Фонд держмайна продав майно Чорноморського рибного порту: за два танкери і катер заплатять 6 мільйонів

На платформі Prozorro 15 січня цього року відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту".

Про це повідомляє AIN.UA.

За даними Prozorro, на балансі порту знаходяться:

два наливних танкери "Южний" (на причалі в селі Бурлача Балка) та "Восточний" (на причалі в Миколаївському торгівельному порту),

патрульний катер "Садко-2" (на причалі в Одеській області),

автомобіль Hyundai H-1.

Єдиним учасником та переможцем стало київське ТОВ "Гарант-Продукт Україна".

Стартоваціна складала 4,75 млн грн, проте компанія запропонувала за лот 5,05 млн грн. З урахуванням ПДВ сума продажу становить 6,06 млн грн. Наразі очікується рішення про викуп.

Як зазначається, покупець зобов'язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити недопущення звільнення працівників, а також погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі 2,88 млн грн.

У листопаді минулого року стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.

У грудні повідомлялося, що перший аукціон із продажу шести морських суден державної компанії "Українське Дунайське пароплавство" не відбувся через відсутність заявок від учасників.

До того "Українське Дунайське пароплавство" вирішило розпродати свій морський флот, виставивши на аукціон одразу шість суден. Але із шести суховантажів лише два ("Вилково" та "Ізмаїл") відремонтовані і мають всі документи для початку роботи. Інші чотири – "Татарбунари", "Віана-ду-Каштелу", "Кілія" та "Рені" – у неробочому стані й багато років перебувають у відстої.