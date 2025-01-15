У низці областей застосовані аварійні відключення, - "Укренерго" (оновлено)

Зранку 15 січня 2025 року в Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії через масовану ракетну атаку ворога.

Про це повідомив у фейсбуку міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині запровадили аварійні відключення світла

"Увага. У зв'язку з масованою ракетною атакою - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення", - уточнили в "Укренерго".

Як повідомлялося, ворог підняв у небо Ту-95мс, наразі є ракети в напрямку Стрия на Львівщині.