Китайські автовиробники змістили КамАЗ із першого місця на російському ринку вантажівок

Російський виробник вантажних автомобілів КамАЗ вперше поступився лідерством на російському ринку. Так, за підсумками 2024 року китайська компанія Sitrak посіла перше місце за загальною кількістю проданих у Росії машин.

Про це свідчать дані російського аналітичного агентства "Автостат", передає The Moscow Times.

Усього за минулий рік на російському ринку було продано 102 тис. нових великотоннажних вантажівок, що на 18,8% менше, ніж роком раніше. До цього сегменту відносяться вантажівки повною масою понад 16 тонн.

Майже п'ята частина (19%) ринку припала на Sitrak (19,4 тис. одиниць), за нею слідує КамАЗ (17,3 тис., частка ринку 16,91%) та три китайські марки – Shacman (15,7 тис.), FAW (11,6 тис.) та Dongfeng (8,3 тис.).

Лідером серед моделей у сегменті великотоннажних вантажівок за підсумками 2024 року, як і роком раніше, став Sitrak C7H (19,3 тис. проданих штук). При цьому в десятці вантажівок, що найбільше продаються, опинилися тільки три КамАЗи.

За рік продажі найбільше зросли у виробників великотоннажних вантажівок Dongfeng (+99,8%) та Sany (+77,4%). Інші марки продемонстрували падіння. Найглибше воно у Foton (-56,8%). У Sitrak продажі впали на 18,5%, а КамАЗ – на 33,1% (майже на 11 тис. у кількості).

Китайські автовиробники почали стрімко витісняти КамАЗ із російського ринку після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України: ще 2022 року на російський автоконцерн припадало приблизно 40% продажів нових вантажівок у країні, але тепер його частка скоротилася більш ніж удвічі.

При цьому КамАЗу не допоміг вихід із російського ринку іноземних конкурентів, включно з Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco та, Daf.

За словами одного з російських дилерів вантажних автомобілів, комерційні замовники стали частіше обирати "китайців", оскільки вони на 1,5-2 млн руб. дешевше. Друга причина популярності – автомобілі є легшими в управлінні копії європейських автомобілів, на відміну від КамАЗа, до якого потрібен "особливий підхід". Своєю чергою російський автоконцерн нарощує поставки для армії, що забезпечує йому прийнятні фінансові показники.

У грудні минулого року повідомлялося, що частина китайських брендів 2025 року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Наприкінці листопада стало відомо, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки

До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких – китайські.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.