Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня
Верховна Рада ухвалила внесені президентом Володимиром Зеленським проєкти закону про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Зокрема, за проєкт закону №12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 315 нардепів, за №12405 – про продовження проведення загальної мобілізації – 310.
Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовдення воєнного стану та мобілізацію. Востаннє парламент голосував за це у жовтні – до 7 лютого 2025 року.
Ігор Вазіанський
15.01.2025 12:04
