Мінцифри планує запустити в Україні виробництво чипів, – ЗМІ

Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів.

Про це пише Forbes із посиланням на робочий документ щодо Стратегії цифрового розвитку інновацій, який був затверджений урядом 14 січня.

Зазначається, що ті чипи, які хоче виробляти Мінцифри є не найбільш передовими розробками. Зокрема, світові лідери-виробники американський Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями 1,8 нм та 4 нм відповідно.

Водночас закрити потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів цілком можна такими чипами, каже один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов.

У ролі партнера для розробки програмного забезпечення під чипи автори документа розглядають американську компанію Silvaco Group. Початкові плани виробництва – до 1000 кремнієвих пластин, на кожній з яких може розміститися кілька сотень чипів, на місяць.

Читайте також: Критично для економічної безпеки: Найбільший у світі виробник чипів почав виробництво на своєму першому заводі в Японії

Щоб забезпечити виробництво таких пластин міністерство розглядає два варіанти: ліцензувати готову технологію "під ключ" або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах.

Для виробництва "під ключ" Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії, ідеться в документі.

За такого сценарію держава може володіти контрольним пакетом акцій фабрики, забезпечуючи пріоритет на власні потреби ВПК та передових науково-дослідних проєктів, зазначається в документі.

Другий варіант – залучити партнера через державний тендер. У такому разі держава може отримати міноритарну частку, що дозволяє квотувати замовлення на виробництво згідно з власними інтересами.

Читайте також: Обмежити доступ для Китаю: США посилять контроль над експортом чипів штучного інтелекту

У списку потенційних партнерів – австрійська AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чипів SMIC – LFoundry, ізраїльська TowerSemiconductors.

У Мінцифри порахували, що будівництво фабрики за моделлю ліцензування може коштувати до $1 млрд. При цьому ліцензування технології сплачуватиметься окремо. Водночас інші учасники озвучують суму до $5 млрд.