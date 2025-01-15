Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.

Тексти цих законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів розроблені українськими бізнес-асоціаціями, повідомив Гетманцев у Telegram.

Вони передбачають оподаткування ПДВ всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.

Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

За словами Гетманцева, з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", – вважає Гетманцев.

Минулого року Рада відмовилася запроваджувати оподаткування посилок

Як повідомлялося, урядова версія ухваленого минулого року Верховною Радою законопроєкту №11416 про історичне підвищення податків вже передбачала скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.

Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?