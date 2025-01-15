Мінстратегпром розпочав відбір кандидатів на посаду голови Держкосмосу

Розпочався попередній відбір претендентів на голову Державного космічного агентства України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Так, відповідним наказом Мінстратегпрому утворено робочу групу щодо проведення попереднього відбору претендентів на голову Державного космічного агентства. До відбору залучать представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки, Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Національного агентства з питань державної служби. До участі у засіданнях робочої групи також залучать представників громадських організацій та посольств.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 10 грудня минулого року призначив нового тимчасового керівника Державного космічного агентства України. Кабмін звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови Державного космічного агентства України, який із 20 грудня 2022 року був виконувачем обов'язків голови агентства.

Таким чином виконання обов'язків голови Державного космічного агентства України тимчасово було покладено на Володимира Міхеєва, який займає посаду заступника голови Держкосмосу.

6 грудня міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що керівник Державного космічного агентства України написав заяву на звільнення, нараз формується комісія, яка обере нового голову установи.

У грудні 2022 року Кабінет міністрів тимчасово поклав обов’язки очільника Державного космічного агентства на Володимира Беня.

Перед цим Кабінет Міністрів звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України. Він очолював Держкосмос з лютого 2021 року. Серед іншого, він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30".