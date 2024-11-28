Дробович об украинских захоронениях в Польше: Нет смысла в новых запросах, если старые места памяти разбиты кувалдой и выброшены на свалки

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что Украина не подавала запросов на проведение новых поисковых или эксгумационных работ на территории Польши, поскольку для начала просит восстановить разрушенные.

"Ситуация с украинскими захоронениями в Польше требует дополнительного изучения, но те данные, которые у нас есть, свидетельствуют о том, что есть целый ряд актов вандализма, значительная часть из которых не была исправлена... Сложная ситуация", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава УИНП заявил, что если подходить к проблемным вопросам украинско-польских захоронений конструктивно и прагматично, то это хозяйственные вопросы, которые могут быть решены в течение одного-двух сезонов за минимальные средства.

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"Восстановить разрушенную в Польше табличку на горе Монастырь можно за неделю. И если в большой Польской Республике найдутся люди, которые готовы остановить этот позор и надругательство, готовы восстановить справедливость и оскверненное украинское место памяти, которое в Польше уже вскоре 10 лет будет таким, то это возможно сделать в течение нескольких дней", - добавил он.

Среди прочего, Дробович отметил, что Институт пока не слышал никаких заявлений с польской стороны о намерениях восстановить украинские места памяти, не говоря уже о будущих гарантиях их сохранения. Кроме того, он рассказал, что за его пятилетнюю каденцию Украина не подавала запросов на проведение поисковых или земельных работ на территории Польши, поскольку для начала Украина просила восстановить то, что уже есть и вандализировано.

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"Какой смысл давать запрос на поисковые работы, для того чтобы найти останки, эксгумировать их для создания новых мест памяти, если те, что уже созданы, разбиты кувалдой и выброшены на свалки?" - пожаловался он.