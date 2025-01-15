ДБР затримало члена КРАІЛ Яхнія. Він підтримував роботу онлайн-казино, яке відмивало російські гроші (оновлено)

Працівники Державного бюро розслідувань затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що затриманий – держслужбовець категорії "А" – разом із очільником КРАІЛ "протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора".

Зокрема, під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за ст. 111-2 КК України.

БЕБ на називає прізвища підозрюваного. За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, затриманий член КРАІЛ – Євген Яхній. Кабмін призначив його на цю посаду у липні 2023 року. Станом на 2023 рік Яхній був власником ТОВ "Фінансова компанія "Біксбіт" та ТОВ "Марлін Консалт".

Як повідомлялося, 18 грудня затримали очільника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну. За даними ЗМІ, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію з організації азартних ігор.

Нагадаємо, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам та топменеджерам Pin-Up. Слідство встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора.

Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.