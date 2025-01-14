РУС
Саперы обезвредили боевую часть российского "шахеда" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российского БпЛА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

Как отмечается, беспилотник обнаружили местные жители вблизи одного из населенных пунктов Сумского района.

Полицейские осмотрели БпЛА, обезвредили боевую часть и вывезли его на полигон для уничтожения путем подрыва.

На Сумщині сапери знешкодили бойову частину шахеда
Прям Блек Бёрд...
14.01.2025 13:57 Ответить
Блек Пёрд...
14.01.2025 15:55 Ответить
а вот запорожцы не красили в черный цвет, что б с мерсом не перепутать.
15.01.2025 16:42 Ответить
Якщо знешкодили, то навіщо знищувати? Можна повернути.
14.01.2025 15:19 Ответить
Умієш теоретично розбирати бойову частину ?
15.01.2025 12:47 Ответить
Таку ні. А навіщо розбирати готовий продукт? Знешкодили, значить запал видалили, а фугас можна використати для спорядження наших пташок.
15.01.2025 22:54 Ответить
 
 