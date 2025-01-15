У низці областей застосовані аварійні відключення, - "Укренерго" (оновлено)
Зранку 15 січня 2025 року в Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії через масовану ракетну атаку ворога.
Про це повідомив у фейсбуку міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях!", - зазначив він.
"Увага. У зв'язку з масованою ракетною атакою - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення", - уточнили в "Укренерго".
Як повідомлялося, ворог підняв у небо Ту-95мс, наразі є ракети в напрямку Стрия на Львівщині.
В регіоні,де я живу,своя генерація.І(тричі стук-стук по дереву)пошкоджень не було.
А світло справно відключають...
Звідси і відключення...
Чекаємо на графіки. Їх вони викладуть так швидко, що аж заслиняться від задоволення.
Така відповідь влаштує?