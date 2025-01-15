В ряде областей применены аварийные отключения, - "Укрэнерго" (обновлено)

Утром 15 января 2025 года в Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии из-за массированной ракетной атаки врага.

Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях!", - отметил он.

"Внимание. В связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - уточнили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, враг поднял в небо Ту-95мс, сейчас есть ракеты в направлении Стрыя на Львовщине.