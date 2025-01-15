Російські ракети атакували об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині, є руйнування

У ніч та вранці 15 січня ворог атакував БПЛА й ракетами Львівську область. Унаслідок удару є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

"Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями", – зазначив він.

Зокрема, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник, який згодом знищили сили ППО. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

За словами Козицького, наразі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відключень електроенергії наразі не запроваджують.

Як повідомлялося, у зв'язку з масованою ракетною атакою 15 січня у семи областях застосували аварійні відключення електроенергії.