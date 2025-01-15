Зниження гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, але продовжує перебувати біля історичних мінімумів.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 16 січня, на рівні 42,2659 грн/$, порівняно із 42,2734 грн/$ у середу. У понеділок, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 21 копійку – до 43,5297 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.