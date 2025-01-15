Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.
Тексти цих законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів розроблені українськими бізнес-асоціаціями, повідомив Гетманцев у Telegram.
Вони передбачають оподаткування ПДВ всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.
Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.
За словами Гетманцева, з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:
- за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
- запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.
"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", – вважає Гетманцев.
Минулого року Рада відмовилася запроваджувати оподаткування посилок
Як повідомлялося, урядова версія ухваленого минулого року Верховною Радою законопроєкту №11416 про історичне підвищення податків вже передбачала скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.
Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.
Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?
П.С.
Агент фсб керує податками воюючої країни!
Це вже зрада чи ще по приколу?
У Трускавці вивчав податкому систему країн ?
ЧИ МОЖЕ ЗА РАКЕТИ ТА БОМБИ СІВКОВИЧУ ТЕЖ ПЛАТИТИ???
єй-Богу почну вивчати дроноводствои😉
спершу пришлю йому дрон із запискою... на 1 раз
ну ви понелі... 😎
місце цієї зелено-риговської скотини на каштані