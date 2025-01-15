РУС
Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 14 января вражеские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА на северо-западе Сумщины, курс - северо-восточный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-восточный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс - южный.
  • Черкасская область (Золотоношский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА!
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Полтавы с северо-запада.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА на востоке и центре Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;
  • БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на севере Херсона, курс - северо-западный.
  • Полтавская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 22:37

  • БпЛА в центре и северо-западе Харьковщины, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
  • БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
  • БпЛА в центре Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на севере и северо-востоке Днепропетровщины, курс западный/северный.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс - западный/северо-западный/южный.

Обновление по состоянию на 23:16

  • БПЛА на юге Харьковщины, курс – западный;
  • БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный/юго-восточный;
  • БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере и северо-западе Днепропетровщины, курс – южный;
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – западный;
  • БпЛА на северо-востоке Житомирщины, курс – юго-западный.

Смотрите также: Саперы обезвредили боевую часть российского "шахеда" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Комментировать
головне що отримаемо ще 60 ракет...це на день....
14.01.2025 21:54 Ответить
МВГ уже не виїзджають - всі пішли в піхоту! Тримаємося....
14.01.2025 23:39 Ответить
У мене стоят де завжди стоять)
15.01.2025 00:23 Ответить
Росія підняла з аеродрому "Оленья" бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети Х-101, у ніч на 15 січня.

Якщо раніше для оснащення крилатими ракетами Х-101 Ту-95МС літав на АБ «Енгельс-2», то зараз все відбувається прямо на авіабазі «Оленья».

Відстежити кількість Ту-95, оснащених ракетами, зараз неможливо. Кожен виліт може бути бойовим.
15.01.2025 04:37 Ответить
 
 