zamordowali Polaków w Chodaczkowie Wielkim, gdzie zginęło według różnych źródeł od 250 do 854 mieszkańców wsi[35].

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi również śledztwa w sprawie okoliczności pacyfikacji wsi Prehoryłe i Smoligów[36]. Dnia 2 lutego 1944 jednostka ukraińska brała udział w pacyfikacji wsi Borów oraz okolicznych wsi. Oddziały żandarmerii i SS w sile około 3 tysięcy żołnierzy wkroczyły w nocy do wsi całkowicie niszcząc całość 280 gospodarstw przy użyciu broni pancernej[37].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Hucie_Pieniackiej Zbrodnia w Hucie Pieniackiej - Wikipedia, wolna encyklopedia
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29.11.2024 19:30 Ответить
 
 