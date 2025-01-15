УКР
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 14 січня ворожі війська запустили по Україні ударні безпілотники.

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА на північному заході Сумщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-східний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний.
  • Черкаська область (Золотоніський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з північного заходу.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на сході та центрі Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
  • БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний.
  • Полтавська і Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Оновлення станом на 22:37

  • БпЛА в центрі та на північному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний/північно-західний/південний.

Оновлення станом на 23:16

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - західний;
  • БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі та північному заході Дніпропетровщини, курс - південний;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - західний;
  • БпЛА на північному сході Житомирщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 00:16

  • БпЛА на півночі та південному заході Сумщини, курс - північно-західний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на півночі та центрі Полтавщини, курс - північний/південний;
  • БпЛА на сході та центрі Кіровоградщини, курс - південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА в центрі Житомирщини, курс - північно-західний/південно-східний.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Житомира з північного заходу.

Оновлення станом на 01:00

  • БпЛА на сході та півдні Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс - північно та південно-східний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - північний.

Оновлення станом на 01:58

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на заході, в центрі та півдні Харківщини, курс - східний/північно та південно-східний;
  • БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північний;
  • БпЛА на південному сході Кіровоградщини, курс - західний.
  • Ворожий ударний БпЛА на сході Львівщини, курс - західний.

Також читайте: Сапери знешкодили бойову частину російського "шахеда" на Сумщині. ФОТОрепортаж

Повітряні сили (2949) повітряна тривога (964) Шахед (1393) війна в Україні (5754)
головне що отримаемо ще 60 ракет...це на день....
14.01.2025 21:54 Відповісти
МВГ уже не виїзджають - всі пішли в піхоту! Тримаємося....
14.01.2025 23:39 Відповісти
У мене стоят де завжди стоять)
15.01.2025 00:23 Відповісти
Росія підняла з аеродрому "Оленья" бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети Х-101, у ніч на 15 січня.

Якщо раніше для оснащення крилатими ракетами Х-101 Ту-95МС літав на АБ «Енгельс-2», то зараз все відбувається прямо на авіабазі «Оленья».

Відстежити кількість Ту-95, оснащених ракетами, зараз неможливо. Кожен виліт може бути бойовим.
15.01.2025 04:37 Відповісти
 
 