Частина китайських автовиробників піде з Росії. Раніше частка китайських авто в РФ сягнула 70%

Частина китайських брендів наступного року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.

Про це повідомили представники дилерських центрів у Росії, передає The Moscow Times.

Йдеться насамперед про китайські марки, що мають мінімальну клієнтську базу – Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Машини цих брендів майже не затребувані серед росіян.

Джерела в галузі головную причиною називають низьку прибутковість дилера в Росії.

Інше джерело зазначає, що невеликі учасники ринку з річним обсягом продажів менше 3 тис. автомобілів знаходяться "під тиском поточної ситуації". Таким компаніям доведеться надавати клієнтам додаткові бонуси при покупці, щоб не скоротився продаж. У будь-якому випадку частина брендів "буде в стані заморозки до кращих часів, або тимчасово припинить операційну діяльність" у Росії.

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Наприкінці листопада повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

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До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, 11 із яких – китайські.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

На початку жовтня стало відомо, що за перші дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній зі співвласниками з Китаю зросла на 32%, а частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021 році до 34% у 2024 році.