На порталі "Дія.Бізнес" з’явився каталог підприємств із соціальною складовою. Для чого це потрібно?
На порталі "Дія.Бізнес" з'явився Інвестиційний каталог імпакт-підприємств, який містить профілі бізнесів із соціальною складовою.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
Імпакт-бізнеси – це підприємства, які працюють над вирішенням соціальних, екологічних або економічних проблем, сприяючи позитивним змінам у суспільстві та довкіллі.
"У межах національного проєкту "Дія.Бізнес" разом із партнерами ми створюємо можливості для бізнесу зростати та масштабуватися. Одна з них – Інвестиційний каталог імпакт-підприємств. Він об'єднує соціально відповідальний бізнес, який використовує інновації, щоб досягти сталого розвитку й розв’язати соціальні проблеми, та інвесторів, готових підтримати проєкти", – сказала заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
Каталог надає інвесторам детальний огляд імпакт-бізнесів, які працюють у ключових напрямках сталого розвитку, а саме:
- соціальні підприємства: бізнеси, які розв'язують проблеми трудової та соціальної інтеграції вразливих груп, надають соціальні, освітні, медичні послуги;
- зелені бізнеси: інновації у сфері відновлюваної енергії, перероблення відходів та скорочення вуглецевого сліду;
- рішення для спільнот і громад: продукти та послуги, які роблять життя громадян безпечним і комфортним.
Наразі в каталозі вже представлено близько 30 українських компаній. Вони розробляють біорозкладне пакування, переробляють кавову гущу, створюють міцелійну шкіру, випускають електромобілі для людей з інвалідністю тощо.
Крім того, каталог вже має успішні кейси імпакт-підприємств, які залучили інвестиції та досягли результатів, серед яких:
- стартап, який розробив рішення для очищення води в громадах, постраждалих від війни,
- соціальне підприємство, що забезпечує роботою людей із інвалідністю,
- зелена компанія, яка виробляє будівельні матеріали з перероблених відходів.
Раніше повідомлялося, що до спеціального податкового режиму для IT-галузі "Дія.City" в 2024 році приєдналося 880 нових резидентів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.
Перед тим стало відомо, що Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це майданчики, де бізнес, серед іншого, використовуватиме альтернативні джерела енергії.
