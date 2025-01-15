Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 14 січня ворожі війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА
- БпЛА на північному заході Сумщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-східний;
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний.
- Черкаська область (Золотоніський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з північного заходу.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на сході та центрі Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
- БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний.
- Полтавська і Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Оновлення станом на 22:37
- БпЛА в центрі та на північному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі та північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс - західний/північно-західний/південний.
Оновлення станом на 23:16
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі та північному заході Дніпропетровщини, курс - південний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - західний;
- БпЛА на північному сході Житомирщини, курс - південно-західний.
Оновлення станом на 00:16
- БпЛА на півночі та південному заході Сумщини, курс - північно-західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на півночі та центрі Полтавщини, курс - північний/південний;
- БпЛА на сході та центрі Кіровоградщини, курс - південно-західний/північно-західний;
- БпЛА в центрі Житомирщини, курс - північно-західний/південно-східний.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Житомира з північного заходу.
Оновлення станом на 01:00
- БпЛА на сході та півдні Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс - північно та південно-східний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - північний.
Оновлення станом на 01:58
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на заході, в центрі та півдні Харківщини, курс - східний/північно та південно-східний;
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північний;
- БпЛА на південному сході Кіровоградщини, курс - західний.
- Ворожий ударний БпЛА на сході Львівщини, курс - західний.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо раніше для оснащення крилатими ракетами Х-101 Ту-95МС літав на АБ «Енгельс-2», то зараз все відбувається прямо на авіабазі «Оленья».
Відстежити кількість Ту-95, оснащених ракетами, зараз неможливо. Кожен виліт може бути бойовим.