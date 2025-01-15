Наслідки підвищення акцизів: Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на всі види пального

Найбільші національні мережі АЗС преміум-сегменту ОККО і WOG із 15 січня підвищили ціни на всі види пального.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли на 50 копійок – до 59,49 грн та 38,49 грн за літр відповідно. Дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню – до 57,99 грн за літр.

Своєю чергою WOG підвищив ціни на всі види пального на 75 копійок – до 59,74 грн за літр бензину А-95, 57,74 грн – за літр дизпалива та 38,73 грн – за літр автогазу.

З початку року ціни на всі види пального у цих мережах зросли на 1,5-2 гривні за літр, що відповідає підвищенню акцизів з 1 січня, зауважує видання.

Крім того, 15 січня ціни на дизпаливо на 50 копійок підвищила і мережа UPG – тепер вона становить 53,90 грн/л.

Продовжують зростати ціни і в регіональних мережах. Так, полтавський оператор "Автотранс" підвищив вартість бензину на бензин та дизпаливо на 1 гривню за літр, а у мережі BVS на 50 коп. подорожчав дизель – до 54,99 грн/л.

Також підвищила ціни і консолідована мережа "Приват" (працює під брендами "Авіс", ANP та іншими), яка стикається зі складнощами із постачанням пального. На тих АЗС, де воно є, вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн – до 57,08 грн за літр, автогазу – на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизпалива у мережі, як і раніше, немає.

Дорожчало пальне і на АЗС економ-сегменту. У мережі АЗС "БРСМ-Нафта" бензин за день подорожчав у середньому на 41 коп. – до 53,72 грн/л, дизель – на 7 коп., до 49,78 грн/л, автогаз – на 24 коп., до 34,93 грн/л.

Своєю чергою мережа "Авантаж 7" підвищила ціни на всі види пального на 50 коп./л.

"Зі слів представників паливних компаній, тенденція здорожчання пального збережеться і надалі. Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс", – зауважує видання.

Читайте також: В Україні вдруге підвищуються акцизи на всі види палива

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".