УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини
7 918 16

У низці областей застосовані аварійні відключення, - "Укренерго" (оновлено)

світло,відключення

Зранку 15 січня 2025 року в Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії через масовану ракетну атаку ворога.

Про це повідомив у фейсбуку міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині запровадили аварійні відключення світла

"Увага. У зв'язку з масованою ракетною атакою - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення", - уточнили в "Укренерго".

Як повідомлялося, ворог підняв у небо Ту-95мс, наразі є ракети в напрямку Стрия на Львівщині.

Автор: 

енергетика (2660) Галущенко Герман (548) відключення світла (1108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А тепер, радісно потираючи пітні ручки, знову почнуть відключати електроенергію, бо у Європі мають бути морози...
Чекаємо на графіки. Їх вони викладуть так швидко, що аж заслиняться від задоволення.
показати весь коментар
15.01.2025 08:12 Відповісти
+5
Те що помітна чітка кореляція між обстрілами (навіть якщо і не попали по електрогенерації) та відключеннями. Все зводиться до банального "натиснемо рубильник". З кінця тижня у центральній Європі прогнозують -5-7, що автоматично вимагатиме більшої кількості електроенергії, яку наші "діячі" продадуть не зважаючи на скрутну ситуацію в Україні.

Така відповідь влаштує?
показати весь коментар
15.01.2025 08:31 Відповісти
+4
Що сказати хотів (ла), поясни.
показати весь коментар
15.01.2025 08:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому відключення не в тих областях, які атакують?
показати весь коментар
15.01.2025 08:07 Відповісти
Тому що генерація в основному на заході...
показати весь коментар
15.01.2025 08:12 Відповісти
Точно генерація на Заході?
В регіоні,де я живу,своя генерація.І(тричі стук-стук по дереву)пошкоджень не було.
А світло справно відключають...
показати весь коментар
15.01.2025 08:18 Відповісти
На заході 6 працюючих блоків. Якщо перебивається леп, якими заживлений Київ і далі, вони аварійно вимкнуться тому що не буде куди дівати е/е. З загрозою ядерної аварії. Тому їх приглушують, або зовсім зупиняють під час тривог.
Звідси і відключення...
показати весь коментар
15.01.2025 08:35 Відповісти
Били и по Харьковской области и по Днепропетровской... По подстанциям скорей всего. Теперь опять будет восточная часть с графиками, а в западной - без отключений.
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
А тепер, радісно потираючи пітні ручки, знову почнуть відключати електроенергію, бо у Європі мають бути морози...
Чекаємо на графіки. Їх вони викладуть так швидко, що аж заслиняться від задоволення.
показати весь коментар
15.01.2025 08:12 Відповісти
Що сказати хотів (ла), поясни.
показати весь коментар
15.01.2025 08:14 Відповісти
Те що помітна чітка кореляція між обстрілами (навіть якщо і не попали по електрогенерації) та відключеннями. Все зводиться до банального "натиснемо рубильник". З кінця тижня у центральній Європі прогнозують -5-7, що автоматично вимагатиме більшої кількості електроенергії, яку наші "діячі" продадуть не зважаючи на скрутну ситуацію в Україні.

Така відповідь влаштує?
показати весь коментар
15.01.2025 08:31 Відповісти
Є інформація про кількість експортовної (і імпортованої) не технологічної електроенергії за ці зимові місяці? Чи так, аби "поумнічать"?
показати весь коментар
15.01.2025 09:16 Відповісти
Провокатор. Информация публична доступна на сайти енергоес. Я дивлюся сам.
показати весь коментар
15.01.2025 09:22 Відповісти
Під ніком особисто Герман Галущенко відписав. Відчутно за стилістикою та використанням російської "и" замість "і"
показати весь коментар
15.01.2025 09:48 Відповісти
Сайт енергосистеми ес публичний. Дани про перетоки видсутни. Ваша видповидь брехня.
показати весь коментар
15.01.2025 09:23 Відповісти
Як розійшлися боти від Укренерго
показати весь коментар
15.01.2025 09:47 Відповісти
"Те що помітна чітка кореляція між обстрілами (навіть якщо і не попали по електрогенерації) та відключеннями." Дякуємо, кеп, що помітили, що через ракетні обстріли відключення електрики і відбуваються. А звідки інфа, що не попали по енергетиці сьогодні ? У мониіторингових каналах пишуть якраз про деякі влучання.
показати весь коментар
15.01.2025 08:42 Відповісти
Вибачте, але писати у каналах можна що завгодно, адже підтвердження (фото- та відеофіксація) заборонили викладати. Новина вже вище: Садовий про обстріл електрогенерації Львова; у 6 областях аварійні відключення, а у Львові немає. Хто бреше?
показати весь коментар
15.01.2025 08:57 Відповісти
На Кіровоградщині аварійне відключення скасували,мабуть по місцевий енергетиці, таки, особливо не влучили
показати весь коментар
15.01.2025 12:10 Відповісти
 
 