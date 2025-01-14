Все необходимое для помощи Украине на €3 миллиарда готово, однако еще продолжаются переговоры относительно финансирования, - Писториус

Правительство ФРГ подготовило все необходимое для дополнительной помощи для Украины на 3 млрд евро. Однако сейчас в немецком правительстве все еще продолжаются переговоры по финансированию.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 14 января, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно пакета помощи на 3 млрд (евро, - ред.), мы подготовили все, что надо, но мы до сих пор в процессе переговоров внутри правительства, потому что все еще стоит вопрос средств, которых еще нет, потому что до сих пор нет бюджета. Это всего лишь фискальная проблема в правительстве. Мы работаем над этим и я сохраняю оптимизм, что мы найдем решение", - заявил немецкий министр.

Писториус отметил, что часть демократических партий Германии продемонстрировали желание делать шаги в этом направлении.

Читайте также: Германия внесла 16% всей помощи Украине, - Зеленский

Кроме этого, глава Минобороны Германии заверил, что независимо от того, какое правительство возглавит ФРГ после выборов 23 февраля, немецкая поддержка Украины останется "надежной, непоколебимой, преданной и энергичной".

"Никакого сомнения на этот счет", - добавил Писториус.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев в среду, 14 января.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Однако Писториус опроверг эту информацию.

Читайте также: Писториус прибыл с визитом в Киев: обсудит поддержку Украины