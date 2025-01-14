Саперы обезвредили боевую часть российского "шахеда" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Сумщине взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российского БпЛА
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.
Как отмечается, беспилотник обнаружили местные жители вблизи одного из населенных пунктов Сумского района.
Полицейские осмотрели БпЛА, обезвредили боевую часть и вывезли его на полигон для уничтожения путем подрыва.
Владислав Сварчевський
Alessandro Moretti
SlavaGeroyam
ПРАКТИЧНИЙ ТЕОРЕТИК
Volodymyr Serdiuk
ПРАКТИЧНИЙ ТЕОРЕТИК
