"Укренерго" скасувало аварійні відключення, але закликає заощаджувати світло

Унаслідок масованої ракетної атаки на об’єкти енергетики вранці 15 січня "Укренерго" вимушено запроваджувало аварійні відключення світла у низці областей. Наразі їх скасували.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, графіки аварійних відключень діяли у семи областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.

Наразі застосування ГАВ у всіх вказаних регіонах було скасоване.

Водночас енергетики фіксують зростання споживання електроенергії, станом на 9:30, воно було на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Цьому сприяла хмарна погода у частині регіонів та зниження ефективності роботи побутових СЕС.

Як наголосили в "Укренерго", з 08:00 до 20:00 сьогодні зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо.

"За можливості – не користуйтесь у вказаний час потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч та вранці 15 січня ворог атакував БПЛА й ракетами Львівську область. Унаслідок удару є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.