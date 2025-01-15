БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок

гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.

Тексти цих законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів розроблені українськими бізнес-асоціаціями, повідомив Гетманцев у Telegram.

Вони передбачають оподаткування ПДВ всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро.

Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

За словами Гетманцева, з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

  • за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
  • запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", – вважає Гетманцев.

Минулого року Рада відмовилася запроваджувати оподаткування посилок

Як повідомлялося, урядова версія ухваленого минулого року Верховною Радою законопроєкту №11416 про історичне підвищення податків вже передбачала скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.

Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?

ВР (2926) законопроєкт (1716) податки (2544) ПДВ (426) парламент (1979) пошта (248)
+82
Коли його вже повісять?
показати весь коментар
15.01.2025 17:13 Відповісти
+48
Шкода лише нормальних людей, які змушені тепер терпіти таких покидьків, як росіянин гєтьманцев через вибір недоумків шість років тому.
показати весь коментар
15.01.2025 17:16 Відповісти
+47
Хто ще не наржався, ось вам ще одна гумореска.
показати весь коментар
15.01.2025 17:13 Відповісти
Почніть оподатковувати нардепів і налічман, який вони отримують !!!
П.С.
Агент фсб керує податками воюючої країни!
Це вже зрада чи ще по приколу?
показати весь коментар
15.01.2025 20:13 Відповісти
В.Рада нелигітимна (здається ?) з жовтня 2023 року, а президент після 20 травня 2024 року, тобто хто будее підписувати ці закони? Сам Гетьманцев? Також на кожному законі повинна стояти Велика Державна Печатка ( по закону від 1996 р. ), якої взагалі немає. Ну вобщем х#йня якась з цими законотворцями.
показати весь коментар
15.01.2025 20:15 Відповісти
Ця с¥ка сивковича не внесе законопроект про негайне збільшення пенсій в Україні в три рази,а дере з кожного українця останне,що має.
показати весь коментар
15.01.2025 20:19 Відповісти
ПДВ - податок на повітря, влада нічого не робить для держави й отримує гроші ні з чого.
показати весь коментар
15.01.2025 20:20 Відповісти
Експерт - рівня "невіглас" !
У Трускавці вивчав податкому систему країн ?
показати весь коментар
15.01.2025 20:43 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 20:44 Відповісти
цю гниду першим до уранових копалень,
показати весь коментар
15.01.2025 20:51 Відповісти
Може спочатку повинні бути ціни такі як в Європі, на тіж ліки, та на багато чого іншого, та і зарплати побільше, а головне щоб меньше крали у народа, тоді можна і податки підіймати, а так скіки не плати податків все рівно розкрадуть та вчерговий раз підіймуть собі і каральному апарату зарплати, за фронт щоб ці так звані держслужбовці пішли захищати державу вже ніхто не згаду бо це все рівно що горохом об стінку, навіщо їм її захищати коли вони її руйнують?.
показати весь коментар
15.01.2025 21:22 Відповісти
КРІМ "ПОСИЛОК" З РФ????
ЧИ МОЖЕ ЗА РАКЕТИ ТА БОМБИ СІВКОВИЧУ ТЕЖ ПЛАТИТИ???
показати весь коментар
15.01.2025 21:26 Відповісти
От же ж пі@@#@с,коли ти вже ***** заспокоїшся?
показати весь коментар
15.01.2025 22:33 Відповісти
йому допоможе заспокійливе тільки на основі 9гр. свинцю
показати весь коментар
16.01.2025 11:57 Відповісти
Про какие вы говорите налоги? Даня это все х..йня! Если некоторые активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
показати весь коментар
15.01.2025 22:57 Відповісти
ДЕБІЛ ВИСОКОГО ГАТУНКУ
показати весь коментар
15.01.2025 23:29 Відповісти
падаль конченная выродок
показати весь коментар
16.01.2025 05:13 Відповісти
один дрон коштує дешевше цих податків 💯
єй-Богу почну вивчати дроноводствои😉

спершу пришлю йому дрон із запискою... на 1 раз
ну ви понелі... 😎
показати весь коментар
16.01.2025 06:32 Відповісти
"за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом" - ви ПДІАРИ НЕ ХОЧЕТЕ, ЧАСОМ, ПЕНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ РЕФОРМУВАТИ? радянськосоюзівські - 100 руб. дорівнює теперішнім 10 000 грн. - шо змінилося? нулів добавили? уЇБАНИ. Навіть при кучмі дві каденції долар був 5.05 грн.
показати весь коментар
16.01.2025 08:43 Відповісти
А "податок на розкіш" не на часі? Всі ці вілли на берегах по 4 гектари - хатинки персіонерів, з яких нічого взяти?
показати весь коментар
16.01.2025 09:31 Відповісти
А може все таки хоч щось, хоч колись, хоч десь для людей? П.С. Британський парламент в середньому приймає щорічно біля 60 законів (!). І квит.
показати весь коментар
16.01.2025 10:09 Відповісти
а ти покидьок фЕесбЕшний оподаткував свій ігровий бізнес ?
місце цієї зелено-риговської скотини на каштані
показати весь коментар
16.01.2025 10:15 Відповісти
Гнида!
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
та вбийте його вже хтось!!
показати весь коментар
16.01.2025 11:25 Відповісти
Коли цього вонючого учня Сівковича вже хтось приб'є скидом! Воно ж спецом знущається щоб показати свою безкарність!
показати весь коментар
16.01.2025 13:10 Відповісти
Этож теперь все комплектующие, для дронов значительно ПОДОРОЖАЮТ . Соответственно на фронт приедет МЕНЬШЕ дронов . На цифру подорожания. Если поднимется на 30% , соответственно и на 30% меньше дронов получат ЗСУ.
показати весь коментар
16.01.2025 22:46 Відповісти
