Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 14 января вражеские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА на северо-западе Сумщины, курс - северо-восточный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-восточный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс - южный.
- Черкасская область (Золотоношский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА!
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Полтавы с северо-запада.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА на востоке и центре Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;
- БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на севере Херсона, курс - северо-западный.
- Полтавская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 22:37
- БпЛА в центре и северо-западе Харьковщины, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
- БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
- БпЛА в центре Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на севере и северо-востоке Днепропетровщины, курс западный/северный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс - западный/северо-западный/южный.
Обновление по состоянию на 23:16
- БПЛА на юге Харьковщины, курс – западный;
- БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный/юго-восточный;
- БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере и северо-западе Днепропетровщины, курс – южный;
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный;
- БпЛА на северо-востоке Житомирщины, курс – юго-западный.
Якщо раніше для оснащення крилатими ракетами Х-101 Ту-95МС літав на АБ «Енгельс-2», то зараз все відбувається прямо на авіабазі «Оленья».
Відстежити кількість Ту-95, оснащених ракетами, зараз неможливо. Кожен виліт може бути бойовим.