В ряде областей применены аварийные отключения, - "Укрэнерго" (обновлено)

світло,відключення

Утром 15 января 2025 года в Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии из-за массированной ракетной атаки врага.

Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях!", - отметил он.

"Внимание. В связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - уточнили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, враг поднял в небо Ту-95мс, сейчас есть ракеты в направлении Стрыя на Львовщине.

энергетика (2592) Галущенко Герман (263) отключение света (430)
+5
А тепер, радісно потираючи пітні ручки, знову почнуть відключати електроенергію, бо у Європі мають бути морози...
Чекаємо на графіки. Їх вони викладуть так швидко, що аж заслиняться від задоволення.
15.01.2025 08:12 Ответить
+5
Те що помітна чітка кореляція між обстрілами (навіть якщо і не попали по електрогенерації) та відключеннями. Все зводиться до банального "натиснемо рубильник". З кінця тижня у центральній Європі прогнозують -5-7, що автоматично вимагатиме більшої кількості електроенергії, яку наші "діячі" продадуть не зважаючи на скрутну ситуацію в Україні.

Така відповідь влаштує?
15.01.2025 08:31 Ответить
+4
Що сказати хотів (ла), поясни.
15.01.2025 08:14 Ответить
Чому відключення не в тих областях, які атакують?
15.01.2025 08:07 Ответить
Тому що генерація в основному на заході...
15.01.2025 08:12 Ответить
Точно генерація на Заході?
В регіоні,де я живу,своя генерація.І(тричі стук-стук по дереву)пошкоджень не було.
А світло справно відключають...
15.01.2025 08:18 Ответить
На заході 6 працюючих блоків. Якщо перебивається леп, якими заживлений Київ і далі, вони аварійно вимкнуться тому що не буде куди дівати е/е. З загрозою ядерної аварії. Тому їх приглушують, або зовсім зупиняють під час тривог.
Звідси і відключення...
15.01.2025 08:35 Ответить
Били и по Харьковской области и по Днепропетровской... По подстанциям скорей всего. Теперь опять будет восточная часть с графиками, а в западной - без отключений.
15.01.2025 08:27 Ответить
Є інформація про кількість експортовної (і імпортованої) не технологічної електроенергії за ці зимові місяці? Чи так, аби "поумнічать"?
15.01.2025 09:16 Ответить
Провокатор. Информация публична доступна на сайти енергоес. Я дивлюся сам.
15.01.2025 09:22 Ответить
Під ніком особисто Герман Галущенко відписав. Відчутно за стилістикою та використанням російської "и" замість "і"
15.01.2025 09:48 Ответить
Сайт енергосистеми ес публичний. Дани про перетоки видсутни. Ваша видповидь брехня.
15.01.2025 09:23 Ответить
Як розійшлися боти від Укренерго
15.01.2025 09:47 Ответить
"Те що помітна чітка кореляція між обстрілами (навіть якщо і не попали по електрогенерації) та відключеннями." Дякуємо, кеп, що помітили, що через ракетні обстріли відключення електрики і відбуваються. А звідки інфа, що не попали по енергетиці сьогодні ? У мониіторингових каналах пишуть якраз про деякі влучання.
15.01.2025 08:42 Ответить
Вибачте, але писати у каналах можна що завгодно, адже підтвердження (фото- та відеофіксація) заборонили викладати. Новина вже вище: Садовий про обстріл електрогенерації Львова; у 6 областях аварійні відключення, а у Львові немає. Хто бреше?
15.01.2025 08:57 Ответить
На Кіровоградщині аварійне відключення скасували,мабуть по місцевий енергетиці, таки, особливо не влучили
15.01.2025 12:10 Ответить
 
 