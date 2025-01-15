В ряде областей применены аварийные отключения, - "Укрэнерго" (обновлено)
Утром 15 января 2025 года в Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии из-за массированной ракетной атаки врага.
Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях!", - отметил он.
"Внимание. В связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - уточнили в "Укрэнерго".
Как сообщалось, враг поднял в небо Ту-95мс, сейчас есть ракеты в направлении Стрыя на Львовщине.
В регіоні,де я живу,своя генерація.І(тричі стук-стук по дереву)пошкоджень не було.
А світло справно відключають...
Звідси і відключення...
Чекаємо на графіки. Їх вони викладуть так швидко, що аж заслиняться від задоволення.
Така відповідь влаштує?