Нацбанк дозволив "Нафтогазу" вивести за кордон понад $40 мільйонів через програний арбітраж

Національний банк України (НБУ) дозволив НАК "Нафтогаз України" здійснювати транскордонний переказ валюти для виконання зобов'язань за рішеннями іноземних арбітражних судів.

Таке рішення правління НБУ ухвалило 13 січня, відповідні операції "Нафтогазу" ще має погодити Кабмін, передає Інтерфакс-Україна.

Минулого року "Нафтогаз України" програв міжнародний арбітраж у Стокгольмі за позовом італійської компанії Italia Ucraina Gas S.p.a. (IUGAS) на суму $41 млн.

Суд стосувався контракту 2003 року, який передбачав постачання 13 млрд кубометрів газу впродовж 10 років за фіксованою ціною $110 за тисячу кубометрів.

Тоді "Нафтогаз" отримував туркменський газ за $50 за тисячу кубометрів, і компанія мала заробляти на цих поставках близько $780 млн на рік. Однак у перші роки постачання газу за контрактом не відбувалися, а через деякий час стали неможливими, бо весь газ в Україну почала імпортувати компанія RosUkrEnergo, а продавати – "Укргаз-Енерго".

Арбітражний трибунал Стокгольма у грудні 2012 року ухвалив рішення за позовом Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS, Італія) накласти штраф $12,7 млн на "Нафтогаз України" за невиконання зобов'язань за укладеним у 2003 році контрактом.

У 2020 році нові власники IUGAS подали новий позов з вимогою компенсувати недопостачання газу з січня 2011 року до грудня 2013 року, і у серпні 2024 року позовні вимоги були частково задоволені.

Станом на 30 вересня 2024 року "Нафтогаз" зарезервував 1,98 млрд грн на виконання рішення арбітражу.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що контракт з IUGAS був підписаний на той момент заступником голови правління НАК Ігорем Вороніним без необхідних узгоджень, а громадянина Італії Марка Маренка, який володів IUGAS на момент його укладення, пізніше засуджено на його батьківщині за махінації та несплату податків.

У жовтні 2024 року кредитор за арбітражним рішенням ініціював виконавче провадження у Швейцарській конфедерації, у межах якого обтяжив майно НАК.