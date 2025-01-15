Рада ухвалила новий закон про працевлаштування людей з інвалідністю

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5344-д щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю.

За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, документ "руйнує систему збагачення на "бізнесі захисту інвалідів", а також демократизує систему допомоги та підтримки людпей з інвалідністю.

Крім того, законопроєкт розширює кількість робочих місць для людей з інвалідністю за рахунок включення до відповідного переліку органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також передбачається впровадження державних стандартів обладнання робочого місця та забезпечення розумним пристосуванням робочих місць на підприємствах.

До того ж штрафи за непрацевлаштованих осіб з інвалідністю замінять на прозорий платіж підприємців на створення робочих місць.

Як повідомлялося, за 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.

На початку січня влада Києва підвищила компенсацію за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю.

До того стало відомо, що Міністерство соціальної політики пропонує розширити субсидії для роботодавців за працевлаштування осіб із інвалідністю, жінок та людей старшого віку.