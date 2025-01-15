БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США ввели нові санкції проти Росії. Вони стосуються обходу обмежень

США ввели нові санкції проти Росії

США ввели нові санкції проти Росії. Так, у новий санкційний пакет потрапили банки й установи, які співпрацювали з Росією – загалом майже 100 суб'єктів.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"До списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб'єктів", – зазначив Єрмак.

Наприклад, під санкції потрапили банки, пов'язані з обходом обмежень.

Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій.

Також під обмеження потрапили:

  • ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" та її генеральний директор В. Ісаєв – структура, створена для незаконного управління окупованою Запорізькою АЕС,
  • дві дочірні компанії "Росатома": НПО "Центротех" і ФГУП "Горно-химический комбинат",
  • понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод,
  • іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які поставляли мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам,
  • майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA,
  • Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов'язані з ним компанії, включно з керуючою компанією Evocorp,
  • Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга,
  • близько 25 металургійних підприємств Росії, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, "Терра Сталь Групп" та компанії групи "Керамакс",
  • турецька суднобудівна верф Kuzey Star Shipyard, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.

"Санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей РФ для ведення війни та обходу існуючих обмежень", – наголосив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

росія (14901) санкції (4658) США (5058)
