На порталі "Дія.Бізнес" з’явився каталог підприємств із соціальною складовою. Для чого це потрібно?

На порталі "Дія.Бізнес" з'явився Інвестиційний каталог імпакт-підприємств, який містить профілі бізнесів із соціальною складовою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Імпакт-бізнеси – це підприємства, які працюють над вирішенням соціальних, екологічних або економічних проблем, сприяючи позитивним змінам у суспільстві та довкіллі.

"У межах національного проєкту "Дія.Бізнес" разом із партнерами ми створюємо можливості для бізнесу зростати та масштабуватися. Одна з них – Інвестиційний каталог імпакт-підприємств. Він об'єднує соціально відповідальний бізнес, який використовує інновації, щоб досягти сталого розвитку й розв’язати соціальні проблеми, та інвесторів, готових підтримати проєкти", – сказала заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Каталог надає інвесторам детальний огляд імпакт-бізнесів, які працюють у ключових напрямках сталого розвитку, а саме:

соціальні підприємства: бізнеси, які розв'язують проблеми трудової та соціальної інтеграції вразливих груп, надають соціальні, освітні, медичні послуги;

зелені бізнеси: інновації у сфері відновлюваної енергії, перероблення відходів та скорочення вуглецевого сліду;

рішення для спільнот і громад: продукти та послуги, які роблять життя громадян безпечним і комфортним.

Наразі в каталозі вже представлено близько 30 українських компаній. Вони розробляють біорозкладне пакування, переробляють кавову гущу, створюють міцелійну шкіру, випускають електромобілі для людей з інвалідністю тощо.

Крім того, каталог вже має успішні кейси імпакт-підприємств, які залучили інвестиції та досягли результатів, серед яких:

стартап, який розробив рішення для очищення води в громадах, постраждалих від війни,

соціальне підприємство, що забезпечує роботою людей із інвалідністю,

зелена компанія, яка виробляє будівельні матеріали з перероблених відходів.

