Саперы обезвредили боевую часть российского "шахеда" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российского БпЛА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

Как отмечается, беспилотник обнаружили местные жители вблизи одного из населенных пунктов Сумского района.

Полицейские осмотрели БпЛА, обезвредили боевую часть и вывезли его на полигон для уничтожения путем подрыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саперы ГСЧС обезвредили сбитый "шахед" на Киевщине. ФОТО



