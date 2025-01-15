БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5 505 22

Китайські автовиробники змістили КамАЗ із першого місця на російському ринку вантажівок

Російський виробник вантажних автомобілів КамАЗ вперше поступився лідерством на російському ринку. Так, за підсумками 2024 року китайська компанія Sitrak посіла перше місце за загальною кількістю проданих у Росії машин.

Про це свідчать дані російського аналітичного агентства "Автостат", передає The Moscow Times. 

Усього за минулий рік на російському ринку було продано 102 тис. нових великотоннажних вантажівок, що на 18,8% менше, ніж роком раніше. До цього сегменту відносяться вантажівки повною масою понад 16 тонн.

Майже п'ята частина (19%) ринку припала на Sitrak (19,4 тис. одиниць), за нею слідує КамАЗ (17,3 тис., частка ринку 16,91%) та три китайські марки – Shacman (15,7 тис.), FAW (11,6 тис.) та Dongfeng (8,3 тис.).

Лідером серед моделей у сегменті великотоннажних вантажівок за підсумками 2024 року, як і роком раніше, став Sitrak C7H (19,3 тис. проданих штук). При цьому в десятці вантажівок, що найбільше продаються, опинилися тільки три КамАЗи.

За рік продажі найбільше зросли у виробників великотоннажних вантажівок Dongfeng (+99,8%) та Sany (+77,4%). Інші марки продемонстрували падіння. Найглибше воно у Foton (-56,8%). У Sitrak продажі впали на 18,5%, а КамАЗ – на 33,1% (майже на 11 тис. у кількості).

Китайські автовиробники почали стрімко витісняти КамАЗ із російського ринку після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України: ще 2022 року на російський автоконцерн припадало приблизно 40% продажів нових вантажівок у країні, але тепер його частка скоротилася більш ніж удвічі.

При цьому КамАЗу не допоміг вихід із російського ринку іноземних конкурентів, включно з Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco та, Daf.

За словами одного з російських дилерів вантажних автомобілів, комерційні замовники стали частіше обирати "китайців", оскільки вони на 1,5-2 млн руб. дешевше. Друга причина популярності – автомобілі є легшими в управлінні копії європейських автомобілів, на відміну від КамАЗа, до якого потрібен "особливий підхід". Своєю чергою російський автоконцерн нарощує поставки для армії, що забезпечує йому прийнятні фінансові показники.

У грудні минулого року повідомлялося, що частина китайських брендів 2025 року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Наприкінці листопада стало відомо, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки

До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких – китайські.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

Та гірше кацапів, у світі працівників важко знайти... Ліниві, злодії, і п"яниці. Почитай, як їх характеризує купець з Анни Карєніної"...
15.01.2025 17:41
Одне 💩 замінило інше 💩.
15.01.2025 17:24
Ха-ха-ха, Камаз який би він гівно не був мае декілька переваг, простота конструкції, висока ремонтопригідність, наявність запчастин у великій кількості і відносно дешевих. Причому над камазом можна знущатися як завгодно, він мае певний запас міцності.
Китайські грузовики, це ще більший геморой ніж китайські легкові авто. Короче, бажаю швидшого закриття автотазу і постійний геморой з китайськими фурами зі сталі пластилін - 3.
15.01.2025 17:29
Одне 💩 замінило інше 💩.
15.01.2025 17:24
Китайці витіснили росіян з продовольчих та речових ринків Сибіру і Далекого Сходу.
Китайці витісняють росіян з ринку вантажоперевезень.
Китайці витісняють росіян з авторинку...
Далі буде...
15.01.2025 17:29
Коли вже кацапи підуть рабами в Китай, на рисові плантації.
15.01.2025 17:31
Та гірше кацапів, у світі працівників важко знайти... Ліниві, злодії, і п"яниці. Почитай, як їх характеризує купець з Анни Карєніної"...
15.01.2025 17:41
А це залежить від наглядача з батогом.
15.01.2025 17:42
касап краще здохне чим буде працювати
камаз - типовий приклад
перед тим був ЗІЛ - що зник як банкрот
15.01.2025 20:57
Головне щоб НАТО не напало!
А Китай?
Дак, мишебратья навек!
15.01.2025 21:41
Тому вони пруться в Україну (
16.01.2025 08:21
Ха-ха-ха, Камаз який би він гівно не був мае декілька переваг, простота конструкції, висока ремонтопригідність, наявність запчастин у великій кількості і відносно дешевих. Причому над камазом можна знущатися як завгодно, він мае певний запас міцності.
Китайські грузовики, це ще більший геморой ніж китайські легкові авто. Короче, бажаю швидшого закриття автотазу і постійний геморой з китайськими фурами зі сталі пластилін - 3.
15.01.2025 17:29
У КрАЗ ще в 2022 наприлітало кацапських ракет...
15.01.2025 17:44
Із приходом зеленої влади - різке падіння...
15.01.2025 17:59
КрАЗ ще при Союзі, був "спеціалізованим" заводом... Випускав, переважно, кар"єрні самоскиди, військові паливозаправники та автокрани... А на них попит, порівняно з лінійкою КамАЗів", не такий значний. Вони, після розвалу СРСР, втратили попит на кар"єрники" та паливозаправники, тому наклепали шасі під автокрани, а потім мусили їх переобладнувать під випуск шасі для ПУ РСЗВ та КР.
16.01.2025 08:31
Добре що у нас Ланоси та Богдани ніхто замістити не може за 30 років.
Дякуємо всім урядам, що не спростили імпорт автомобілів.
15.01.2025 17:48
Не допоможе... Відкрий Кому на Руси жить хорошо. Розділ "Пир - на весь мир". Частина 1. Там є пісня - "Барщинная". Ото "характеристика" кацапні! Китайцям простіше кацапів "споїть усмерть". А Росію заселить своїми...
15.01.2025 17:50
Щось с арихметикою у цьому повіцдомлені не гаразд!
Китайці продали 55 тис вантаживок.
Камаз тільки 17 тис. Т.е, Камаз в повній дупі по 2024!
А в 2025 вже буде дальнйшій дупі! Т.я. камаз не буде де брати комлектуючи, т.я. захід закрив постачання комплектуючих! А Китаю не потрібно підримувати конкуретка в рашки.
15.01.2025 18:40
55 тис це продажи кітайскіх компаній з першой п'ятірки. А там ще вказани інши кітайські компанії (Sany та Foton), для яких не вказана кількість. То можна припустити, що кітайці продали десь +/-80 тис. Але тут головне те, що кітайці викачують з кацапів валюту, яку кацапам складніше заробляти з кожним роком.
15.01.2025 21:06
А СТАЛЬ КТО ИМ ПРОДАЛ !!!??? ЧЕРТИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
15.01.2025 18:53
Я так і бачу як дівчина запитує у брутального дальнобоя - покажи мені свій Dongfeng 😀
15.01.2025 19:47
Красивый, как "Волга"
И сильный, как "МАЗ"
Затрахал рассию
Татарский "КамАЗ"...
15.01.2025 20:15

