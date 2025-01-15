Нацкомісія погодила обмін частотами між "Київстар" і Vodafone. Це допоможе покращити зв’язок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) узгодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв'язку "Київстар" та Vodafone Україна.

Про це йдеться у тексті рішення регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

"...погодити передання індивідуальних прав на ліцензію №500 від 17 грудня 2024 року для стільникового радіозв'язку приватному від ПрАТ "Київстар" акціонерному товариству "ВФ Україна" на території 24 регіонів України; узгодити ПрАТ "ВФ Україна" передачу частини індивідуальних прав на користування ліцензією №412 від 29 листопада 2024 року для стільникового радіозв'язку на території 27 регіонів України", – вирішила Нацкомісія.

Раніше повідомлялося, що регулятор розглядає звернення найбільшого мобільного оператора "Київстар" та другого за величиною оператора ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") про обмін частотами в спектрі 2100 МГц.

Зокрема Vodafone передає "Київстару" частину індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром з терміном дії до 23 березня 2030 року. Водночас "Київстар" передає компанії індивідуальні права користування радіочастотним спектром із терміном дії до 16 грудня 2039 року.

Зазначається, що обмін має усунути фрагментарність смуг радіочастот і створити "блоки", які дадуть змогу ефективно використовувати радіочастотний спектр, підвищити якість надання послуг кожним оператором.

Як повідомлялося, у 2024 році понад 340 тисяч українців скористалися послугою перенесення номерів до іншого мобільного оператора. Найбільше абонентів торік втратив "Київстар" – від нього пішло 207,1 тис. користувачів.