Мінцифри планує запустити в Україні виробництво чипів, – ЗМІ
Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів.
Про це пише Forbes із посиланням на робочий документ щодо Стратегії цифрового розвитку інновацій, який був затверджений урядом 14 січня.
Зазначається, що ті чипи, які хоче виробляти Мінцифри є не найбільш передовими розробками. Зокрема, світові лідери-виробники американський Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями 1,8 нм та 4 нм відповідно.
Водночас закрити потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів цілком можна такими чипами, каже один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов.
У ролі партнера для розробки програмного забезпечення під чипи автори документа розглядають американську компанію Silvaco Group. Початкові плани виробництва – до 1000 кремнієвих пластин, на кожній з яких може розміститися кілька сотень чипів, на місяць.
Щоб забезпечити виробництво таких пластин міністерство розглядає два варіанти: ліцензувати готову технологію "під ключ" або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах.
Для виробництва "під ключ" Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії, ідеться в документі.
За такого сценарію держава може володіти контрольним пакетом акцій фабрики, забезпечуючи пріоритет на власні потреби ВПК та передових науково-дослідних проєктів, зазначається в документі.
Другий варіант – залучити партнера через державний тендер. У такому разі держава може отримати міноритарну частку, що дозволяє квотувати замовлення на виробництво згідно з власними інтересами.
У списку потенційних партнерів – австрійська AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чипів SMIC – LFoundry, ізраїльська TowerSemiconductors.
У Мінцифри порахували, що будівництво фабрики за моделлю ліцензування може коштувати до $1 млрд. При цьому ліцензування технології сплачуватиметься окремо. Водночас інші учасники озвучують суму до $5 млрд.
ти взагалі про що? можна посилання?
а мікрочіп для аграрного чи автомобільного сектору не важливий розмір - важлива ціна і надійність
А в Україні створили цеглину.
Про яку конкретно модель телефона в Україні йдеться?
На той час були фотки цього доробла. Зараз вже фіг знайдеш.
Але ржака тоді стояла пекельна над цим геніальним апаратом. 😁
А ще Мінфифри скоро винайде колесо.
Я добре пам'ятаю ті часи
А також культову мобілку з відкидним низом як у Нео з Матриці... або мобілки-жабки
Які ВЕЛИЧЕЗНІ в порівняні з *********.
Не варто вам вкидувати всяку ахінею - не знаючи броду не лізь у воду
Аби всі розуміли - в засрашки немає таких діючих заводів і близько. Вони в 2008му році змогли купити демонтоване з FAB-30 AMD обладнання по виробництву процесорів Athlon за техпроцесом 130 нм, але за 16 років так і не змогли звести базове приміщення заводу в Зеленограді - і обладнання згнило на складах в Німеччині, причому кошти виділялись, але були вкрадені чиновниками. Тож в засрашці є лише дрібносрійне виробництво, фактично лабораторне, мікросхем за техпроцесом 180нм.
Одна з найприбутковіших та модерних галузей Заходу стане заходити у корумповану зверху донизу країну, у якій ручне правосудля, а бізнеси забирають по дзвінку з ОП?
Їм більше нема куди заходити та розгортатися?
Для того, щоб тут запрацював хайтек, треба вкладати гроші та створювати умови.
При інвестнянях та правовому безладі тут хибащо китайські капці виробляти вийде.
Але ж -реально треба знати-де ті чіпи планують використовувати
Дурнею є думка, що для будь-яких потреб необхідні виключно ******* процесори Intel/AMD/ARM на техпроцесах 1-10 нм.
Як бачимо - ціна заводу з виробництва процесорів 110-180 нм - 5 лярдів. І цих мікросхем вистачатиме для більшості озброєнь, які потребують мікросхем. Будівництво заводу з техпроцесом в 1-10нм, наскільки мені відомо - коштує від 100 лярдів і неможливе без справжньої інженерної та наукової школи місцевої, якої в Україні просто не існує. Той же Тайвань та Корея свої заводи "вирощувли" 70 років, відправляючи десятки тисяч студентів в технологічні ВУЗ-и США та змирившись з величезною кількістю тих талановитих молодих людей, які вирішили залишитись в США назавжди після такого навчання. Заводи за техпроцесами 110-180 нм - це ЗНАЧНО простіша річ, а отже і потребує ЗНАЧНО менших кваліфікацій, які в Україні, в принципі, є. Той же Квазар-Мікро колись випускав процесори-копії 8086. Таких підприємств було декілька - якихось спеціалістів нашкребти можна і спробувати відновити відповідні ВУЗ-и теж можна.
Тож якщо Україна отримає дозвіл на будівництво такого заводу, то це буде реальна "переможенька" для країни. Аби ви розуміли - в засрашки немає таких діючих заводів. Вони в 2008му році змогли купити демонтоване з FAB-30 AMD обладнання по виробництву процесорів Athlon за техпроцесом 130 нм, але за 16 років так і не змогли звести базове приміщення заводу в Зеленограді - і обладнання згнило на складах в Німеччині, причому кошти виділялись, але були вкрадені чиновниками.
Але проблема в тому, що аби перебратися від 110 нм до 70 нм - треба вкласти вже не одиниці мільярдів, а десятки мільярдів і десятиріччями готувати інженерів та науковців. А щоб перебратися від 70нм до 1нм - треба вже не десятки мільярдів, а сотні мільярдів та майже сторіччя підготовки інженерів та науковців.
Майже "задарма", за пару десятків мільйонів баксів, як хотіла засрашка, "купив завод в розборі і вуаля, як в 1930 році, через рік в танки і ракети вставлієш Athlon" - хєра зо два вийде. Засрашка за останні 100 років не змогла підготувати своїх інженерів та науковців для побудови самотужки і навіть використати чужий готовий завод по серійному виробництву чіпів 130 нм.
Але західні добродії - теж не наївні дівчатка, що таке корупція - вони знають краще за нас, бо люди скрізь жадібні і хапужні, а вони все ж таки зуміли побудувати в себе системи, які хоч якось працють. Тому вже намагаються "обійти" фактор чиновничого тотальногоказнокрадства і в Україні - вже є приклади прямого фінансування виробництв оборонних.
І не треба мені про "незламну потужність". Я розглядаю все це поки що як ідею. Бо он, було багатой зойків про "модульні атомні реактори", а по факту - якась підковерна боротьба за купівлю в Болгарії засрашинських реакторів.
Нахіба запускати те, що робилося чи не в минулому столітті? Та купіть готове рішення, ринок це дозволяє. Правда і дурний піар сам себе не зробить...
Ура! В нас будуть вітчизняні калькулятори!
P.S. Насправді певний ринок збуту є. Але. З таким техпроцесом це точно не інновації - це погляд в минуле. Окрім того - точно є бажаючі вкласти великі гроші, в виробництво чіпів, в країну де є війна/буде загроза війни? Чи не буде це витрачанням державних 1-5млрд. баксів на приватну фабрику, адже інакше черги бажаючих не буде?
Сьогодні продаються а завтра ні бо Тайвань захопили або ще якась халепа сталась.
Китай вже ускладнив замовлення багатьох комплектуючих і при бажанні вони можуть зробити так що у нас не буде FPV дронів взагалі бо вся електронна частина їде звідти
РОзробляти їх не треба, є готові архітектури і навіть моделі які можна купити, а от виробляти(друкувати) є сенс
Але реалізовуватись буде як завжди через відкати і на тому все заглохне
Я вас розповім секрет що напівпровідники не "виробляють" вручну, а друкують допомогою EUV літоргафії за допомогою "станків". Звісно персонал треба, знання і купу усього але це не неможливо, враховуючи що станків для виробництва на старих техпроцесах зараз доволі багато і вони відносно доступні. Звідти і цей діапазон техпроцесу - бо він самий доступний як фінансово так і взагалі фізично.
А ще я вам розповім що люди які можуть проектувати мікропроцесори є навіть і у нас і цьому навчають в університеті на відповідних факультетах(принаймні коли я вчився ми цю тему проходили хоча тоді мій фах був трохи іншим). Більш того ви і самі можете навчитись. Достатньо купити собі якийсь FPGA(https://fpga.com.ua/index.php?route=product/product&path=2_5&product_id=107 усього 4000грн), скачати софт, розібратися що і як працює і можна самому проектувати необхідні вам блоки які далі ви вже зможете перенести в фінальний продукт
Я розумію що звичайний пересічний далекий від цих знань, не може зрозуміти що є освідченіші люди і тому я радий що такі як ви не приймають рішення і максимум що можуть зробити це покричати в коментарях
Ну і ціна на партіях в тисячі штук може бути цікавішою, але знаючи як у нас все робиться я не вірю в цю ідею
Ось тільки пару років як у нас почали більш менш нормально плати друкувати, бо раніше це було тільки з Китаю з відповідними термінами. А коли у тебе може бути і 3 і 4 ревізії плати то місяці витрачаються в нікуди
Хто має досвід в програмуванні мікроконтролерів PIC та atmel та ще й асемблері мене зрозуміють...