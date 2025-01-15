На Львовщине - попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом (обновлено)

Во время утренней массированной ракетной атаки войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Львовщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты.

"По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", - отмечает глава города.

Обновленная информация

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время утренней тревоги, продолжавшейся с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами.

"Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся", - уточнил он.

Позже Козицкий сообщил, что из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение.

Жертв и пострадавших нет.

Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.