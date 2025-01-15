БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зниження гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, але продовжує перебувати біля історичних мінімумів.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 16 січня, на рівні 42,2659 грн/$, порівняно із 42,2734 грн/$ у середу. У понеділок, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 21 копійку  до 43,5297 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Курс вже не буде прєжнім? Це як в маршрутке за проєзд?
15.01.2025 16:00 Відповісти
А чому тільки проїзд в маршрутці? Ціни злетіли на все, особливо на продукти, але нічого вже "хужє нє будєт".
15.01.2025 16:07 Відповісти
Ні, це як "тарифи" на комірне.
15.01.2025 17:53 Відповісти
Володимир Зеленський під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося".

https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
15.01.2025 16:05 Відповісти
так це вже в понеділок казали, тепер знову зупинився.
15.01.2025 16:07 Відповісти
у НБУ завезли свіжий зупинятор. Цей вже точно зупинить.
15.01.2025 16:10 Відповісти
долар, стій! Раз-два!
15.01.2025 16:08 Відповісти
З 8 до 26 і з 26 до 42. Запас ще є.)
15.01.2025 16:22 Відповісти

