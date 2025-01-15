На порталі "Дія.Бізнес" з’явився каталог підприємств із соціальною складовою. Для чого це потрібно?

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На порталі "Дія.Бізнес" з'явився Інвестиційний каталог імпакт-підприємств, який містить профілі бізнесів із соціальною складовою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України. 

Імпакт-бізнеси – це підприємства, які працюють над вирішенням соціальних, екологічних або економічних проблем, сприяючи позитивним змінам у суспільстві та довкіллі.

"У межах національного проєкту "Дія.Бізнес" разом із партнерами ми створюємо можливості для бізнесу зростати та масштабуватися. Одна з них – Інвестиційний каталог імпакт-підприємств. Він об'єднує соціально відповідальний бізнес, який використовує інновації, щоб досягти сталого розвитку й розв’язати соціальні проблеми, та інвесторів, готових підтримати проєкти", – сказала заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Каталог надає інвесторам детальний огляд імпакт-бізнесів, які працюють у ключових напрямках сталого розвитку, а саме:

  • соціальні підприємства: бізнеси, які розв'язують проблеми трудової та соціальної інтеграції вразливих груп, надають соціальні, освітні, медичні послуги;
  • зелені бізнеси: інновації у сфері відновлюваної енергії, перероблення відходів та скорочення вуглецевого сліду;
  • рішення для спільнот і громад: продукти та послуги, які роблять життя громадян безпечним і комфортним.

Наразі в каталозі вже представлено близько 30 українських компаній. Вони розробляють біорозкладне пакування, переробляють кавову гущу, створюють міцелійну шкіру, випускають електромобілі для людей з інвалідністю тощо.

Крім того, каталог вже має успішні кейси імпакт-підприємств, які залучили інвестиції та досягли результатів, серед яких:

  • стартап, який розробив рішення для очищення води в громадах, постраждалих від війни,
  • соціальне підприємство, що забезпечує роботою людей із інвалідністю,
  • зелена компанія, яка виробляє будівельні матеріали з перероблених відходів.

Раніше повідомлялося, що до спеціального податкового режиму для IT-галузі "Дія.City" в 2024 році приєдналося 880 нових резидентів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.

Перед тим стало відомо, що Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це майданчики, де бізнес, серед іншого, використовуватиме альтернативні джерела енергії.

Щоб Зельоні не робили, це або мильна бульбашка, або розкрадання.
показати весь коментар
15.01.2025 23:47 Відповісти
Щоб кацппам напряму усю інформацію надати, так було с настосховищами які фсбешник гнтьманцев оцифрував
показати весь коментар
16.01.2025 07:41 Відповісти

