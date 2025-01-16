БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мінцифри планує запустити в Україні виробництво чипів, – ЗМІ

Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів.

Про це пише Forbes із посиланням на робочий документ щодо Стратегії цифрового розвитку інновацій, який був затверджений урядом 14 січня.

Зазначається, що ті чипи, які хоче виробляти Мінцифри є не найбільш передовими розробками. Зокрема, світові лідери-виробники американський Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями 1,8 нм та 4 нм відповідно.

Водночас закрити потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів цілком можна такими чипами, каже один з учасників робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов.

У ролі партнера для розробки програмного забезпечення під чипи автори документа розглядають американську компанію Silvaco Group. Початкові плани виробництва – до 1000 кремнієвих пластин, на кожній з яких може розміститися кілька сотень чипів, на місяць.

Читайте також: Критично для економічної безпеки: Найбільший у світі виробник чипів почав виробництво на своєму першому заводі в Японії

Щоб забезпечити виробництво таких пластин міністерство розглядає два варіанти: ліцензувати готову технологію "під ключ" або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах.

Для виробництва "під ключ" Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії, ідеться в документі.

За такого сценарію держава може володіти контрольним пакетом акцій фабрики, забезпечуючи пріоритет на власні потреби ВПК та передових науково-дослідних проєктів, зазначається в документі.

Другий варіант – залучити партнера через державний тендер. У такому разі держава може отримати міноритарну частку, що дозволяє квотувати замовлення на виробництво згідно з власними інтересами.

Читайте також: Обмежити доступ для Китаю: США посилять контроль над експортом чипів штучного інтелекту

У списку потенційних партнерів – австрійська AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чипів SMIC – LFoundry, ізраїльська TowerSemiconductors.

У Мінцифри порахували, що будівництво фабрики за моделлю ліцензування може коштувати до $1 млрд. При цьому ліцензування технології сплачуватиметься окремо. Водночас інші учасники озвучують суму до $5 млрд.

+10
Щось пригадується, як попередні довбойоби робили вітчизняний мобільний телефон... розміром з цеглину.
16.01.2025 15:33
+9
Зельоні багато що планували. Від Космодрому, мільярда дерев, кави в Ялті, і кінця війни на середину 2024. І все, або тупа лапша для лохторату, або кража грошей з бюджету.
показати весь коментар
16.01.2025 15:35
+9
Ви міни неможете нормальні зробити то ще в ''нанотехнології '' полізли. Аби було де гроші ''розпіляти''.
показати весь коментар
16.01.2025 15:41
перші мобілки у всіх на світі були розміром з цеглину
ти взагалі про що? можна посилання?
а мікрочіп для аграрного чи автомобільного сектору не важливий розмір - важлива ціна і надійність
16.01.2025 17:20
Станом на 2004 рік світові виробники вже робили компактні мобільні телефони.
А в Україні створили цеглину.
16.01.2025 17:49
Я тебе читаю - а ти мене ні.
Про яку конкретно модель телефона в Україні йдеться?
17.01.2025 12:45
https://ua.korrespondent.net/tech/246976-v-********-stvoreno-pershij-mobilnij-telefon-vitchiznyanogo-virobnictva

На той час були фотки цього доробла. Зараз вже фіг знайдеш.
Але ржака тоді стояла пекельна над цим геніальним апаратом. 😁

А ще Мінфифри скоро винайде колесо.
17.01.2025 12:56
отож бо й воно - що ви немаєте ніяких доказів існування такого телефону окрім "вкиду" "кореспондєнта" і пінчуковського "іств" в 2004 році перед виборами Ющенка
Я добре пам'ятаю ті часи
А також культову мобілку з відкидним низом як у Нео з Матриці... або мобілки-жабки
Які ВЕЛИЧЕЗНІ в порівняні з *********.
Не варто вам вкидувати всяку ахінею - не знаючи броду не лізь у воду
17.01.2025 13:49
Якщо Україна отримає дозвіл на ліцензійне будівництво такого заводу та зможе укласти договір з відповідним "кошерним" підрядником-ліцензіантом - це буде реальна "перемога" і прорив для всієї країни.

Аби всі розуміли - в засрашки немає таких діючих заводів і близько. Вони в 2008му році змогли купити демонтоване з FAB-30 AMD обладнання по виробництву процесорів Athlon за техпроцесом 130 нм, але за 16 років так і не змогли звести базове приміщення заводу в Зеленограді - і обладнання згнило на складах в Німеччині, причому кошти виділялись, але були вкрадені чиновниками. Тож в засрашці є лише дрібносрійне виробництво, фактично лабораторне, мікросхем за техпроцесом 180нм.
16.01.2025 17:21
Серйозно?
Одна з найприбутковіших та модерних галузей Заходу стане заходити у корумповану зверху донизу країну, у якій ручне правосудля, а бізнеси забирають по дзвінку з ОП?

Їм більше нема куди заходити та розгортатися?
16.01.2025 17:53
На жаль, будівництво таких заводів і входження в цю технологічну галузь давно перетворилось на політичне питання. Самотужки розбудовувати такі речі не може зараз ні одна країна, окрім США і, з великою натяжкою, вкравши в США купу технологічних секретів, Китай. Навіть 130нм-технології - це для 99% світу - недосяжні технології майбутнього. І будівництво таких заводів, а також розбудова інженерії та науки на поточний момент в цій царині в "осяжні строки" - це питання дозволу та допомоги США/Китаю, а не "корумпована" чи ні країна.
16.01.2025 18:36
Звісно, я "вивів за дужки" такі країни, як Японія, Нідерланди, Корею тощо - але всі ці країни - політичні партнери США.
16.01.2025 18:37
Це питання ризиків. Україна у цьому плані майже токсична.
16.01.2025 18:51
Ти мабуть не зрозумів нащо це все. А відповідь очевидна.
19.01.2025 07:43
Нащо зрозуміло. Також, як зрозуміло хто про це каже.

Для того, щоб тут запрацював хайтек, треба вкладати гроші та створювати умови.
При інвестнянях та правовому безладі тут хибащо китайські капці виробляти вийде.
19.01.2025 13:45
Вони невиліковні
16.01.2025 15:34
180 нм?? Це техпроцесс 1999 року.
16.01.2025 15:34
Менші розміри недосяжні при обробці долотом
16.01.2025 16:00
і досі використовуються багато де.. від банкоматів до всеяких автоматичних систем та побутової техніки. І військової також.Так що якщо з самого початку це не задомано на попилити бабло-то цілком може бути корисно
16.01.2025 16:08
Ну не знаю, я не спеціаліст. Пароплави теж цілком можуть бути корисними, але ж чомусь ніхто у світі не впроваджує у себе їх будівництво...
16.01.2025 16:15
Яке корисно, коли набагато дешевше радикально оновлювати старі системи, ніж продукувати запчастини для застарілого обладнання і воєнної техніки.
16.01.2025 16:44
Я це все до того-що є дуже велика номенклатура техніки, для якої просто НЕПОТРІБНА обчислювальна потужність ******** мікросхем і цілком вистачає потужності застарілих.
Але ж -реально треба знати-де ті чіпи планують використовувати
16.01.2025 18:02
Ага. Саме такі техпроцесси досі актуальні в мікросхемах, що працюють в безлічі зразків озброєнь не тільки українських, а і західних.

Дурнею є думка, що для будь-яких потреб необхідні виключно ******* процесори Intel/AMD/ARM на техпроцесах 1-10 нм.

Як бачимо - ціна заводу з виробництва процесорів 110-180 нм - 5 лярдів. І цих мікросхем вистачатиме для більшості озброєнь, які потребують мікросхем. Будівництво заводу з техпроцесом в 1-10нм, наскільки мені відомо - коштує від 100 лярдів і неможливе без справжньої інженерної та наукової школи місцевої, якої в Україні просто не існує. Той же Тайвань та Корея свої заводи "вирощувли" 70 років, відправляючи десятки тисяч студентів в технологічні ВУЗ-и США та змирившись з величезною кількістю тих талановитих молодих людей, які вирішили залишитись в США назавжди після такого навчання. Заводи за техпроцесами 110-180 нм - це ЗНАЧНО простіша річ, а отже і потребує ЗНАЧНО менших кваліфікацій, які в Україні, в принципі, є. Той же Квазар-Мікро колись випускав процесори-копії 8086. Таких підприємств було декілька - якихось спеціалістів нашкребти можна і спробувати відновити відповідні ВУЗ-и теж можна.

Тож якщо Україна отримає дозвіл на будівництво такого заводу, то це буде реальна "переможенька" для країни. Аби ви розуміли - в засрашки немає таких діючих заводів. Вони в 2008му році змогли купити демонтоване з FAB-30 AMD обладнання по виробництву процесорів Athlon за техпроцесом 130 нм, але за 16 років так і не змогли звести базове приміщення заводу в Зеленограді - і обладнання згнило на складах в Німеччині, причому кошти виділялись, але були вкрадені чиновниками.
16.01.2025 17:17
Ви трохи маніпулюєте .Між дешевим, але застарілим 110-180 нм і між ********, але дорогим 1-10 нм -є проміжок 10-110 нм. Чомусь це ви винесли за дужки.
16.01.2025 18:03
Як і завжди і всюди в технологічному світі - там піраміда. На кожен мільйон чіпів 1нм виробляється 100 мільйонів чіпів 70нм і 2-3 мільярди чіпів 110нм.

Але проблема в тому, що аби перебратися від 110 нм до 70 нм - треба вкласти вже не одиниці мільярдів, а десятки мільярдів і десятиріччями готувати інженерів та науковців. А щоб перебратися від 70нм до 1нм - треба вже не десятки мільярдів, а сотні мільярдів та майже сторіччя підготовки інженерів та науковців.

Майже "задарма", за пару десятків мільйонів баксів, як хотіла засрашка, "купив завод в розборі і вуаля, як в 1930 році, через рік в танки і ракети вставлієш Athlon" - хєра зо два вийде. Засрашка за останні 100 років не змогла підготувати своїх інженерів та науковців для побудови самотужки і навіть використати чужий готовий завод по серійному виробництву чіпів 130 нм.
16.01.2025 18:09
мене рашка мало цікавить. Але ця "незламна потужність", я не вірю, буде те саме, що з мільярдом дерев.
16.01.2025 20:19
Як робляться справи в Україні - я і без вас знаю.

Але західні добродії - теж не наївні дівчатка, що таке корупція - вони знають краще за нас, бо люди скрізь жадібні і хапужні, а вони все ж таки зуміли побудувати в себе системи, які хоч якось працють. Тому вже намагаються "обійти" фактор чиновничого тотальногоказнокрадства і в Україні - вже є приклади прямого фінансування виробництв оборонних.

І не треба мені про "незламну потужність". Я розглядаю все це поки що як ідею. Бо он, було багатой зойків про "модульні атомні реактори", а по факту - якась підковерна боротьба за купівлю в Болгарії засрашинських реакторів.
16.01.2025 22:39
Мільярд дерев вже посадили,снарядів і мін наробили,тепер черга за виробництвом чіпів.
16.01.2025 15:34
Переможцем буде, як завжди кал-а-мойський через прокладку. Гроші перерахують їм і піля цого проєкт накриється, як це було із заводом для виробництва снарядів,,,
16.01.2025 15:38
О, скоро вибори... Може краще міни для мінометів навчитись робити?
16.01.2025 15:40
Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нанометрів.

Нахіба запускати те, що робилося чи не в минулому столітті? Та купіть готове рішення, ринок це дозволяє. Правда і дурний піар сам себе не зробить...
16.01.2025 15:41
Саме головне , щоб на це виділили грошенята ...
16.01.2025 15:42
180.130.110нм?
Ура! В нас будуть вітчизняні калькулятори!

P.S. Насправді певний ринок збуту є. Але. З таким техпроцесом це точно не інновації - це погляд в минуле. Окрім того - точно є бажаючі вкласти великі гроші, в виробництво чіпів, в країну де є війна/буде загроза війни? Чи не буде це витрачанням державних 1-5млрд. баксів на приватну фабрику, адже інакше черги бажаючих не буде?
16.01.2025 15:48
Довбоебы! Мало того, что технология середины 90х, к которой и софта найти скорее всего не возможно, да и производителей масок. К тому же, кто будет разрабытывать сами чипы по этой технологии. Да и как их согласовывать с современными, имеющими совсем другое питание, призводительность и пр. Тут уже 12нм с 60 попробуй отконстрэйнь, а здесь все 130! Ворье хреново!
16.01.2025 15:53
Чіп назвуть "Нісенітниця"?
16.01.2025 15:54
"Потужна Нісенітниця"! А ще вона буде незламною
16.01.2025 16:03
І саме головне - смарагдового кольору.
16.01.2025 16:05
Рідкісні довбні! Це вже, мля, взагалі навіть не транжирство, а відверта диверсія. І за цю фуйню з бюджету 5 мільярдів доларів?!! Це навіть не саботаж! Повісити того агента ***** хто це запропонував. Крапка!
16.01.2025 16:00
16.01.2025 16:12
чипів чи чипсів?...
16.01.2025 16:19
Ох як хочеться розпиляти мільярд доларів . Радує тільки одне, що це все так на папері і залишиться. "У пана атамана ЗЕ немає золотого запасу" щоб будувати таку фабрику. А якщо серйозно, то хай дадуть відповідь на два питання. Що зараз заважає купувати такі мікросхеми? Чи будуть українські мікросхеми більш якісні і більш дешевші ніж наприклад тайванські? Я відразу можу сказати, нічого не заважає (весь Світ так робить) і ціни у тайванців будуть нижче за рахунок технологій і обсягів виробництва.
16.01.2025 16:30
Технологія не супер нова, але ті ж STM32 які на усіх дронах стоять - там 40 і 90НМ використовується. Якщо не попил грошей - то на 90НМ можна мати достойні чіпи для військових цілей
16.01.2025 16:37
А навіщо їх "розробляти", якщо набагато дешевше купувати готові, які масово випускаються?
16.01.2025 16:59
невже настільки важко подумати на крок вперед?
Сьогодні продаються а завтра ні бо Тайвань захопили або ще якась халепа сталась.
Китай вже ускладнив замовлення багатьох комплектуючих і при бажанні вони можуть зробити так що у нас не буде FPV дронів взагалі бо вся електронна частина їде звідти

РОзробляти їх не треба, є готові архітектури і навіть моделі які можна купити, а от виробляти(друкувати) є сенс

Але реалізовуватись буде як завжди через відкати і на тому все заглохне
16.01.2025 22:05
До вашого відома тайванська TSMC відкрила завод в штаті Арізона, заводи STMicroelectronics є по всьому світу, тощо. Мабуть ви не знайомі з напівпровідниковим виробництвом, якщо вважаєте, що у нас є можливості виробляти мікросхеми, сьогодні навіть мікросхеми рівня кінця 80-х, які колись випускали (до речі з низьким відсотком виходу гідних) навряд чи зможуть відновити. Якраз розробляти, навіть нові, теоретично можливо (на комп'ютері), а замовляти виготовлення - на ******** західних підприємствах, проте навряд чи в нас є спеціалісти з таким досвідом і цьому не вчать.
16.01.2025 22:36
До вашого відома завод щойно відкрився і замовлення України якби там і вироблялись то в останню чергу, тому що його відкрили якраз таки аби скоротити залежність від Тайваню через погрози від сусіду

Я вас розповім секрет що напівпровідники не "виробляють" вручну, а друкують допомогою EUV літоргафії за допомогою "станків". Звісно персонал треба, знання і купу усього але це не неможливо, враховуючи що станків для виробництва на старих техпроцесах зараз доволі багато і вони відносно доступні. Звідти і цей діапазон техпроцесу - бо він самий доступний як фінансово так і взагалі фізично.

А ще я вам розповім що люди які можуть проектувати мікропроцесори є навіть і у нас і цьому навчають в університеті на відповідних факультетах(принаймні коли я вчився ми цю тему проходили хоча тоді мій фах був трохи іншим). Більш того ви і самі можете навчитись. Достатньо купити собі якийсь FPGA(https://fpga.com.ua/index.php?route=product/product&path=2_5&product_id=107 усього 4000грн), скачати софт, розібратися що і як працює і можна самому проектувати необхідні вам блоки які далі ви вже зможете перенести в фінальний продукт

Я розумію що звичайний пересічний далекий від цих знань, не може зрозуміти що є освідченіші люди і тому я радий що такі як ви не приймають рішення і максимум що можуть зробити це покричати в коментарях
16.01.2025 23:01
Наскільки ж ви далекі від не кажу вже про напівпровідникові технології, а взагалі від промислового виробництва. Схоже у вас уявлення суто "теоретичні", оскільки ви мабуть не уявляєте собі всю ланку техпроцесів від вирощування монокристалів того ж кремнія до кінцевого результата - від звичайних і прецизійних аналогових мікросхем до цифрових мікросхем як звичайної логіки, так і багатоядерних процесорів. Повірте, я знайомий з проблемами виробництва мікросхем в радянські часи, хронічним відставанням і головною проблемою - так званим "браком", який був притаманний у будь-якому виробництві (і досі є - навіть ті ж міни...). Смішно, що ви не бачите різниці між проектуванням і виготовленням самих мікросхем (тих же FPGA, мікроконтролерів) і проектуванням електронних пристроїв на їх основі (до речі в мене достатній рівень реальної розробки мікроконтролерних систем, як схемотехніки, так і програмування). Що ж, якщо ви вважаєте себе "освідченішим", то освічені люди як правило не вважають інших дурнішими за себе...
17.01.2025 11:02
Зараз на вулиці не совок, а 90-110нм технологія не вчора придумана. Все можливо навіть не теоретично, але коли заправляють "освідченіші" люди то виходить все як завжди
17.01.2025 15:34
Для нашого розвитку це потрібно , ринок буде(міноборони як мінімум) , головне щоб з цього не вийшло ,,Сколково".
16.01.2025 23:07
180, 130 та 110 нанометрів. -де ти тут побачив 90, тим більше 40нм??
16.01.2025 17:08
ти знаєш чим відрізняються 90 і 110 нанометрів окрім цифри? В контексті повільних і мікроконтроллерів взагалі майже нічим, хібащо споживанням на 100-200мА більше
16.01.2025 21:59
Це не раціонально , витрачати кошти на виробництво того , що без проблем за копійки можна скрізь придбати , хіба що , для відновлення своєї школи в цій галузі , та проектування критичних чипів для оборонки . За ,,совка'' Київ був одним з центрів мікро електроніки , то ж фахівці ще є .
16.01.2025 17:13
Проектувати нічого не треба, вже все ж - просто вироблення по місцю дає можливість захиститись від того що Китай в один момент закриє можливість продажів як це було з деякими іншими товарами

Ну і ціна на партіях в тисячі штук може бути цікавішою, але знаючи як у нас все робиться я не вірю в цю ідею

Ось тільки пару років як у нас почали більш менш нормально плати друкувати, бо раніше це було тільки з Китаю з відповідними термінами. А коли у тебе може бути і 3 і 4 ревізії плати то місяці витрачаються в нікуди
16.01.2025 22:02
Треба проектувати для ,,спец девайсів'' , а також для розвитку своєї школи , а штучний інтелект це спростить.
16.01.2025 22:47
Це мінестерство цифрової дегинерації на чолі з Федоровим знищило кібербезпеку в країні, (..."її значення в світі трохи перебільшено"як сказав сам Федоров), а тепер ці дегенерати збираються всунути свою харю в індустрію "мікро" чіпів. Цим дебілам треба спочатку школу пройти по другому колу, починаючи так з класу 5-го. Але чого дивуватись - на чолі ж блазень...
16.01.2025 16:42
Так цей Федоров за освітою "соціолог", як і більшість міністрів, яких призначають на галузі, в яких вони без зеленого поняття. На жаль в нас десятиліттями продукували "юристів", "економістів", а вгалузях ******** технологій, електроніки повний вакуум. І це називається "стратегія цифрового розвитку"? Не кажу вже, що оці неуки всюди втулюють слово "цифровий", не розуміючи де його вживання виправдане, а де ідіотичне.
16.01.2025 16:55
В мене таке відчуття що я довго-довго спав, і ось раптом прокинувся..... В Запоріжжі на ЗТМК та у Світловодську завод "сверх чистых металлов" були цехи по виробницьтву монокристалів кремнія. Зараз це все знахоиться у делків... І з цих крісталів виробляли СБІС для комплексів "кольчуга" в Запоріжжі. І що заважає це робити зараз? Чи ми знову пишемо зробемо закордонне, а на справді розконсервуємо своє старе?
16.01.2025 17:34
чипів не буде, виробництва (будь-якого!!) не буде, але бабки зелений підарюга спи...дить обов'язково!!
16.01.2025 17:44
!!!!! Идём путём кацапов с задержкой в пару лет,будем делать свой "Байкал"!"Ржунимагу" и "упал пацтол" ещё мягко сказано,я фактически провалился на этаж к соседям и разбудил своей ржакой пьяного соседа и их соплежуя.
16.01.2025 19:29
Можна ржати скільки завгодно але цих чипів буде більш ніж достатньо, щоб забезпечити потреби військової галузі не кажучи за іншу автоматику.
Хто має досвід в програмуванні мікроконтролерів PIC та atmel та ще й асемблері мене зрозуміють...
16.01.2025 21:30
Черговий популізм влади
20.01.2025 09:21

