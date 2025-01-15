РУС
Новости
15 811 30

На Львовщине - попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом (обновлено)

Удари по енергетиці

Во время утренней массированной ракетной атаки войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Львовщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты.

"По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", - отмечает глава города.

Читайте также: В ряде областей применены аварийные отключения, - "Укрэнерго" (обновлено)

Обновленная информация

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время утренней тревоги, продолжавшейся с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами.

"Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся", - уточнил он.

Позже Козицкий сообщил, что из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение.

Жертв и пострадавших нет.

Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.

Автор: 

энергетика (2592) Львовская область (2987)
Топ комментарии
+7
Щось летіло і щось нічого не долетіло. Виглядає як сама обісранська "масована ракетна атака" кацапів за весь час...
15.01.2025 08:42 Ответить
+7
Можу помилятися, але Садовий не має "рубильника" Укренерго і не вирішує, кого відключати.
15.01.2025 08:53 Ответить
+7
Ми не терористи. А ось спирт заводи атакувати - діло. То є одне з нагальних підприємств у виготовлені палива для ******.
15.01.2025 08:54 Ответить
Мабуть в газосховища попали.
15.01.2025 09:31 Ответить
Готувалися в попихах, як відповідь на нашу нещодавню атаку, тому і такий результат. Але це добре шо вони обісралися
15.01.2025 10:16 Ответить
А наші сили атакували спиртзаводи кацапсячі,щеб наливайки атакували🤷.А у кацапів нема енергетичної інфраструктури???!
15.01.2025 08:44 Ответить
наливайки і спиртзаводи це важливо. що ви розумієте
15.01.2025 08:48 Ответить
Спиртзаводи виготовляють компоненти палива для тих самих ракет, якими русня нас обстрілює.
15.01.2025 09:28 Ответить
Всім хто хоче бомбити енергетику кацапів, давайте вперед, тільки ось у кацапів єнергетична галузь міцніша за нашу. Це та сама радянська школа енергетиків, матеріальна база у них більша набагато. енергетики там профі, такі як і у нас, це не кінчені бурати там працюють. А тепер порахуйте скілько вони ракет та дронів влупили по нам, а енергетика жива. У нас стільки немає. Ось тому наші і не луплять по енергетиці ворога, бо це не має сенсу. Краще вже логістику та склади хєрачить.
15.01.2025 10:19 Ответить
А для Садового це якась новина, що кацапи будуть бити по енергетичній інфрастуктурі? Там, здається поруч є "Другий непрохідний" дружбан Садового бо боротьбі з реальною опозицією під час виборів 2019 року, а точніше Толян Гриценко, який продав рекордну кількість наших систем ППО і ракет, то можливо він щось порадить?
Кому не зрозуміло, що кацапи терористи і будуть бити по нашій економіці, по містах?
15.01.2025 08:47 Ответить
А де видно, що Садовий здивувався чи не очікував ? У статті проглядається лише констатація.
15.01.2025 08:51 Ответить
Не здивувався і це правда, але міг би робити захист як енергетичних споруд, так і інші заходи для їх захисту. Я там ще запитав про його друга Гриценко, з яким вони "мочили" опозицію і який продав найбільше наших систем ППО і ракет, коли бьув міністром оборони.
15.01.2025 08:55 Ответить
Це які заходи ? Усі енергетичні споруди під землю закопати ? Чи які такі інші заходи ? Можна багато пофантазувати. Міг би ще десяток батарей Петріотів купити, а чому б і ні ?
15.01.2025 09:12 Ответить
Не всі енергетичні споруди закопувати під землю. Хай запитає у наєма, він зі своєю командою освоїли 9 мільярдів виділених коштів на ці споруди. Напишу прямо, що у 2019 році Садовий дуже сильно критикував і лив бруд на політика(бо той заборонив йому вивозити сміття і викидати на полях і містах України), який запровадив кошти і інші сили на виготовлення української системи ППО "Кільчень", майже аналогу Петріоту. А ще розроблялася українська СД-300. А ще, якщо хтось забувся, то були заключені договори з турками на виготовлення систем ППО дальньої, середньої дії...не пам'ятаєте, хто розірвав ті договори, а гроші витратив на асфальт? А сьогодні, то є наслідки дій і того ж Садового. Уявили, якби за 6 років в нас з'явилися ще майже сотня своїх новеньких систем ППО і ракети до них в додачу до тих, що нам виділили партнери? А що по поводу друга Садового - Гриценка?
15.01.2025 09:19 Ответить
Толян Гриценко вирішив собі заробити, взяв і продав ППО. Ти справді такий тупий, що навіть не знаєш, хто приймає такі рішення? Не може міністр оборони власноручно приймати такі рішення, бовдуре!
15.01.2025 09:34 Ответить
А він вам не казав хто ж ті люди, котрі його продали? Ще питання, а хто підписує документи на передачу чи продаж майна МО, і тому несе відповідальність?
15.01.2025 10:15 Ответить
Цікавий хлоп цей Садовий. Області, де Укренерго ввели обмеження, є. Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська. А атакували енергетику Львівщини. Хм...
15.01.2025 08:49 Ответить
В конкурсе пидаров.
15.01.2025 09:28 Ответить
Щось ті пабєди останнім часом все менш переконливі.
Вже друга масована, після якої абсолютна більшість країни зі світлом.
15.01.2025 09:29 Ответить
А от цікаво, у нас під боком енергетична структура ворога - та, що в районі Курська. Ми легко можемо її вивести з ладу, але чомусь не робимо цього у відповідь на удари по нашій. Це вже перемога чи зрада?
15.01.2025 09:28 Ответить
Єрмак заборонив
15.01.2025 09:55 Ответить
як стало прийнято повідомляти "деякі позиції зруйновано" (С)
15.01.2025 09:56 Ответить
Енергетична інфраструктура це не тільки електроенергія, це газосховища, а Дрогобицький та Стрийський райони, це якраз воно...
15.01.2025 11:27 Ответить
Система ППО і ПРО країни не організована і не забезпечена. Камарілья зеленського дає безкарно руйнувати Україну і добивати Армію, перед тим як підписати капітуляцію.
15.01.2025 12:23 Ответить
Збивали саперними лопатками?
15.01.2025 16:17 Ответить
 
 